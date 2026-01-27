Getty
Bertahan Atau Pergi? Masa Depan Harry Kane Di Bayern Munich Terungkap!
Masa depan Kane menjadi sorotan
Masa depan Kane telah menjadi sorotan selama waktunya di Bayern, dengan kapten Inggris tersebut memainkan peran penting bagi tim asuhan Vincent Kompany. Performa produktifnya telah menyebabkan spekulasi bahwa klub-klub top termasuk Barcelona dan Manchester United akan senang untuk membujuk Kane meninggalkan Jerman jika kesempatan itu muncul. Kane akan memasuki tahun terakhir kontraknya di akhir musim, tetapi Bayern Munich kini mengambil langkah untuk memastikan kapten Inggris itu melanjutkan kariernya di Bavaria dan secara resmi telah memulai pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak.
- Getty Images Sport
Bayern mulai pembicaraan kontrak baru dengan Kane
Eberl ditanyai tentang masa depan Kane di resepsi Tahun Baru DFL dan mengatakan kepada Sky Sport Germany: "Kami sedang berbicara dengan Harry."
Die Roten berharap dapat memperpanjang kontrak Kane tetap hingga 2028 atau 2029. Kane telah menjadi pemain yang sangat sukses sejak pindah dari Tottenham ke Bayern pada tahun 2023. Ia telah mencetak 119 gol dalam 126 penampilan untuk klub dan meraih trofi besar untuk pertama kalinya dalam kariernya musim lalu saat Bayern memenangkan Bundesliga. Kane berharap untuk meraih lebih banyak trofi di musim ini, dengan Bayern unggul delapan poin di puncak klasemen Bundesliga, berada di posisi kedua klasemen fase liga Liga Champions, dan telah memastikan tempat di perempat-final DFB-Pokal.
"Langkah besar dalam karier saya"
Kane berbicara tentang masa depannya di akhir tahun 2025 dan mengatakan dia senang dengan kehidupannya di Bayern. Dia mengatakan kepada media: "Kepindahan ini adalah salah satu keputusan terbaik dalam hidup saya. Mengalami liga baru, tim seperti Bayern Munich, malam-malam Eropa ini, atmosfer di liga Jerman, telah menjadi langkah besar dalam karier saya dan membantu saya berkembang sebagai pemain. Saya cukup terbuka untuk tinggal lebih lama. Dengan kondisi kami saat ini dan cara kami bermain, saya merasa kami adalah salah satu tim terbaik di Eropa, tentu saja. Saya tidak melihat tim lain dan berpikir, 'Saya ingin pergi ke sana.' Saya sangat bahagia di sini. Saya memiliki 18 bulan dalam kontrak saya dan saya yakin akan ada diskusi di masa depan."
Kane membahas tentang gaya bermainnya di Bayern
Kane telah beradaptasi dengan peran yang sedikit berbeda sejak pindah dari Liga Primer ke Bayern dan telah berbicara tentang perannya bersama raksasa Bundesliga tersebut.
“Ketika sebuah tim suka melakukan pressing, saya suka mundur, terkadang bahkan ke area pertahanan, untuk melihat apakah bek tengah benar-benar berkomitmen untuk mengikuti sepenuhnya - butuh banyak hal bagi tim untuk benar-benar berkomitmen,” katanya.
“Itulah mengapa terkadang Anda melihat saya di posisi No. 6 atau 8 dengan posisi setengah berputar,” ucap Kane kepada The Times. “Di sepertiga akhir lapangan, kami tidak benar-benar bermain dengan penyerang murni No. 9. Kami hampir selalu bermain dengan dua pemain No. 10, dengan pemain sayap yang menyerang ke dalam dan terkadang mengganggu bek tengah, yang tidak yakin apakah harus ikut maju bersama saya atau tetap di belakang. Setiap pertandingan berbeda. Beberapa pertandingan yang Anda mainkan, pertahanan rapat, Anda tidak mendapatkan banyak ruang, Anda hanya harus menemukan area dan pergerakan di dalam kotak penalti.”
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya?
Bayern kembali beraksi di Liga Champions dan mengakhiri fase liga mereka dengan pertandingan melawan PSV, Kamis (29/1) dini hari WIB. Hasil pertandingan ini tidak akan berpengaruh banyak pada posisi Die Roten karena mereka sudah dipastikan lolos langsung ke babak 16 besar. Bayern kemudian akan kembali fokus ke Bundesliga dan bertandang ke Hamburg akhir pekan ini.
Iklan