"Berita palsu sudah terlalu jauh!" - Richarlison dari Brasil membantah klaim bahwa dia akan memboikot Piala Dunia 2026 di AS karena konflik dengan Iran

Dalam pernyataan resmi di media sosial, Richarlison berusaha mengklarifikasi kebingungan yang ada.

"Hanya untuk jelas, karena berita palsu sudah terlalu jauh: Saya tidak pernah membuat pernyataan itu," katanya. "Meskipun saya menentang segala bentuk perang dan konflik, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak akan bermain untuk tim nasional Brasil di Piala Dunia. Saya harap semua orang yang membagikan kebohongan ini menarik kembali dan menghapus postingannya."

Pernyataan ini mengikuti pernyataan dari pemerintah Brasil yang mengecam keterlibatan AS di Iran. Mereka mengatakan: "Serangan tersebut terjadi di tengah proses negosiasi yang sedang berlangsung antara kedua belah pihak, yang merupakan satu-satunya jalan yang layak menuju perdamaian - posisi yang secara tradisional dipertahankan Brasil di kawasan tersebut."

Richarlison, yang telah menggunakan platformnya untuk mempromosikan penyebab kemanusiaan di masa lalu, sangat populer di Brasil asalnya setelah meraih kesuksesan besar bersama tim nasional. Ia telah mencetak 20 gol dalam 54 pertandingan untuk Selecao dan menjadi bagian dari tim yang memenangkan Copa America 2019 dan meraih medali emas di Olimpiade 2020. Penyerang ini juga memenangkan penghargaan Gol Terbaik Turnamen Piala Dunia 2022 untuk tendangan salto-nya melawan Serbia.