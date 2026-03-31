Beberapa bulan menjelang akhir musim, klub-klub mulai merencanakan strategi menjelang bursa transfer musim panas; kontak awal dan penjajakan telah dilakukan sambil menunggu untuk mendalami profil-profil tertentu. Milan memandang ke masa depan jangka panjang; Rossoneri sedang bekerja dengan visi jangka panjang, dan dalam konteks ini, beberapa hari terakhir mereka telah menyelesaikan transfer Andrej Kostic dari Partizan Belgrade: penyerang kelahiran 2007 ini telah menjalani pemeriksaan medis dan akan tiba secara permanen di Italia pada bulan Juni, awalnya bergabung dengan Milan Futuro.
Berapa yang dibayarkan Milan kepada Kostic: angka, detail, dan kontroversi internal di Partizan Beograd
ANGKA DAN RINCIAN KOSTIC DI MILAN
Untuk mendatangkan salah satu pemain muda paling menjanjikan di sepak bola Serbia, Rossoneri telah melakukan investasi sebesar kurang dari 10 juta euro jika menghitung keseluruhan paket: ini adalah transfer permanen senilai 3,5 juta euro sebagai pembayaran tetap, yang akan ditambah dengan bonus maksimal 4,5 juta euro serta persentase dari hasil penjualan kembali di masa depan. Partizan juga menerima tawaran lain dari klub-klub di lima liga top Eropa, namun Milan berhasil merebutnya lebih dulu.
KONTROVERSI DI PARTIZAN
Transfer yang akan membawa Kostic ke AC Milan telah menimbulkan ketegangan di dalam Partizan Beograd. Yang memperkeruh suasana adalah wakil presiden klub Serbia tersebut—dan mantan penyerang Real Madrid serta Fiorentina—Pedrag Mijatovic: "Saya tidak setuju dengan transfer ini," tulisnya di situs sportkse.net, "saya tidak diajak berkonsultasi dan tidak pernah melihat tawaran dari Milan. "Jika saya terlibat dalam transfer ini, saya akan menjelaskan dengan jelas bahwa saya menentang penerimaan tawaran yang begitu rendah."