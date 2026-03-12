Berapa nilai Bastoni bagi Inter: harga, kontrak, dan minat Barcelona

Bastoni terikat kontrak dengan Inter hingga Juni 2028. Pemain ini sangat setia pada warna biru-hitam dan saat ini ingin fokus sepenuhnya pada akhir musim. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter menilai bek tengah ini setidaknya senilai 70 juta euro dan tidak akan mempertimbangkan tawaran di bawah angka tersebut. Gaji Bastoni merupakan salah satu yang tertinggi di skuad, sekitar 5,5 juta euro bersih per musim. Tidak tertutup kemungkinan Ausilio dan Marotta akan mempertimbangkan untuk menawarkan perpanjangan kontrak kepada pemain tersebut dalam beberapa bulan ke depan.