Berapa nilai Falcone: pesan untuk Roma, bursa transfer, dan kemungkinan kepergiannya

Di antara kiper-kiper Italia terbaik di liga ini, mungkin ada Wladimiro Falcone yang dengan penyelamatannya berusaha mempertahankan Lecce dalam perburuan untuk menghindari degradasi. Pemain kelahiran 1995 ini telah membela Lecce selama empat musim, telah tampil dalam lebih dari 150 pertandingan di Serie A, dan di usianya yang hampir 31 tahun, ia merasa siap untuk pindah ke klub yang lebih besar. Pemain ini tidak berniat untuk pergi dan meninggalkan klub yang telah memberinya rasa aman dan stabilitas, namun jika pada musim panas nanti ada tawaran yang dianggap penting, tawaran tersebut akan dievaluasi olehnya bersama agennya dan pihak klub.



