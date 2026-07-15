Bergomi: "Malagò menelepon saya. Saya adalah opsi B, C, atau D..."

Bergomi kemudian berbicara tentang pelatih kepala berikutnya: "Mancini atau Pirlo? Menurut saya, Mancini adalah pelatih tim nasional yang sempurna.Terlepas dari semua yang telah terjadi, saat ia datang ia memiliki visi yang jelas; kami baru saja mengalami kegagalan pertama dalam kualifikasi Piala Dunia, dan kita tahu ke mana hal itu akhirnya membawa kami (kemenangan di Kejuaraan Eropa, red.), sehingga ia sangat cocok untuk peran ini. Namun, menurut saya, ia masih membawa sedikit noda dari kepergiannya. Tapi, hati-hati, ada juga Conte."