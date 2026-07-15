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cm grafica bergomi italia 2026 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Bergomi: "Malagò menelepon saya. Saya adalah opsi B, C, atau D..."

Italy

Mantan bek tersebut merupakan salah satu kandidat untuk posisi direktur teknis Tim Nasional

Beppe Bergomi, mantan bek Inter dan Tim Nasional, yang telah bertahun-tahun menjadi komentator di Sky Sport, mengungkap kisah di balik layar: "Apakah saya hampir menjadi direktur teknis baru Tim Nasional? Saya adalah opsi B, C, atau D. Sekarang saya bisa mengatakannya, saya menerima telepon dari Malagò yang menanyakan apakah saya bersedia meninggalkan dunia televisi untuk memulai petualangan di Federasi. Namun, pilihan pertama selalu Paolo Maldini, karena kita tahu siapa Paolo itu."

  • Bergomi kemudian berbicara tentang pelatih kepala berikutnya: "Mancini atau Pirlo? Menurut saya, Mancini adalah pelatih tim nasional yang sempurna.Terlepas dari semua yang telah terjadi, saat ia datang ia memiliki visi yang jelas; kami baru saja mengalami kegagalan pertama dalam kualifikasi Piala Dunia, dan kita tahu ke mana hal itu akhirnya membawa kami (kemenangan di Kejuaraan Eropa, red.), sehingga ia sangat cocok untuk peran ini. Namun, menurut saya, ia masih membawa sedikit noda dari kepergiannya. Tapi, hati-hati, ada juga Conte."

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