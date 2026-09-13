Getty Images Sport
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Bernardo Silva terpukau oleh daya gedor serangan Real Madrid setelah membantai Rayo Vallecano
Bernabeu merayakan pesta gol
Madrid melanjutkan perburuan tanpa henti mereka untuk meraih gelar La Liga dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Rayo di Santiago Bernabeu. Silva, yang diberi peran starter oleh Jose Mourinho, bermain selama 69 menit dalam pertandingan tersebut dan berperan penting dalam transisi lini tengah yang memungkinkan tim tuan rumah membanjiri lawan mereka. Mantan pemain Manchester City itu terlihat terkesan dengan klinisnya penampilan tersebut, dengan mencatat bahwa kemampuan tim untuk menghukum lawan saat ini berada pada level yang sangat tinggi.
Berbicara kepada Realmadrid TV setelah kemenangan telak itu, Silva mengungkapkan kegembiraannya atas hasil maupun cara tim tampil. “Kami sangat senang karena tiga poin adalah hal yang paling penting. Empat gol, kemenangan besar, dan kami sangat senang, terutama dengan babak pertama, tetapi secara umum dengan keseluruhan pertandingan. Sekarang bersiap untuk laga berikutnya, yang akan datang sangat cepat. Tidak ada keraguan tentang kekuatan ofensif dan kemampuan mencetak gol tim ini. Selain itu, di sini di Bernabeu bersama para penggemar kami. Hari ini, sekali lagi, kami mampu banyak menciptakan peluang, menghasilkan kesempatan, dan kami sangat senang dengan tiga poin.”
- Getty Images Sport
Beradaptasi dengan kehidupan di bawah Mourinho
Terlepas dari mulusnya kemenangan tersebut, Silva tetap rendah hati terkait proses adaptasinya sendiri di dalam tim. Pemain berusia 32 tahun itu bergabung dengan skuad bertabur bintang pada musim panas ini dan saat ini sedang menavigasi tuntutan taktis dari liga baru dan manajer baru. Ia mengakui bahwa meski tim sedang meraih kemenangan, dirinya masih berada dalam proses mempelajari pergerakan spesifik dan preferensi rekan-rekannya agar bisa memberikan dampak semaksimal mungkin di lapangan.
"Ini pengalaman baru. Saya masih berusaha mengenal rekan-rekan setim saya dan cara kami bermain, mencari tahu di mana saya bisa berkembang untuk membantu tim. Saya sedang beradaptasi, tetapi saya sangat senang. Kami memulai dengan baik, selain pertandingan di Seville, tim tampil sangat kuat secara keseluruhan. Dalam tiga hari, kami punya laga tandang lain yang sangat penting untuk meraih tiga poin lagi," jelas Silva.
Instruksi taktis dan kebebasan berkreasi
Silva juga menjelaskan peran spesifik yang telah dirancang Mourinho untuknya dalam sistem Madrid. Pemain internasional Portugal itu ditugaskan menjadi penghubung antara lini pertahanan dan kuartet lini depan yang dihuni beberapa penyerang paling menakutkan di sepakbola dunia. Dengan turun lebih dalam dan mengalirkan penguasaan bola, Silva memungkinkan pemain seperti Vinicius Junior, Jude Bellingham, dan Kylian Mbappe tetap berada lebih tinggi dan mengeksploitasi ruang di belakang pertahanan lawan.
"Utamanya, saat menguasai bola, membantu banyak dalam membangun serangan dan memberi kelancaran pada permainan agar bola sampai ke para pemain menyerang dalam kondisi terbaik, mengingat kemampuan dribel mereka. Bagi Vini, Jude, Kylian, dan Diomande, sangat penting agar bola sampai kepada mereka dengan baik. Lalu, saat tanpa bola, juga banyak membantu dalam pressing dan aspek pertahanan, di mana kami punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Saya sedang berusaha beradaptasi, menjadi versi terbaik dari diri saya untuk membantu tim, dan saya akan terus bekerja," tambahnya.
- AFP
Bersiap untuk perjalanan ke Elche
Hanya ada sedikit waktu untuk merayakan di kubu Madrid, karena skuad sudah kembali ke lapangan latihan untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya. Sementara para starter dari akhir pekan menjalani sesi ringan, pemain lain dalam skuad mengikuti latihan berintensitas tinggi agar tetap tajam untuk lawatan ke Stadion Martinez Valero pada Selasa malam guna menghadapi Elche. Sementara itu, Ferland Mendy, Eder Militao, dan Rodrygo masih menjalani proses pemulihan masing-masing dan tidak terlibat dalam sesi utama bersama kelompok.
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