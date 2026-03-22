Di antara kiper-kiper Italia terbaik di liga ini, mungkin ada Wladimiro Falcone yang dengan penyelamatannya berusaha mempertahankan Lecce dalam perburuan untuk menghindari degradasi. Pemain kelahiran 1995 ini telah membela Lecce selama empat musim, telah tampil dalam lebih dari 150 pertandingan di Serie A, dan di usianya yang hampir 31 tahun, ia merasa siap untuk pindah ke klub yang lebih besar. Pemain ini tidak berniat untuk pergi dan meninggalkan klub yang telah memberinya rasa aman dan stabilitas, namun jika pada musim panas nanti ada tawaran yang dianggap penting, tawaran tersebut akan dievaluasi olehnya bersama agennya dan pihak klub.
Diterjemahkan oleh
Berapa nilai Falcone: pesan untuk Roma, bursa transfer, dan kemungkinan kepergiannya
PERMINTAAN LECCE TERHADAP FALCONE
Lecce ingin mempertahankan Falcone, namun di sisi lain, klub tidak berniat menghalangi karier seorang pemain yang selalu bersikap profesional dan mendukung klub serta tim. Musim panas lalu, penilaian klub terhadap kiper tersebut mencapai sekitar 10 juta euro, angka yang diminta kepada Torino yang telah menanyakan harga tersebut: dalam beberapa bulan ke depan angka tersebut bisa berubah, tergantung bagaimana musim ini berakhir bagi tim asuhan Di Francesco; jika tim tersebut terdegradasi, harga Falcone akan turun dan menjadi peluang murah di bursa transfer, sebaliknya harganya bisa melebihi 10 juta euro yang diminta setahun lalu.
KATA-KATA FALCONE
Setelah kekalahan 0-1 di Olimpico melawan Roma, Falcone angkat bicara dan sekali lagi mengungkapkan kecintaannya pada klub Giallorossi: "Kemarin saya tenang, saya pikir saya sudah bisa mengendalikan emosi," kata kiper itu kepada DAZN. "Namun hari ini perut saya terasa mual; di stadion ini, saya akan selalu merasakan perasaan yang istimewa. Para pendukung Lecce tahu kesetiaanku dan setiap kali mereka mendoakan agar mimpiku terwujud: mereka luar biasa. Itu ada dan akan selalu ada: bagi saya, mimpi seumur hidup adalah bermain untuk Roma, tak ada Real Madrid yang bisa menandinginya. Tapi saya harus membuktikannya dengan tampil baik bersama Lecce".