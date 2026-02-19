AFP
Bintang Arsenal, Alessia Russo, sangat antusias menantikan prospek 'luar biasa' untuk menghadapi Chelsea di babak perempat final Liga Champions Wanita (UWCL)
Russo membawa The Gunners ke babak delapan besar.
Arsenal memastikan lolos ke perempat final Liga Champions Wanita dengan kemenangan profesional 3-1 atas tim Belgia. Hasil ini mengakhiri kemenangan agregat 7-1 yang meyakinkan, memastikan juara bertahan tetap dalam perburuan untuk mempertahankan gelar Eropa mereka. Russo menjadi bintang malam itu, mencetak dua gol untuk memastikan tempat The Gunners di babak berikutnya.
Tim asal utara London itu mendominasi pertandingan di Meadow Park, dengan Russo membuka skor sebelum Mariona Caldentey memulihkan keunggulan dari titik penalti. Russo kemudian mencetak gol keduanya malam itu untuk mematahkan harapan comeback tim Belgia, mempersiapkan laga perempat final melawan rival mereka di ibu kota.
"Sangat menarik dan tim yang sudah sangat kita kenal," kata Russo kepada Disney+ saat ditanya tentang undian mendatang. "Ketika bermain di Liga Champions dan mendekati final, kita akan menghadapi tim-tim yang sangat tangguh. Bermain melawan Chelsea, tim Inggris, mungkin sesuatu yang tidak biasa bagi kita di perempat final, akan luar biasa."
Pertarungan besar antara dua tim berbahasa Inggris
Undian perempat final telah menghasilkan pertandingan yang sangat dinanti-nantikan, di mana Arsenal akan berhadapan dengan rival mereka di Women's Super League, Chelsea. Meskipun kompetisi Eropa biasanya memberikan jeda dari kompetisi domestik, undian ini memastikan adanya derby London yang penuh tekanan di panggung Eropa. Bagi Russo dan rekan-rekannya, pertandingan ini menjadi tolok ukur bagi perkembangan sepak bola Inggris.
Chelsea asuhan Sonia Bompastor akan menjadi ujian berat bagi The Gunners, dengan kedua tim berjuang keras untuk meraih tempat di semifinal. Sejarah antara kedua klub ini menambah lapisan narasi tambahan pada pertandingan ini, karena mereka menukar pertarungan liga biasa mereka dengan pertarungan untuk menjadi ratu Eropa.
"Dua tim papan atas bertarung untuk tempat di semifinal. Ini luar biasa," tambah Russo.
Keyakinan meluap di kubu Arsenal
"Kami bermain dengan baik, kami bermain sepak bola yang bagus, dan hal itu menumbuhkan kepercayaan diri di antara semua orang," jelas Russo saat merefleksikan perkembangan tim saat ini. Penyerang tersebut mencatat bahwa suasana di Meadow Park dan lapangan latihan London Colney telah berubah seiring tim menemukan ritme permainannya pada waktu yang tepat.
"Kami juga menang, kami meraih hasil dengan cara yang berbeda-beda, dan semua orang berkontribusi dengan cara yang berbeda-beda, jadi menurut saya suasana di seluruh tim secara umum sangat positif," lanjutnya.
Manajer tim Belgia, Arno Van den Abbeel, dengan cepat mengakui perbedaan kualitas setelah peluit akhir berbunyi. "Di babak pertama kami memilih momen-momen kami, kami memiliki beberapa peluang bagus. Di babak kedua mereka all-out dan kami memiliki beberapa peluang bagus, tetapi sayangnya Anda melihat kualitas Arsenal," akunya.
"Setiap kesalahan kecil yang Anda buat atau saat Anda harus mengubah struktur tim, mereka benar-benar tampil baik. Mereka pantas lolos, tentu saja, dan kami sangat bangga dengan perjalanan yang telah kami tempuh sejauh ini."
Perhatian kembali terfokus pada tugas-tugas domestik sebelum malam-malam Eropa.
Arsenal kini akan fokus kembali pada kompetisi domestik, di mana mereka akan menghadapi Bristol City pada putaran keempat Piala FA pada Minggu. Staf pelatih akan berusaha mengelola kebugaran pemain kunci seperti Russo dan Caldentey untuk memastikan skuad dalam kondisi optimal menjelang pekan-pekan krusial mendatang. Sementara itu, leg pertama perempat final Liga Champions Wanita Arsenal melawan Chelsea dijadwalkan pada akhir Maret, dengan leg kedua pada minggu berikutnya.
