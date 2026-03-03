"Betapa cerdasnya!" - Gary Lineker menyebut bintang Premier League yang seharusnya memenangkan Penghargaan Pemain Terbaik PFA daripada Declan Rice

Perburuan gelar individu di Premier League semakin memanas, namun Lineker memberikan penilaian mengejutkan tentang siapa yang pantas dinobatkan sebagai pemain terbaik liga. Meskipun Rice dari Arsenal banyak disebut-sebut sebagai favorit setelah penampilannya yang impresif di London Utara, Lineker justru menyoroti Old Trafford untuk menemukan pemain terbaiknya. Mantan striker Inggris itu meyakini kapten United, Fernandes, adalah pemain paling berpengaruh di liga.

Rice sekali lagi membuktikan nilainya dalam kemenangan krusial Arsenal 2-1 atas Chelsea, memberikan assist untuk gol penentu Jurrien Timber yang menjaga tim Mikel Arteta tetap unggul lima poin di puncak klasemen Premier League. Dengan empat gol dan 11 assist dalam 39 penampilan musim ini, gelandang ini menjadi mesin utama dalam perburuan gelar Arsenal. Namun, Lineker berargumen bahwa kecerdasan sepak bola Fernandes layak mendapatkan pengakuan tertinggi tahun ini.

"Ketika Bruno Fernandes mengendalikan pertandingan… Kamu bicara tentang ruang, dan ke mana dia pergi, dia begitu cerdas," jelas Lineker dalam podcast The Rest Is Football.