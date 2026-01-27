Bertahan Atau Pergi? Masa Depan Harry Kane Di Bayern Munich Terungkap!

Kane telah beradaptasi dengan peran yang sedikit berbeda sejak pindah dari Liga Primer ke Bayern dan telah berbicara tentang perannya bersama raksasa Bundesliga tersebut.

“Ketika sebuah tim suka melakukan pressing, saya suka mundur, terkadang bahkan ke area pertahanan, untuk melihat apakah bek tengah benar-benar berkomitmen untuk mengikuti sepenuhnya - butuh banyak hal bagi tim untuk benar-benar berkomitmen,” katanya.

“Itulah mengapa terkadang Anda melihat saya di posisi No. 6 atau 8 dengan posisi setengah berputar,” ucap Kane kepada The Times. “Di sepertiga akhir lapangan, kami tidak benar-benar bermain dengan penyerang murni No. 9. Kami hampir selalu bermain dengan dua pemain No. 10, dengan pemain sayap yang menyerang ke dalam dan terkadang mengganggu bek tengah, yang tidak yakin apakah harus ikut maju bersama saya atau tetap di belakang. Setiap pertandingan berbeda. Beberapa pertandingan yang Anda mainkan, pertahanan rapat, Anda tidak mendapatkan banyak ruang, Anda hanya harus menemukan area dan pergerakan di dalam kotak penalti.”