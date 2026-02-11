Bidik Bintang Atalanta Ederson, Juventus Siapkan Dana €40 Juta

Juventus dilaporkan telah menetapkan Ederson sebagai salah satu target utama untuk memperkuat lini tengah mereka pada musim panas mendatang. Berdasarkan laporan Tuttosport, pemain asal Brasil tersebut menjadi komoditas panas setelah menunjukkan performa konsisten bersama Atalanta.

Ketertarikan Si Nyonya Tua muncul di saat yang tepat mengingat situasi kontrak sang pemain di Bergamo. Ederson saat ini memiliki masa bakti yang akan berakhir pada Juni 2027, namun kabar yang beredar menyebutkan bahwa ia tidak berniat untuk memperpanjang masa tinggalnya di New Balance Arena.

Kondisi ini memaksa Atalanta untuk bersikap realistis terkait masa depan bintangnya. Untuk menghindari risiko kehilangan sang pemain secara cuma-cuma, pihak La Dea dikabarkan siap melepas Ederson dengan banderol sekitar €40 juta pada bursa transfer musim panas mendatang.