Inter serius mengejar Guglielmo Vicario. Dalam rencana Nerazzurri musim panas ini, mereka berencana mencari kiper baru setelah memutuskan - kecuali ada perubahan drastis - untuk berpisah dengan Sommer: kontrak pemain Swiss itu akan berakhir pada Juni, klub telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya, dan Josep Martinez, saat ini, belum dianggap siap untuk menjadi kiper utama pada musim depan. Oleh karena itu, Inter mulai bergerak untuk mencari pengganti Sommer, dengan kiper Tottenham tersebut diidentifikasi sebagai salah satu target dan untuknya sudah ada langkah konkret pertama.
Berapa nilai Vicario bagi Tottenham: langkah cepat Inter, perjalanan Ausilio, dan kisah di balik layar bursa transfer
PERMINTAAN TOTTENHAM UNTUK VICARIO
Direktur olahraga Inter Milan, Piero Ausilio, pada Kamis, 19 Maret, terbang ke London untuk mencoba mempercepat proses transfer Vicario, yang telah memberikan sinyal positif kepada klub Inter. Kiper kelahiran 1996 ini sedang menjalani musim yang sulit di Inggris; Tottenham yang diperkuatnya terancam degradasi, dan ia menjadi salah satu pemain yang secara serius mempertimbangkan untuk hengkang pada akhir musim. Selain itu, hubungan dengan Igor Tudor belum membaik, dan pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Atletico Madrid, sang pelatih mencoret Vicario dari susunan pemain inti. Nilai pasar sang pemain diperkirakan sekitar 30 juta euro, kontraknya akan berakhir pada 2028, namun seperti yang disebutkan, ada kemungkinan nyata bahwa kiper Italia ini akan meninggalkan Inggris pada musim panas mendatang.
INTER-VICARIO, CERITA DI BALIK LAYAR
Guglielmo Vicario sudah lama menjadi incaran Inter, yang padamusim panas 2023 sempat mencoba merekrutnya saat ia masih membela Empoli. Saat itu, Nerazzurri telah menunjukkan minat pada sang pemain yang membuka peluang untuk pindah ke Milan; Empoli mematok harga 20 juta euro, namun pada saat itu Marotta dan Ausilio sedang sibuk dengan negosiasi lain dan meminta waktu. Negosiasi ditunda sementara dan Tottenham ikut campur, yang dalam beberapa jam menyelesaikan kesepakatan dan membawa pemain tersebut ke London.