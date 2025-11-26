"Berlebihan!" - Manajer Chelsea Enzo Maresca Beri Nasihat Kepada Estevao Setelah Sang Pemain Dibandingkan Dengan Lionel Messi & Cristiano Ronaldo

Perbandingan juga terjadi antara sensasi Blaugrana Lamine Yamal dan Estevao menjelang pertandingan, di mana dua prospek paling cemerlang di sepakbola Eropa saling berhadapan.

Saat pertandingan berakhir di Stamford Bridge, Estevao muncul sebagai penentu kemenangan telak 3-0 The Blues atas Barca. Remaja Brasil itu menggandakan keunggulan timnya di awal babak kedua setelah gol bunuh diri Jule Kounde membawa mereka unggul di babak pertama. Liam Delap kemudian mencetak gol ketiga untuk memastikan kemenangan penting bagi tim asuhan Maresca. Estevao tampil gemilang malam itu sementara Yamal tak berkutik.

Pemain berusia 18 tahun tersebut juga menyamai rekor Erling Haaland dan Kylian Mbappe di Eropa, menjadikannya remaja ketiga yang mencetak gol di masing-masing dari tiga penampilan perdananya di Liga Champions.