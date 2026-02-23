"Biarkan dia yang bayar" - Bos Flamengo mengklarifikasi komentar Vinicius Junior dan mengecam rasisme

Luis berbicara tentang insiden tersebut setelah pertandingan dan kini berusaha untuk mengklarifikasi pernyataannya, dengan mengatakan bahwa komentar awalnya "salah diartikan."

Dia mengatakan kepada wartawan: "Saya ingin mengklarifikasi kata-kata saya, yang banyak disalahartikan dalam konferensi pers terakhir yang saya adakan. Tidak pernah ada niat saya untuk meremehkan tindakan rasis yang diduga, atau untuk menghina korban dalam kasus ini, justru sebaliknya. Biarkan saya mengatakannya lagi: Flamengo dan saya mendukung Vini.

"Saya menentang rasisme, saya mengutuk tindakan rasisme, rasisme adalah kejahatan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika pemain [Prestianni] melakukan ini, bukan tugas saya untuk menghakiminya, tetapi jika dia melakukannya, biarkan dia dihukum, biarkan dia dihukum dengan berat.

"Mudah bagi saya untuk datang ke sini dan berbicara, mudah untuk membuat kaos 'tidak untuk rasisme', mudah untuk mengenakan gelang anti-rasisme. Yang sulit adalah menghukum. Jika dia [Prestianni] melakukannya, biarkan dia dihukum. Flamengo mendukung semua perjuangan Vini, selalu. Saya memiliki kasih sayang dan kekaguman yang besar padanya, dan saya berada di pihaknya."