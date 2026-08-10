Sebuah konsorsium yang mencakup pendiri Amazon Jeff Bezos hampir menyelesaikan kesepakatan untuk mengakuisisi sekitar sepertiga saham Liverpool Football Club.
AFP
Diterjemahkan oleh
Bezos membeli sepertiga saham Liverpool
Hal itu ditulis oleh Sky News. Menurut informasi yang diperoleh media Inggris tersebut, dan dilaporkan oleh Ansa, Fenway Sports Group (FSG), pemegang saham mayoritas klub Anfield sejak 2010, disebut sedang bersiap mengumumkan transaksi itu pada pekan ini.
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