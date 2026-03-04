AFP
"Berita palsu sudah terlalu jauh!" - Richarlison dari Brasil membantah klaim bahwa dia akan memboikot Piala Dunia 2026 di AS karena konflik dengan Iran
Gambar palsu yang menampilkan Richarlison menjadi viral.
Dalam beberapa hari terakhir, sebuah postingan yang pertama kali beredar dari akun parodi X yang terkenal, Topskills Sports UK, mengklaim bahwa Richarlison berencana melakukan boikot karena konflik tersebut. Penyerang tersebut dikabarkan telah mengatakan: "Saya tidak akan bermain di Piala Dunia sampai pertempuran ini berakhir." Namun, penyerang Tottenham Hotspur tersebut kini telah membantah rumor tersebut setelah viral di media sosial.
Richarlison menyerang keras 'berita palsu'
Dalam pernyataan resmi di media sosial, Richarlison berusaha mengklarifikasi kebingungan yang ada.
"Hanya untuk jelas, karena berita palsu sudah terlalu jauh: Saya tidak pernah membuat pernyataan itu," katanya. "Meskipun saya menentang segala bentuk perang dan konflik, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak akan bermain untuk tim nasional Brasil di Piala Dunia. Saya harap semua orang yang membagikan kebohongan ini menarik kembali dan menghapus postingannya."
Pernyataan ini mengikuti pernyataan dari pemerintah Brasil yang mengecam keterlibatan AS di Iran. Mereka mengatakan: "Serangan tersebut terjadi di tengah proses negosiasi yang sedang berlangsung antara kedua belah pihak, yang merupakan satu-satunya jalan yang layak menuju perdamaian - posisi yang secara tradisional dipertahankan Brasil di kawasan tersebut."
Richarlison, yang telah menggunakan platformnya untuk mempromosikan penyebab kemanusiaan di masa lalu, sangat populer di Brasil asalnya setelah meraih kesuksesan besar bersama tim nasional. Ia telah mencetak 20 gol dalam 54 pertandingan untuk Selecao dan menjadi bagian dari tim yang memenangkan Copa America 2019 dan meraih medali emas di Olimpiade 2020. Penyerang ini juga memenangkan penghargaan Gol Terbaik Turnamen Piala Dunia 2022 untuk tendangan salto-nya melawan Serbia.
Trump tidak peduli dengan harapan Iran untuk lolos ke Piala Dunia.
Iran telah lolos untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026, namun partisipasi mereka semakin diragukan akibat konflik terbaru ini. Presiden AS Donald Trump menyatakan pada awal pekan ini bahwa dia 'tidak peduli' apakah Iran berpartisipasi dalam turnamen tersebut atau tidak.
"Saya benar-benar tidak peduli [jika Iran bermain]. Saya pikir Iran adalah negara yang sangat terpuruk. Mereka sudah kehabisan tenaga," kata Trump.
Pada Januari lalu, Andrew Giuliani, kepala Tim Tugas Piala Dunia Gedung Putih, menyatakan bahwa keamanan di turnamen ini adalah prioritas utama negara. Ia mengatakan: "Kami ingin ini menjadi Piala Dunia yang aman dan terjamin. Jadi ya, tentu saja, kami ingin tim-tim hadir dan bermain, tetapi kami juga memahami bahwa sebagian besar pendukung akan datang ke sini untuk menikmati Piala Dunia yang luar biasa, untuk menambah pengalaman. Tapi akan bodoh, mengingat apa yang sedang dialami Iran saat ini, untuk mengharapkan bahwa kami akan membuka perbatasan kami."
Tim Brasil Richarlison dilanda cedera.
Meskipun Richarlison masih berharap bisa masuk skuad Brasil untuk turnamen musim panas ini, ada satu pemain yang tidak akan mewakili Selecao hingga 2027, yaitu Rodrygo. Winger Real Madrid ini mengalami cedera ACL yang akan membuatnya absen selama sekitar satu tahun.
Setelah kabar ini dikonfirmasi, Rodrygo menulis di media sosial: "Salah satu hari terburuk dalam hidupku, betapa aku selalu takut akan cedera ini… mungkin hidup telah sedikit kejam padaku akhir-akhir ini… aku tidak tahu apakah aku pantas mendapatkannya, tapi apa yang bisa aku keluhkan? Betapa banyak hal indah yang telah aku alami yang juga tidak pantas aku dapatkan.
"Sebuah rintangan besar telah muncul dalam hidupku, dalam karierku, yang mencegahku melakukan apa yang paling aku cintai untuk sementara waktu. Aku akan absen untuk sisa musim ini bersama klubku dan absen dari Piala Dunia bersama negaraku, sebuah mimpi yang semua orang tahu betapa berarti bagiku. Yang bisa aku lakukan hanyalah tetap kuat seperti biasa, yang bukanlah hal baru."
