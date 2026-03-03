Getty Images Sport
"Betapa cerdasnya!" - Gary Lineker menyebut bintang Premier League yang seharusnya memenangkan Penghargaan Pemain Terbaik PFA daripada Declan Rice
Lineker mendukung Bruno di antara para pesaing gelar.
Perburuan gelar individu di Premier League semakin memanas, namun Lineker memberikan penilaian mengejutkan tentang siapa yang pantas dinobatkan sebagai pemain terbaik liga. Meskipun Rice dari Arsenal banyak disebut-sebut sebagai favorit setelah penampilannya yang impresif di London Utara, Lineker justru menyoroti Old Trafford untuk menemukan pemain terbaiknya. Mantan striker Inggris itu meyakini kapten United, Fernandes, adalah pemain paling berpengaruh di liga.
Rice sekali lagi membuktikan nilainya dalam kemenangan krusial Arsenal 2-1 atas Chelsea, memberikan assist untuk gol penentu Jurrien Timber yang menjaga tim Mikel Arteta tetap unggul lima poin di puncak klasemen Premier League. Dengan empat gol dan 11 assist dalam 39 penampilan musim ini, gelandang ini menjadi mesin utama dalam perburuan gelar Arsenal. Namun, Lineker berargumen bahwa kecerdasan sepak bola Fernandes layak mendapatkan pengakuan tertinggi tahun ini.
"Ketika Bruno Fernandes mengendalikan pertandingan… Kamu bicara tentang ruang, dan ke mana dia pergi, dia begitu cerdas," jelas Lineker dalam podcast The Rest Is Football.
Keunggulan individu vs. kesuksesan kolektif
Fernandes telah mencetak tujuh gol dan memberikan 14 assist dalam 27 penampilan di semua kompetisi untuk United musim ini. Seorang pengamat sepak bola berargumen bahwa meskipun penghargaan sering kali diberikan kepada mereka yang memenangkan trofi, kontribusi individu pemain internasional Portugal ini telah memastikan bahwa Setan Merah perlahan-lahan kembali menjadi kekuatan elit, naik ke peringkat ketiga di klasemen di bawah asuhan Michael Carrick.
Persaingan untuk penghargaan PFA tetap sengit, dengan Erling Haaland dari Manchester City dan Rice dari Arsenal mewakili jalur tradisional menuju kejayaan individu melalui kesuksesan tim. Lineker mengakui kenyataan ini, mengakui bahwa kemenangan gelar bagi The Gunners atau City kemungkinan besar akan memengaruhi proses voting untuk mendukung talenta masing-masing.
"Saya tahu mereka kemungkinan akan memberikannya kepada seseorang yang akan memenangkan sesuatu," kata Lineker. "[Tapi] Jika Anda melihat posisinya, dia [Fernandes] selalu memindai lapangan, mencari tempat terbaik untuk berada, di mana dia bisa mempengaruhi jalannya pertandingan."
Pendapat tentang 'otak sepak bola yang hebat'
Lineker menekankan bahwa kemampuan Fernandes untuk mempengaruhi jalannya pertandingan dari sayap kiri atau kanan, atau dari "jalur kiri dalam", menunjukkan fleksibilitas taktis yang tak tertandingi di divisi ini. Bagi mantan pemain Barcelona, kapten United adalah pemain terbaik musim ini berdasarkan prestasi individu murni.
"Kamu melihatnya di sayap kiri, kamu melihatnya di sayap kanan… apa otak yang luar biasa! Menurutku, dia adalah pemain terbaik musim ini bagiku. Bagi aku, mungkin dia atau mungkin Declan Rice jika Arsenal berhasil meraih gelar juara. Mungkin satu-satunya yang lain, jika dia kembali dan mulai mencetak banyak gol dan membawa City meraih gelar, mungkin Erling Haaland lagi," kata Lineker.
"Tapi saat ini, bagi saya, apa yang dia (Bruno Fernandes) lakukan musim ini… dan dia tetap menjadi pemain terbaik bahkan saat mereka mengalami masa sulit di bawah Ruben Amorim. Saya pikir dia memiliki otak sepak bola dan teknik yang luar biasa. Apa pemainnya, apa pemainnya!"
Lomba akhir menuju kejayaan
Saat Liga Premier memasuki 10 pertandingan terakhirnya, sorotan akan semakin tertuju pada para calon pemenang PFA Player of the Year. Rice dan Arsenal akan berusaha memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen Liga Premier saat menghadapi Brighton pada Rabu.
Sementara itu, Fernandes akan memimpin United bertandang ke Newcastle di St. James' Park, dengan target meraih kemenangan untuk mengambil langkah besar menuju partisipasi di Liga Champions musim depan.
