"Biarkan dia yang bayar" - Bos Flamengo mengklarifikasi komentar Vinicius Junior dan mengecam rasisme
Pertandingan Real Madrid dihentikan setelah adanya tuduhan rasisme.
Pertandingan Liga Champions Real Madrid melawan Benfica dihentikan selama 10 menit setelah adanya tuduhan rasisme. Protokol anti-rasisme FIFA diaktifkan dan pertandingan dihentikan sementara setelah insiden antara Vinicius Jr dan Prestianni. Pemain Brasil itu mengeluarkan pernyataan setelah pertandingan, menuduh bintang Benfica menggunakan kata-kata rasial dan menyebutnya pengecut. Rekan setim Real Madrid, Kylian Mbappe, mengatakan dia mendengar pelecehan rasial dari Prestianni dan mendesak agar dia dilarang seumur hidup dari Liga Champions.
Manajer Flamengo mengklarifikasi pernyataannya.
Luis berbicara tentang insiden tersebut setelah pertandingan dan kini berusaha untuk mengklarifikasi pernyataannya, dengan mengatakan bahwa komentar awalnya "salah diartikan."
Dia mengatakan kepada wartawan: "Saya ingin mengklarifikasi kata-kata saya, yang banyak disalahartikan dalam konferensi pers terakhir yang saya adakan. Tidak pernah ada niat saya untuk meremehkan tindakan rasis yang diduga, atau untuk menghina korban dalam kasus ini, justru sebaliknya. Biarkan saya mengatakannya lagi: Flamengo dan saya mendukung Vini.
"Saya menentang rasisme, saya mengutuk tindakan rasisme, rasisme adalah kejahatan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika pemain [Prestianni] melakukan ini, bukan tugas saya untuk menghakiminya, tetapi jika dia melakukannya, biarkan dia dihukum, biarkan dia dihukum dengan berat.
"Mudah bagi saya untuk datang ke sini dan berbicara, mudah untuk membuat kaos 'tidak untuk rasisme', mudah untuk mengenakan gelang anti-rasisme. Yang sulit adalah menghukum. Jika dia [Prestianni] melakukannya, biarkan dia dihukum. Flamengo mendukung semua perjuangan Vini, selalu. Saya memiliki kasih sayang dan kekaguman yang besar padanya, dan saya berada di pihaknya."
Prestianni dilarang kembali ke Madrid.
Real Madrid dan Benfica dijadwalkan akan bertanding lagi pada Rabu untuk leg kedua pertandingan mereka di ibu kota Spanyol. Namun, Prestianni tidak akan bermain untuk tim tamu setelah dikenai larangan sementara oleh UEFA.
Pernyataan resmi dari UEFA berbunyi: “Setelah penunjukan Inspektur Etika dan Disiplin UEFA (EDI) untuk menyelidiki tuduhan perilaku diskriminatif selama pertandingan babak playoff Liga Champions UEFA 2025/2026 antara SL Benfica dan Real Madrid CF pada 17 Februari 2026, dan atas permintaan EDI dengan laporan sementara, Badan Pengendalian, Etika dan Disiplin UEFA (CEDB) hari ini memutuskan untuk sementara menangguhkan Mr. Gianluca Prestianni dari pertandingan UEFA klub berikutnya yang seharusnya ia ikuti, atas pelanggaran awal Pasal 14 Peraturan Disiplin UEFA (DR) terkait perilaku diskriminatif.
“Keputusan ini tidak menghalangi putusan apa pun yang mungkin diambil oleh badan disiplin UEFA setelah penyelesaian penyelidikan yang sedang berlangsung dan penyampaiannya kepada badan disiplin UEFA. Informasi lebih lanjut mengenai hal ini akan diumumkan pada waktunya.”
Benfica telah menyatakan akan mengajukan banding terhadap keputusan ini, namun, untuk saat ini, pemain sayap tersebut tidak akan dapat bermain dalam pertandingan tersebut.
Penyelidikan untuk disimpulkan
UEFA belum menyelesaikan penyelidikan terhadap tuduhan tersebut, namun Prestianni berisiko menghadapi larangan bermain selama 10 pertandingan jika terbukti bersalah, menurut The Guardian. Sanksi yang lebih berat telah diminta, dengan Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) menyatakan dalam sebuah pernyataan: "Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) mengharapkan FIFA memantau kasus ini dan agar UEFA mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas pelecehan rasial. CBF juga mengirimkan permintaan resmi kepada UEFA untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap tindakan yang dilakukan terhadap Vinícius Jr., dengan mempertimbangkan kesaksian korban dan mereka yang hadir, guna mengidentifikasi dan menghukum mereka yang terlibat dalam insiden tersebut secara teladan."
