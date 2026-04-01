Biaya jeda internasional... Apakah Barcelona harus membayar harga yang mahal?

Namun, jeda internasional ini menjadi pukulan ganda yang berat bagi klub Catalan tersebut, karena pemain sayap asal Brasil, Raphinha, mengalami cedera otot saat timnas Brasil kalah dalam laga persahabatan melawan Prancis (1-2), tepatnya pada otot paha depan (biceps femoris) di kaki kanannya.

Menurut surat kabar Mundo Deportivo, Raphinha akan absen dari lapangan selama sekitar lima minggu, yang merupakan kerugian besar bagi lini serang tim Catalan tersebut.

Surat kabar tersebut melanjutkan: "Barcela juga menerima pukulan psikologis kedua, setelah penyerang Polandia Robert Lewandowski gagal mewujudkan impiannya untuk berpartisipasi di Piala Dunia 2026 setelah timnas negaranya kalah 3-2 dari Swedia di final play-off Eropa, Senin malam.

Lewandowski keluar dengan kekecewaan besar setelah tersingkir, dan mengungkapkan kebingungannya dengan mengatakan: "Saya masih belum tahu apa yang akan saya lakukan."

