Dimitar Berbatov Klaim Diculik Di Bulgaria, Mantan Striker Man Utd Ungkap Pengalaman Mengerikan Yang Membuatnya Berpikir Akan Mati

Berbatov hadir di podcast Rio Ferdinand Presents bersama mantan rekan setimnya di United, berbicara tentang masa ketika ia masih berusia 18 tahun dan sedang naik daun bersama CSKA Sofia. Suatu hari, seorang rekan sesama pemain mengantarnya ke sebuah pertemuan dengan bos klub lain setelah dipanggil.

"Saya benar-benar mulai menunjukkan apa yang bisa saya lakukan di lapangan, mulai menunjukkan kualitas saya. Biasanya, ketika Anda menunjukkan kualitas sebagai pemain, tim akan mendatangi Anda, mengajukan tawaran, bertanya berapa lama kontrak Anda, berapa harga Anda, dan hal-hal semacam itu. Di kampung halaman saya, keadaannya berbeda. Di sana lebih seperti, 'Dia? Baiklah, bawa dia ke sini.'"

"Setelah latihan, saya tidak punya mobil. Jadi seorang rekan setim saya, dia bilang, 'Ikut saya, saya harus mengantarmu ke seorang teman.' Tentu saja saya agak naif. Mungkin saya percaya padanya karena kami bermain di tim yang sama. Jadi saya masuk ke mobilnya. Dia membawa saya ke sebuah restoran. Kami masuk ke restoran itu, dan di sana ada meja-meja. Di satu meja, ada seorang pria sendirian. Di tiga meja lainnya, ada orang-orang besar — seperti kulkas — pria khas Balkan duduk di belakangnya, hanya memandang dan mengawasi Anda dengan menakutkan."