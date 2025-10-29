AFP
Dimitar Berbatov Klaim Diculik Di Bulgaria, Mantan Striker Man Utd Ungkap Pengalaman Mengerikan Yang Membuatnya Berpikir Akan Mati
Dibawa Rekan Setim ke Pertemuan
Berbatov hadir di podcast Rio Ferdinand Presents bersama mantan rekan setimnya di United, berbicara tentang masa ketika ia masih berusia 18 tahun dan sedang naik daun bersama CSKA Sofia. Suatu hari, seorang rekan sesama pemain mengantarnya ke sebuah pertemuan dengan bos klub lain setelah dipanggil.
"Saya benar-benar mulai menunjukkan apa yang bisa saya lakukan di lapangan, mulai menunjukkan kualitas saya. Biasanya, ketika Anda menunjukkan kualitas sebagai pemain, tim akan mendatangi Anda, mengajukan tawaran, bertanya berapa lama kontrak Anda, berapa harga Anda, dan hal-hal semacam itu. Di kampung halaman saya, keadaannya berbeda. Di sana lebih seperti, 'Dia? Baiklah, bawa dia ke sini.'"
"Setelah latihan, saya tidak punya mobil. Jadi seorang rekan setim saya, dia bilang, 'Ikut saya, saya harus mengantarmu ke seorang teman.' Tentu saja saya agak naif. Mungkin saya percaya padanya karena kami bermain di tim yang sama. Jadi saya masuk ke mobilnya. Dia membawa saya ke sebuah restoran. Kami masuk ke restoran itu, dan di sana ada meja-meja. Di satu meja, ada seorang pria sendirian. Di tiga meja lainnya, ada orang-orang besar — seperti kulkas — pria khas Balkan duduk di belakangnya, hanya memandang dan mengawasi Anda dengan menakutkan."
'Saya Harus Menelepon Ayah Saya'
Berbatov ingat merasa terintimidasi oleh lingkungan barunya, tidak mengerti apa yang akan terjadi.
"Orang yang membawa saya ke sana bilang, 'Pergi ke sana, duduk, sampai jumpa lagi,'" katanya. "Pria [lain] itu berkata, 'Sini, duduk.' Saya duduk, dan berpikir dalam hati, 'Apa yang sedang terjadi? Saya harus menelepon ayah saya.' Pria itu mulai berbicara, 'Tahukah kamu mereka memanggil saya apa? Mereka memanggil saya Si Juru Masak'."
"'Kami tahu tentangmu. Kami perlu mengubah tim. Kami ingin kamu di tim kami. Kami harus mendapatkanmu.' Saya bilang, 'Ya, tapi saya bermain di CSKA Sofia. Maksud saya, saya suka di sana.' 'Kami akan mengurusnya. Jangan khawatir tentang itu.' Orang-orang besar itu duduk di sana dan saya terintimidasi dan berpikir, 'Saya harus menelepon ayah saya.' Jadi mungkin dua, tiga jam duduk di sana, dan pada akhirnya, pria itu mengizinkan saya menelepon ayah saya, saya berkata 'Saya di sini. Saya tidak tahu di mana. Orang-orang di sekitar saya, orang-orang besar.'"
Berbatov Khawatir Akan Dibunuh
Berbatov khawatir jika dia menolak melakukan apa yang diminta pria di meja itu, dia akan segera dipukuli... atau lebih buruk lagi.
"Saya berbicara [dengan ayah saya] sangat cepat, dan dia bilang, 'Tenang, bernapas.' Saya bilang, 'Apa-apaan ini? Mereka akan menculik saya di sini dan saya tidak mau pergi, saya mau pulang.' Dan dia bilang, 'Oke, oke. Biar kulihat apa yang bisa kulakukan. Aku akan menelepon pria itu.' Jadi akhirnya seseorang menelepon seseorang, dan bos-bos besar dari kedua tim menemukan cara agar saya tidak pindah, tetap di tempat saya."
"Dalam situasi itu, usia 18 tahun, melihat dan mengetahui bagaimana hal-hal dilakukan saat itu di Bulgaria, saya berpikir, inilah akhir bagi saya. Saya harus bilang ya, atau mungkin mereka akan memukuli saya, atau saya tidak tahu. Tapi akhirnya ayah saya datang dan membawa saya ke mobil, dan saya merasa, 'Ya Tuhan.' Itu membuat saya sadar bahwa saya perlu tumbuh dewasa dengan cepat dan menjadi seorang pria di tahap awal kehidupan saya."
Apa yang Terjadi Selanjutnya?
Ini terjadi di akhir 1990-an. Berbatov akhirnya meninggalkan CSKA Sofia pada 2001 ketika Bayer Leverkusen membawanya ke Jerman dengan harga lebih dari €1 juta. Penyerang berbakat itu tidak langsung sukses tetapi akhirnya membuktikan dirinya, bermain di final Liga Champions di musim penuh pertamanya dan terus mencetak gol dengan produktif.
Tottenham merekrutnya pada 2006, sebelum Manchester United membayarnya dengan rekor klub saat itu sebesar £30,75 juta dua tahun kemudian. Berbatov menolak tawaran dari Manchester City yang baru saja 'kaya' demi pergi ke Old Trafford, di mana ia membuat 149 penampilan selama empat musim, memenangkan dua gelar Liga Primer, dan berbagi Sepatu Emas musim 2010/11.
