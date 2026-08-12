Kabar tentang ketertarikan Besiktas terhadap Fabio Miretti datang dari Turki. Klub milik presiden Serdar Adali itu, setelah menuntaskan operasi untuk Dusan Vlahovic, kembali melirik Juventus dan telah meminta informasi mengenai gelandang kelahiran 2003 tersebut.





Menurut laporan jurnalis Turki Burak Özdemir, Besiktas bergerak dalam beberapa jam terakhir untuk mengumpulkan informasi tentang Miretti. Juventus membuka peluang untuk penjualan, tetapi dengan syarat mereka sendiri: klub tersebut menilai transfer itu hanya bisa dilakukan secara permanen.





Yang mendorong kedatangan gelandang itu adalah Vincenzo Italiano, pelatih Besiktas, yang mengenal Miretti dengan baik dan menyukai karakteristiknya.