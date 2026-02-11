Getty Images Sport
Bidik Bintang Atalanta Ederson, Juventus Siapkan Dana €40 Juta
Juventus cari gelandang baru
Juventus dilaporkan telah menetapkan Ederson sebagai salah satu target utama untuk memperkuat lini tengah mereka pada musim panas mendatang. Berdasarkan laporan Tuttosport, pemain asal Brasil tersebut menjadi komoditas panas setelah menunjukkan performa konsisten bersama Atalanta.
Ketertarikan Si Nyonya Tua muncul di saat yang tepat mengingat situasi kontrak sang pemain di Bergamo. Ederson saat ini memiliki masa bakti yang akan berakhir pada Juni 2027, namun kabar yang beredar menyebutkan bahwa ia tidak berniat untuk memperpanjang masa tinggalnya di New Balance Arena.
Kondisi ini memaksa Atalanta untuk bersikap realistis terkait masa depan bintangnya. Untuk menghindari risiko kehilangan sang pemain secara cuma-cuma, pihak La Dea dikabarkan siap melepas Ederson dengan banderol sekitar €40 juta pada bursa transfer musim panas mendatang.
Perburuan Ederson: Atletico panaskan persaingan
Langkah Juventus untuk mendekati Ederson diprediksi tidak akan berjalan mudah karena adanya persaingan dari klub besar Eropa lainnya. Atletico Madrid disebut-sebut sebagai pesaing berat setelah sebelumnya sukses menjalin kerja sama dengan Atalanta saat memboyong Ademola Lookman pada Januari lalu.
Juventus sendiri memiliki rekam jejak negosiasi yang panjang dengan Atalanta, yang terbaru adalah saat mereka merampungkan transfer Teun Koopmeiners senilai €60 juta. Pengalaman dalam negosiasi yang alot tersebut diharapkan menjadi modal berharga bagi manajemen Bianconeri untuk kembali mengamankan jasa pemain kunci dari skuad La Dea.
Opsi lain
Selain Ederson, Juventus juga tetap memantau beberapa alternatif lain guna memastikan kedalaman skuad di musim 2026/27. Nama Sandro Tonali dari Newcastle United sempat muncul dalam radar, namun profil Ederson dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan taktis yang diinginkan klub untuk jangka panjang.
Laporan yang sama mengklaim bahwa manajemen Juventus telah melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan Ederson sepanjang musim ini. Keengganan Ederson untuk menandatangani kontrak baru disinyalir menjadi pemicu utama Juventus mempercepat langkah mereka. Jika pemain berusia 26 tahun itu benar-benar pergi, maka Atalanta akan bergerak cepat untuk mencari penggantinya.
Apa selanjutnya?
Juventus diperkirakan akan segera memulai pembicaraan awal dengan agen sang pemain guna menjajaki kesepakatan personal sebelum musim ini berakhir. Langkah cepat ini diambil untuk mengungguli tawaran dari Atletico Madrid yang juga dikenal agresif dalam memburu pemain-pemain potensial dari liga-liga top Eropa.
Fokus manajemen Bianconeri saat ini terbagi antara mengamankan target transfer dan memastikan performa tim tetap stabil di sisa musim kompetisi. Setelah ini, Juventus dijadwalkan akan melakoni laga penting melawan Inter Milan pada lanjutan Serie A, Minggu (15/2) dini hari WIB, sebelum melawan Galatasaray pada leg pertama play-off fase gugur Liga Champions pekan depan.
