Getty
Diterjemahkan oleh
"Betapa bodohnya" - Bintang Inter Miami, Lionel Messi, mengakui bahwa ia menyesal tidak belajar bahasa Inggris saat muda
Messi di MLS bersama Miami
Messi pindah ke Inter Miami pada 2023 setelah meninggalkan PSG dan sejak itu mengakui bahwa meskipun dia "tidak berbicara bahasa Inggris karena malu," dia "memahami segalanya." Penyerang ini lebih sering berbicara di lapangan, membawa Miami meraih trofi Leagues Cup, Supporters' Shield, dan MLS Cup. Messi juga menorehkan sejarah sepanjang kariernya, memecahkan rekor dan memenangkan MLS Golden Boot sambil terus memukau dunia dengan bakat uniknya.
"Betapa bodohnya" - Messi mengungkapkan penyesalannya
Namun, Messi memang memiliki beberapa penyesalan, seperti yang ia ceritakan dalam podcast 'Miro de Atras': "Tidak belajar bahasa Inggris saat masih kecil. Saya punya waktu untuk setidaknya belajar bahasa Inggris, tapi saya tidak melakukannya. Saya sangat menyesalinya. Saya pernah mengalami situasi di mana saya berada bersama pribadi-pribadi yang luar biasa dan spektakuler, tapi tidak bisa berbicara atau berbincang dengan mereka, dan merasa setengah bodoh.
"Saya selalu berpikir: 'Betapa bodohnya saya, betapa saya membuang-buang waktu.' Saat muda, Anda tidak menyadarinya. Hari ini itulah yang saya katakan kepada anak-anak saya, [pentingnya] memiliki pendidikan yang baik, belajar, dan bersiap. Saya selalu mengatakan kepada anak-anak saya untuk memanfaatkan kesempatan itu. Mereka memiliki situasi yang berbeda dari yang saya alami, meskipun saya tidak pernah kekurangan apa pun..."
Messi datang ke Barcelona dari Rosario pada usia 13 tahun dan menyelesaikan pendidikannya di klub tersebut. Dia menambahkan: "Tahun terakhir sekolah saya di Argentina adalah bencana. Saya tahu bahwa saya akan pergi [ke Barcelona]. Di Barcelona, saya menyelesaikan sekolah menengah bersama anak-anak lain yang masuk ke [akademi muda Barcelona] La Masia."
Sepak bola mengajarkan banyak hal.
Bintang Inter Miami juga mengungkapkan bahwa ia telah belajar banyak hal dari sepak bola selama kariernya yang luar biasa, yang telah membawanya bermain untuk Barcelona, Paris Saint-Germain, dan kini Inter Miami. Messi juga telah memukau penonton di seluruh dunia dengan penampilannya bersama tim nasional Argentina, termasuk memimpin mereka meraih kemenangan di Piala Dunia 2022.
"Saya berhasil melakukan segalanya dan mencapai puncak [dalam sepak bola], tetapi sepanjang perjalanan ada banyak pengalaman dan pelajaran yang dipetik," katanya. "Memang benar bahwa sepak bola adalah cara hidup. Ia mengajarkan banyak hal, memberikan banyak nilai. Ia menciptakan ikatan seumur hidup. Anda mengenal tempat-tempat baru."
- Getty Images Sport
Miami dan Messi mencari kemenangan pertama mereka.
Messi dan Inter Miami kembali beraksi pada akhir pekan, namun harus menelan kekalahan dalam laga pembuka MLS mereka melawan LAFC. Pemain internasional Argentina itu menjadi sorotan setelah pertandingan, karena dia harus ditenangkan oleh rekan setimnya, Luis Suarez, di lorong saat emosi memuncak. Sebuah tinjauan MLS telah menentukan bahwa Messi tidak masuk ke ruang ganti wasit dan melanggar kebijakan liga, artinya dia tidak akan menghadapi sanksi apa pun.
Pertandingan berikutnya Inter Miami adalah melawan Orlando City pada 1 Maret.
Iklan