Berapa nilai Vicario bagi Tottenham: langkah cepat Inter, perjalanan Ausilio, dan kisah di balik layar bursa transfer

Direktur olahraga Inter Milan, Piero Ausilio, pada Kamis, 19 Maret, terbang ke London untuk mencoba mempercepat proses transfer Vicario, yang telah memberikan sinyal positif kepada klub Inter. Kiper kelahiran 1996 ini sedang menjalani musim yang sulit di Inggris; Tottenham yang diperkuatnya terancam degradasi, dan ia menjadi salah satu pemain yang secara serius mempertimbangkan untuk hengkang pada akhir musim. Selain itu, hubungan dengan Igor Tudor belum membaik, dan pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Atletico Madrid, sang pelatih mencoret Vicario dari susunan pemain inti. Nilai pasar sang pemain diperkirakan sekitar 30 juta euro, kontraknya akan berakhir pada 2028, namun seperti yang disebutkan, ada kemungkinan nyata bahwa kiper Italia ini akan meninggalkan Inggris pada musim panas mendatang.



