Bintang Arsenal, Alessia Russo, sangat antusias menantikan prospek 'luar biasa' untuk menghadapi Chelsea di babak perempat final Liga Champions Wanita (UWCL)

Arsenal memastikan lolos ke perempat final Liga Champions Wanita dengan kemenangan profesional 3-1 atas tim Belgia. Hasil ini mengakhiri kemenangan agregat 7-1 yang meyakinkan, memastikan juara bertahan tetap dalam perburuan untuk mempertahankan gelar Eropa mereka. Russo menjadi bintang malam itu, mencetak dua gol untuk memastikan tempat The Gunners di babak berikutnya.

Tim asal utara London itu mendominasi pertandingan di Meadow Park, dengan Russo membuka skor sebelum Mariona Caldentey memulihkan keunggulan dari titik penalti. Russo kemudian mencetak gol keduanya malam itu untuk mematahkan harapan comeback tim Belgia, mempersiapkan laga perempat final melawan rival mereka di ibu kota.

"Sangat menarik dan tim yang sudah sangat kita kenal," kata Russo kepada Disney+ saat ditanya tentang undian mendatang. "Ketika bermain di Liga Champions dan mendekati final, kita akan menghadapi tim-tim yang sangat tangguh. Bermain melawan Chelsea, tim Inggris, mungkin sesuatu yang tidak biasa bagi kita di perempat final, akan luar biasa."