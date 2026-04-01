Biaya jeda internasional... Apakah Barcelona harus membayar harga yang mahal?

Mundo Deportivo menambahkan, "Dari sisi positifnya, tidak ada cedera serius lainnya yang dialami para pemain internasional lainnya. Pemain muda Xavi Espart memimpin daftar menit bermain (257 menit) bersama timnas Spanyol U-19, dan berkontribusi pada lolosnya tim ke Kejuaraan Eropa, diikuti oleh Lewandowski (180 menit), lalu Ronald Araujo (135 menit) yang tampil dalam dua pertandingan persahabatan Uruguay."
Dia menambahkan: "Sedangkan LamineYamal mendapatkan 108 menit bersama tim senior, sementara tujuh pemain Spanyol lainnya mendapatkan menit bermain yang bervariasi di bawah asuhan Luis de la Fuente."
Para pemain internasional bersiap untuk bergabung secara bertahap dalam latihan Barcelona dalam beberapa hari ke depan, sebagai persiapan menghadapi laga sulit melawan Atletico Madrid pada Sabtu mendatang di Stadion Metropolitano, dalam upaya tim untuk merebut kembali puncak klasemen La Liga.
Surat kabar tersebut mengakhiri laporannya dengan pertanyaan retoris: "Apakah Barcelona mampu mengatasi kelelahan dan absennya pemain-pemain baru tanpa harus membayar harga yang mahal?"