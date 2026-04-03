Ketika ditanya mengenai kemungkinan pendekatan dari beberapa klub pada musim panas mendatang, Eberl mengatakan dalam wawancara dengan Absolut Bayern: "Silakan saja, kontraknya berlaku hingga 2029."
"Biarkan saja": Max Eberl membantah rumor tentang kepergian Vincent Kompany ke Bayern
Oleh karena itu, direktur olahraga juara bertahan Jerman tersebut tidak terpengaruh oleh spekulasi seputar pelatih kepala FCB, yang ia puji setinggi langit: "Meskipun usianya baru 40 tahun: Ia sudah termasuk dalam jajaran pelatih terbaik. Karena ia adalah orang yang sangat cerdas dan pintar. Tolong tekankan kata 'orang'! Orang-orang selalu menghormatinya. Namun, dia terus meningkatkan rasa hormat itu setiap hari. Dengan hanya menjadi dirinya sendiri."
Kita bisa merasakan "setiap hari" bagaimana pelatih asal Belgia ini terus mengembangkan tim dan klub secara keseluruhan, kata Eberl. "Pengalaman yang ia peroleh sebagai kapten tim besar, ia terapkan sebelum setiap pertandingan. Kualitas ini luar biasa, ketenangannya sangat bermanfaat bagi kami."
Kompany dikabarkan menjadi bahan pembicaraan di Manchester City
Baru-baru ini, Sky melaporkan bahwa Manchester City sedang bersiap menghadapi kepergian pelatih Pep Guardiola pada akhir musim dan karena itu mempertimbangkan Kompany sebagai penggantinya. Sebagai mantan pemain yang pernah membela The Skyblues antara tahun 2008 dan 2019, pemain asal Belgia ini masih memiliki ikatan emosional yang kuat dengan klub tersebut.
Namun, pada saat yang sama, kepergian dini dari Munich sangat tidak mungkin dan menurut informasi Sky, hal itu saat ini bukanlah pertimbangan bagi pria berusia 39 tahun tersebut. Di Bayern, Kompany melakukan pekerjaan yang luar biasa - di antaranya, ia bersama juara berulang kali Jerman ini berada di jalur perebutan gelar Bundesliga.
Selain itu, ia juga menjalin hubungan yang sangat baik dengan para petinggi olahraga di sekitar Direktur Olahraga Christoph Freund dan Eberl. Pada Oktober 2025, petinggi Bayern telah memperpanjang kontrak pelatih sukses mereka secara dini hingga 2029. Kontrak kerja ini dilaporkan tidak memuat klausul pelepasan untuk musim panas.