Madrid melanjutkan perburuan tanpa henti mereka untuk meraih gelar La Liga dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Rayo di Santiago Bernabeu. Silva, yang diberi peran starter oleh Jose Mourinho, bermain selama 69 menit dalam pertandingan tersebut dan berperan penting dalam transisi lini tengah yang memungkinkan tim tuan rumah membanjiri lawan mereka. Mantan pemain Manchester City itu terlihat terkesan dengan klinisnya penampilan tersebut, dengan mencatat bahwa kemampuan tim untuk menghukum lawan saat ini berada pada level yang sangat tinggi.

Berbicara kepada Realmadrid TV setelah kemenangan telak itu, Silva mengungkapkan kegembiraannya atas hasil maupun cara tim tampil. “Kami sangat senang karena tiga poin adalah hal yang paling penting. Empat gol, kemenangan besar, dan kami sangat senang, terutama dengan babak pertama, tetapi secara umum dengan keseluruhan pertandingan. Sekarang bersiap untuk laga berikutnya, yang akan datang sangat cepat. Tidak ada keraguan tentang kekuatan ofensif dan kemampuan mencetak gol tim ini. Selain itu, di sini di Bernabeu bersama para penggemar kami. Hari ini, sekali lagi, kami mampu banyak menciptakan peluang, menghasilkan kesempatan, dan kami sangat senang dengan tiga poin.”