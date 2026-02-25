"Betapa bodohnya" - Bintang Inter Miami, Lionel Messi, mengakui bahwa ia menyesal tidak belajar bahasa Inggris saat muda

Namun, Messi memang memiliki beberapa penyesalan, seperti yang ia ceritakan dalam podcast 'Miro de Atras': "Tidak belajar bahasa Inggris saat masih kecil. Saya punya waktu untuk setidaknya belajar bahasa Inggris, tapi saya tidak melakukannya. Saya sangat menyesalinya. Saya pernah mengalami situasi di mana saya berada bersama pribadi-pribadi yang luar biasa dan spektakuler, tapi tidak bisa berbicara atau berbincang dengan mereka, dan merasa setengah bodoh.

"Saya selalu berpikir: 'Betapa bodohnya saya, betapa saya membuang-buang waktu.' Saat muda, Anda tidak menyadarinya. Hari ini itulah yang saya katakan kepada anak-anak saya, [pentingnya] memiliki pendidikan yang baik, belajar, dan bersiap. Saya selalu mengatakan kepada anak-anak saya untuk memanfaatkan kesempatan itu. Mereka memiliki situasi yang berbeda dari yang saya alami, meskipun saya tidak pernah kekurangan apa pun..."

Messi datang ke Barcelona dari Rosario pada usia 13 tahun dan menyelesaikan pendidikannya di klub tersebut. Dia menambahkan: "Tahun terakhir sekolah saya di Argentina adalah bencana. Saya tahu bahwa saya akan pergi [ke Barcelona]. Di Barcelona, saya menyelesaikan sekolah menengah bersama anak-anak lain yang masuk ke [akademi muda Barcelona] La Masia."

