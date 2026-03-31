Berapa yang dibayarkan Milan kepada Kostic: angka, detail, dan kontroversi internal di Partizan Beograd

Beberapa bulan menjelang akhir musim, klub-klub mulai merencanakan strategi menjelang bursa transfer musim panas; kontak awal dan penjajakan telah dilakukan sambil menunggu untuk mendalami profil-profil tertentu. Milan memandang ke masa depan jangka panjang; Rossoneri sedang bekerja dengan visi jangka panjang, dan dalam konteks ini, beberapa hari terakhir mereka telah menyelesaikan transfer Andrej Kostic dari Partizan Belgrade: penyerang kelahiran 2007 ini telah menjalani pemeriksaan medis dan akan tiba secara permanen di Italia pada bulan Juni, awalnya bergabung dengan Milan Futuro.



