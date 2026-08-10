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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Bezos membeli sepertiga saham Liverpool

Liverpool

Sebuah konsorsium yang mencakup pendiri Amazon siap masuk ke Liverpool

Sebuah konsorsium yang mencakup pendiri Amazon Jeff Bezos hampir menyelesaikan kesepakatan untuk mengakuisisi sekitar sepertiga saham Liverpool Football Club.



  • Hal itu ditulis oleh Sky News. Menurut informasi yang diperoleh media Inggris tersebut, dan dilaporkan oleh Ansa, Fenway Sports Group (FSG), pemegang saham mayoritas klub Anfield sejak 2010, disebut sedang bersiap mengumumkan transaksi itu pada pekan ini.


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