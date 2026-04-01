Biaya jeda internasional... Apakah Barcelona harus membayar harga yang mahal?

Dua pukulan telak yang menyakitkan bagi tim Catalan

FC Barcelona sedang menghadapi masa transisi yang krusial setelah berakhirnya jeda internasional, di mana para pemain internasional bersiap untuk kembali secara bertahap ke skuad tim.

Keikutsertaan 15 pemain internasional dalam pemusatan latihan tim nasional mereka dipenuhi dengan tantangan fisik dan mental, di tengah jadwal pertandingan yang padat menjelang dimulainya kembali kompetisi domestik.

Staf teknis Barça yang dipimpin oleh Hans Flick berharap kelelahan yang menumpuk tidak berdampak negatif pada performa tim dalam pertandingan mendatang, terutama menjelang periode krusial musim ini, baik di level domestik maupun Eropa.

  • Pukulan ganda yang sangat keras

    Namun, jeda internasional ini menjadi pukulan ganda yang berat bagi klub Catalan tersebut, karena pemain sayap asal Brasil, Raphinha, mengalami cedera otot saat timnas Brasil kalah dalam laga persahabatan melawan Prancis (1-2), tepatnya pada otot paha depan (biceps femoris) di kaki kanannya.

    Menurut surat kabar Mundo Deportivo, Raphinha akan absen dari lapangan selama sekitar lima minggu, yang merupakan kerugian besar bagi lini serang tim Catalan tersebut.

    Surat kabar tersebut melanjutkan: "Barcela juga menerima pukulan psikologis kedua, setelah penyerang Polandia Robert Lewandowski gagal mewujudkan impiannya untuk berpartisipasi di Piala Dunia 2026 setelah timnas negaranya kalah 3-2 dari Swedia di final play-off Eropa, Senin malam.

    Lewandowski keluar dengan kekecewaan besar setelah tersingkir, dan mengungkapkan kebingungannya dengan mengatakan: "Saya masih belum tahu apa yang akan saya lakukan."

    Baca juga: Skakmat... Permainan Berakhir: Salah Terjebak dalam Tipu Musuh


    Skandal menjelang Piala Dunia 2030: Aib menghantui Spanyol dan kecaman global setelah bencana pertandingan melawan Mesir

    • Iklan

  • Barcelona dan Biaya Kelelahan?

    Mundo Deportivo menambahkan, "Dari sisi positifnya, tidak ada cedera serius lainnya yang dialami para pemain internasional lainnya. Pemain muda Xavi Espart memimpin daftar menit bermain (257 menit) bersama timnas Spanyol U-19, dan berkontribusi pada lolosnya tim ke Kejuaraan Eropa, diikuti oleh Lewandowski (180 menit), lalu Ronald Araujo (135 menit) yang tampil dalam dua pertandingan persahabatan Uruguay."

    Dia menambahkan: "Sedangkan LamineYamal mendapatkan 108 menit bersama tim senior, sementara tujuh pemain Spanyol lainnya mendapatkan menit bermain yang bervariasi di bawah asuhan Luis de la Fuente."

    Baca juga: Ketua Federasi Sepak Bola Italia Menentukan Sikapnya Terkait Pemecatan Gattuso

    Baca juga: Revolusi resmi.. Polisi Katalonia mulai menyelidiki penghinaan terhadap timnas Mesir

    Baca juga: Hassan Shehata: Salah layak untuk Real Madrid dan Barcelona... dan kami akan menjalani Piala Dunia tanpa rasa inferior

    Para pemain internasional bersiap untuk bergabung secara bertahap dalam latihan Barcelona dalam beberapa hari ke depan, sebagai persiapan menghadapi laga sulit melawan Atletico Madrid pada Sabtu mendatang di Stadion Metropolitano, dalam upaya tim untuk merebut kembali puncak klasemen La Liga.

    Surat kabar tersebut mengakhiri laporannya dengan pertanyaan retoris: "Apakah Barcelona mampu mengatasi kelelahan dan absennya pemain-pemain baru tanpa harus membayar harga yang mahal?"