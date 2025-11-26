GOAL/Getty
"Berlebihan!" - Manajer Chelsea Enzo Maresca Beri Nasihat Kepada Estevao Setelah Sang Pemain Dibandingkan Dengan Lionel Messi & Cristiano Ronaldo
Persaingan Estevao dan Yamal
Perbandingan juga terjadi antara sensasi Blaugrana Lamine Yamal dan Estevao menjelang pertandingan, di mana dua prospek paling cemerlang di sepakbola Eropa saling berhadapan.
Saat pertandingan berakhir di Stamford Bridge, Estevao muncul sebagai penentu kemenangan telak 3-0 The Blues atas Barca. Remaja Brasil itu menggandakan keunggulan timnya di awal babak kedua setelah gol bunuh diri Jule Kounde membawa mereka unggul di babak pertama. Liam Delap kemudian mencetak gol ketiga untuk memastikan kemenangan penting bagi tim asuhan Maresca. Estevao tampil gemilang malam itu sementara Yamal tak berkutik.
Pemain berusia 18 tahun tersebut juga menyamai rekor Erling Haaland dan Kylian Mbappe di Eropa, menjadikannya remaja ketiga yang mencetak gol di masing-masing dari tiga penampilan perdananya di Liga Champions.
"Estevao perlu rileks"
Penampilan memukau Estevao untuk klub dan negaranya telah memicu perbandingan dengan legenda sepakbola Messi dan Ronaldo, tetapi Maresca telah memberikan peringatan kepada pemain muda tersebut. Setelah pertandingan melawan Barcelona,
pelatih asal Italia itu mengatakan kepada para wartawan: "Estevao perlu rileks. Dia perlu menikmati, dia perlu sesi [latihan]. Dia perlu bermain sepakbola. Dia, Lamine, mereka masih sangat muda, 18 tahun, jadi jika Anda mulai membicarakan Messi, [Cristiano] Ronaldo, saya pikir itu terlalu berat bagi anak-anak muda seperti mereka. Mereka perlu menikmati, datang ke tempat latihan dengan gembira, mengikuti sesi latihan dengan bahagia. Ketika Anda mulai membandingkan dengan Messi atau Ronaldo, saya pikir itu terlalu berat bagi mereka."
Menanggapi penampilannya sendiri, Estevao berkata: "Saya tidak punya kata-kata untuk menggambarkan perasaan saya. Semuanya terasa sangat cepat bagi saya. Saya menemukan ruang dan berusaha keras. Saya harap saya terus mencetak gol selama bertahun-tahun lagi. Itu benar-benar malam yang sempurna. [Gol saya] adalah momen yang sangat istimewa dalam karier saya. Sejak saya tiba di sini, saya merasakan ikatan yang kuat dengan para penggemar. Saya sangat senang bisa mencetak gol untuk mereka dan membuat mereka bahagia."
Hal terpenting bagi Estevao
Maresca juga berbagi beberapa nasihat berharga untuk Estevao sebelum pertandingan, dengan mengatakan: "Estevao sudah bermain di level tinggi, dimulai bersama Brasil. Memang, dia masih sangat muda, dan dia bisa melakukan banyak hal dengan lebih baik, tetapi kami sangat senang dengannya. Bagi saya, kurang lebih sama dengan yang saya katakan tentang Pedri, senang bagi orang-orang yang mencintai sepakbola untuk menonton pemain seperti Estevao, Lamine Yamal, Pedri - inilah keindahan sepakbola."
"Kami senang Estevao bersama kami dan dia pasti akan bermain dengan baik. Dia pasti akan menjadi pemain penting bagi klub ini, tidak diragukan lagi. Hal terpenting bagi Estevao adalah dia harus menikmatinya sepenuhnya, dia harus bahagia, dan tidak memikirkan untuk menjadi lebih baik dari pemain ini atau pemain lain, tetapi hanya memikirkan dirinya sendiri dan berusaha menjadi lebih baik dari dirinya sendiri setiap hari, berusaha bekerja keras, meningkatkan diri, dan dia pasti akan menjadi pemain top bagi klub ini."
Chelsea bersiap hadapi Arsenal
Chelsea tak boleh berpuas diri setelah penampilan gemilang mereka di Eropa karena mereka selanjutnya akan menghadapi Arsenal di Liga Primer. Setelah City kehilangan poin di pertandingan terakhir mereka melawan Newcastle, tim asuhan Maresca naik ke posisi kedua klasemen. Mereka kini akan berusaha mengalahkan Meriam London untuk memperkecil selisih poin mereka dengan pemuncak klasemen menjadi hanya tiga poin.
