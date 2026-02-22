Getty Images Sport
Bintang Arsenal, Gabriel, dengan kejam mengejek Tottenham melalui posting media sosial yang pedas setelah kemenangan dalam derby London Utara
Arsenal kembali memimpin di puncak klasemen Liga Premier.
Arsenal mendominasi lawan sekota mereka dari awal hingga akhir di Tottenham Hotspur Stadium, dengan melepaskan 20 tembakan dibandingkan enam tembakan tuan rumah, mengulang kemenangan 4-1 mereka di Emirates pada November lalu. Hasil akhir ini membuat The Gunners kembali memperlebar keunggulan lima poin mereka atas Manchester City di puncak klasemen Premier League, meskipun telah memainkan satu pertandingan lebih banyak, dan mengembalikan kepercayaan diri di kubu Mikel Arteta setelah hasil imbang di tengah pekan melawan Wolves yang berada di dasar klasemen.
Gabriel memperparah luka Tottenham.
Arsenal juga membuat Tottenham menelan kekalahan ke-12 mereka dalam 27 pertandingan Premier League musim ini, dengan tim Tudor hanya empat poin di atas zona degradasi. Gabriel tidak bisa menahan diri untuk tidak memperparah luka para pemain, staf, dan penggemar Spurs saat mengunggah postingan di media sosial setelah pertandingan.
Bek asal Brasil itu mengunggah foto dirinya di bus tim Arsenal sambil memegang kartu remi empat hati, dengan trofi Pemain Terbaik Pertandingan terpampang di depannya, disertai minuman Rio dan bungkus M&Ms.
Pemain Arsenal yang menjadi pusat kontroversi
Postingan Gabriel kemungkinan besar akan memicu kemarahan para pendukung Spurs mengingat keterlibatannya dalam dua momen paling kontroversial dalam pertandingan. Beberapa fans merasa pemain Arsenal itu beruntung terhindar dari kartu merah akibat tekel terakhirnya terhadap Kolo Muani di babak pertama, dan dia dituduh melakukan akting berlebihan di awal babak kedua. Dengan skor 2-1, Kolo Muani mengira dia telah menyamakan kedudukan dengan tendangan dari jarak dekat, namun wasit mengangkat bendera untuk pelanggaran dalam prosesnya. Pemain Prancis itu dianggap telah mendorong Gabriel dari belakang, meskipun tayangan ulang menunjukkan kontak yang sangat minim.
Perburuan empat gelar Arsenal terus berlanjut.
Arteta kini akan mempersiapkan tim Arsenal-nya untuk derby London lainnya melawan Chelsea pada Minggu depan, yang akan digelar tiga hari sebelum mereka bertandang ke Brighton. The Gunners kemudian akan fokus pada laga putaran kelima Piala FA melawan tim Liga Satu Mansfield Town saat mereka terus mengejar gelar quadruple yang belum pernah terjadi sebelumnya.
