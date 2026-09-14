Di saat Brighton selalu mencari berlian berikutnya di pasar bakat, kali ini mereka tidak perlu pergi jauh. Berlian itu sebenarnya sudah ada di dalam tembok akademi mereka, bersinar diam-diam selama bertahun-tahun.

Dalam sebuah momen yang bagi sebagian orang mungkin tampak sekilas, namun mengandung makna besar dalam perjalanan karier pemain muda mana pun, nama Younes Ibrahim muncul untuk pertama kalinya dalam daftar resmi tim utama Brighton, ketika ia duduk di bangku cadangan dalam kemenangan telak yang diraih The Seagulls atas Coventry City dengan skor 5-0.

Kakinya memang belum menginjak rumput, tetapi pada saat itu ia telah melewati rintangan psikologis dan profesional terpenting di Inggris, yakni rintangan perpindahan dari pemain akademi menjadi pemain tim utama di liga terkuat dunia.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

