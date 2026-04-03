"Biarkan saja": Max Eberl membantah rumor tentang kepergian Vincent Kompany ke Bayern

Baru-baru ini, Sky melaporkan bahwa Manchester City sedang bersiap menghadapi kepergian pelatih Pep Guardiola pada akhir musim dan karena itu mempertimbangkan Kompany sebagai penggantinya. Sebagai mantan pemain yang pernah membela The Skyblues antara tahun 2008 dan 2019, pemain asal Belgia ini masih memiliki ikatan emosional yang kuat dengan klub tersebut.

Namun, pada saat yang sama, kepergian dini dari Munich sangat tidak mungkin dan menurut informasi Sky, hal itu saat ini bukanlah pertimbangan bagi pria berusia 39 tahun tersebut. Di Bayern, Kompany melakukan pekerjaan yang luar biasa - di antaranya, ia bersama juara berulang kali Jerman ini berada di jalur perebutan gelar Bundesliga.

Selain itu, ia juga menjalin hubungan yang sangat baik dengan para petinggi olahraga di sekitar Direktur Olahraga Christoph Freund dan Eberl. Pada Oktober 2025, petinggi Bayern telah memperpanjang kontrak pelatih sukses mereka secara dini hingga 2029. Kontrak kerja ini dilaporkan tidak memuat klausul pelepasan untuk musim panas.