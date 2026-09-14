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Berdarah Mesir dan Maroko: Siapakah Younes Ibrahim, bakat Brighton yang berhak membela 4 timnas?

FEATURES
Brighton & Hove Albion
F. Hurzeler
Inggris
Jerman

Bakat berdarah Arab yang bersinar di langit Liga Primer

Di saat Brighton selalu mencari berlian berikutnya di pasar bakat, kali ini mereka tidak perlu pergi jauh. Berlian itu sebenarnya sudah ada di dalam tembok akademi mereka, bersinar diam-diam selama bertahun-tahun.

Dalam sebuah momen yang bagi sebagian orang mungkin tampak sekilas, namun mengandung makna besar dalam perjalanan karier pemain muda mana pun, nama Younes Ibrahim muncul untuk pertama kalinya dalam daftar resmi tim utama Brighton, ketika ia duduk di bangku cadangan dalam kemenangan telak yang diraih The Seagulls atas Coventry City dengan skor 5-0. 

Kakinya memang belum menginjak rumput, tetapi pada saat itu ia telah melewati rintangan psikologis dan profesional terpenting di Inggris, yakni rintangan perpindahan dari pemain akademi menjadi pemain tim utama di liga terkuat dunia.

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  • Semalam di bangku cadangan setara dengan satu musim penuh

    Minggu lalu bukanlah hari biasa dalam catatan harian Younes; sebab kurang dari 48 jam setelah mencetak gol indah dengan kostum tim U-21, yang membakar media sosial para pengikut akademi, ia mendapati dirinya menerima telepon yang mengubah suasana hatinya sepenuhnya: kamu bersama tim utama besok.

    Tim kepelatihan Brighton di bawah pimpinan Fabian Hurzeler, yang dikenal berani memberikan kesempatan, tidak memanggilnya untuk basa-basi, Brighton tidak berbasa-basi. Klub yang menjual Caicedo seharga 115 juta, serta Mac Allister dan Cucurella, tahu betul kapan seorang pemain siap. Keberadaan Younes di bangku cadangan dalam pertandingan resmi, bahkan tanpa turun bermain, adalah pernyataan kepercayaan, sebuah ucapan bahwa kami melihatmu sangat dekat.

    Dan angka-angka membenarkan kepercayaan itu. Pada musim ini 2026-2027, Ibrahim tampil dalam tiga pertandingan bersama tim junior di berbagai kompetisi, dan selama itu ia menyumbang dua gol (mencetak satu gol dan menciptakan satu lagi), tetapi ledakan yang sesungguhnya terjadi musim lalu, ketika ia mengakhiri tahun dengan sembilan gol dan lima assist, menjadikannya salah satu nama paling berpengaruh dalam sistem tim junior, bukan hanya sebagai penyerang, tetapi sebagai pemain yang bergerak cerdas di antara lini dan piawai bermain sebagai sayap serta penyerang bayangan.

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  • Perjalanan panjang yang dimulai di Luton dan melewati Chelsea

    Kisah Younes bukanlah kisah bakat yang muncul tiba-tiba. Ini adalah kisah kesabaran dan tahapan profesional yang ketat. Ia memulai kariernya di akademi Luton Town yang bersahaja, tempat ia mempelajari dasar-dasar kedisiplinan ala Inggris, kemudian melangkah besar dengan pindah ke akademi Chelsea, salah satu pabrik bakat terbaik di Eropa. Di sana, ia bersinggungan dengan berbagai mazhab sepak bola dan terlatih dengan tekanan tinggi serta permainan cepat.

    Namun, titik balik sesungguhnya adalah keputusannya untuk pindah ke Brighton dan bergabung dengan tim U-15, sebuah keputusan yang bagi sebagian orang tampak sebagai kemunduran, tetapi sebenarnya merupakan puncak kecerdasan.

    Brighton adalah satu-satunya klub di Inggris yang memberikan pemain akademi jalur yang jelas menuju tim utama. Ia menapaki tangga dengan mantap: U-15, lalu U-18, kemudian U-21, dan di setiap tahapan ia membuktikan bahwa dirinya bukan hanya berbakat, tetapi juga mampu berkembang secara fisik dan mental.

    Pada bulan Juli lalu, tibalah momen panen pertama, ketika Younes menandatangani kontrak profesional pertama dalam kariernya. Sebuah momen yang dikomentari oleh Ian Buckman, direktur akademi Brighton, dengan kata-kata yang merangkum filosofi klub: "Ini adalah momen yang menggembirakan, baik bagi para pemain maupun keluarga mereka."

    Ia melanjutkan: "Ini merupakan penghargaan atas kerja keras besar yang telah mereka lakukan selama berada di akademi hingga saat ini, dan kini mereka harus memanfaatkan peluang yang tersedia bagi mereka untuk memastikan keberlanjutan perkembangan dan proses belajar mereka, sebagaimana mereka telah membuktikan kemampuannya untuk itu hingga saat ini."

  • Teka-teki empat timnas: Siapa yang akan mendapatkan Yunus?

    Dan di sinilah letak sisi paling menarik dalam kisah Younes Ibrahim, sisi yang membuat kisahnya melampaui batas-batas Brighton menuju kantor-kantor federasi sepak bola di empat benua.

    Pemain ini lahir di Australia, yang memberinya hak untuk membela timnas Socceroos, dan pindah ke Inggris delapan tahun lalu, yang membuatnya memenuhi syarat secara hukum untuk membela timnas Three Lions. Selain itu, ia memiliki keturunan Mesir dan Maroko, yang membuka pintu baginya untuk membela Mesir dan Maroko.

    Kita berhadapan dengan bakat yang diincar oleh empat sekolah sepak bola yang berbeda. Australia mencari penyerang masa depan, Inggris tak melewatkan satu pun bakat di Premier League, sementara Mesir dan Maroko menetapkan strategi yang jelas untuk merekrut para pemain berkewarganegaraan ganda di Eropa.

    Hingga kini, Younes belum memutuskan pilihannya, dan itu adalah keputusan yang cerdas. Di usia delapan belas tahun, fokus seharusnya tertuju pada klub, pada upaya memantapkan pijakannya di Brighton, pada mengubah momen pertama duduk di bangku cadangan menjadi menit-menit pertama bermain, lalu menjadi gol pertama di Premier League. Setelah itu, keempat timnas itu akan datang ke pintunya, bukan sebaliknya.

    Apa yang terjadi menghadapi Coventry bukan sekadar penampilan di bangku cadangan. Ini adalah pengumuman kelahiran baru bagi proyek seorang pemain internasional masa depan. Sebuah proyek yang dimulai di Sydney, ditempa di London, dan kini tengah mengetuk kuat pintu-pintu kejayaan dari gerbang pesisir selatan Inggris.

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