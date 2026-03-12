Beberapa bulan menjelang akhir musim, klub-klub mulai merencanakan bursa transfer musim panas, dan di Barcelona, ada perhatian khusus untuk memperkuat lini pertahanan. Di antara pemain yang masuk dalam daftar klub Spanyol sebagai target potensial untuk musim panas, terdapat nama Alessandro Bastoni, kelahiran 1999 dari Inter dan pemain inti tim nasional Gattuso. Rumor bursa transfer ini membuat para pendukung Nerazzurri cemas, menurut laporan harian Spanyol Sport, Barça telah melakukan survei awal.
Diterjemahkan oleh
Berapa nilai Bastoni bagi Inter: harga, kontrak, dan minat Barcelona
PERMINTAAN INTER UNTUK BASTONI
Bastoni terikat kontrak dengan Inter hingga Juni 2028. Pemain ini sangat setia pada warna biru-hitam dan saat ini ingin fokus sepenuhnya pada akhir musim. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter menilai bek tengah ini setidaknya senilai 70 juta euro dan tidak akan mempertimbangkan tawaran di bawah angka tersebut. Gaji Bastoni merupakan salah satu yang tertinggi di skuad, sekitar 5,5 juta euro bersih per musim. Tidak tertutup kemungkinan Ausilio dan Marotta akan mempertimbangkan untuk menawarkan perpanjangan kontrak kepada pemain tersebut dalam beberapa bulan ke depan.
TUJUAN LAINNYA BARCELONA
Seperti yang telah disebutkan, Bastoni bukanlah satu-satunya nama yang menjadi sorotan Barcelona. Bek Inter Milan ini disukai oleh Flick, yang menganggapnya sebagai salah satu profil ideal untuk membangun serangan dari belakang, tetapi manajemen juga mempertimbangkan profil lain: di antara pemain yang paling disukai ada Josko Gvardiol, kelahiran 2002 dari Manchester City, dan Gonçalo Inacio, kelahiran 2001 dari Sporting Lisbon. Tidak tertutup kemungkinan akan ada lebih dari satu pemain baru di lini pertahanan, mengingat tujuan utamanya adalah untuk memperbarui skuad.