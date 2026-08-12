Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Grafica Miretti ComoCalciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Besiktas mengincar Miretti: kondisi Juventus

Juventus
Transfers
F. Miretti
Besiktas

Klub Turki itu memikirkan gelandang Juventus tersebut, yang disukai Italiano

Kabar tentang ketertarikan Besiktas terhadap Fabio Miretti datang dari Turki. Klub milik presiden Serdar Adali itu, setelah menuntaskan operasi untuk Dusan Vlahovic, kembali melirik Juventus dan telah meminta informasi mengenai gelandang kelahiran 2003 tersebut.


Menurut laporan jurnalis Turki Burak Özdemir, Besiktas bergerak dalam beberapa jam terakhir untuk mengumpulkan informasi tentang Miretti. Juventus membuka peluang untuk penjualan, tetapi dengan syarat mereka sendiri: klub tersebut menilai transfer itu hanya bisa dilakukan secara permanen.


Yang mendorong kedatangan gelandang itu adalah Vincenzo Italiano, pelatih Besiktas, yang mengenal Miretti dengan baik dan menyukai karakteristiknya.

  • Sementara itu, Vlahovic dijadwalkan tiba hari ini di Istanbul untuk menuntaskan kepindahannya ke Besiktas. Namun, klub Turki itu tampaknya tidak berniat berhenti pada penyerang tengah Serbia tersebut, yang kontraknya dengan Juventus berakhir pada 30 Juni, dan juga membidik pemain Juventus lainnya, Miretti yang lahir pada 2003, yang kontraknya dengan Juventus berakhir pada 2028 dan dinilai oleh Carnevali dan Massara sekitar 15 juta.

    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Europa League Qualification
Besiktas crest
Besiktas
BJK
Hradec Kralove crest
Hradec Kralove
HRA
Serie A
Frosinone crest
Frosinone
FRC
Juventus crest
Juventus
JUV