Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
'Berani-beranilah' - Gary Lineker mempertanyakan mentalitas Arsenal dalam perburuan gelar Premier League setelah kekalahan terbaru
Saraf tegang saat keunggulan Arsenal berkurang.
Tim pemenang yang telah terbukti di bawah asuhan Pep Guardiola berpotensi mendekati Arsenal pada Sabtu ini, saat mereka menjamu Newcastle, sementara Arsenal akan bertanding melawan rival abadi mereka, Tottenham, dalam laga derby pada Minggu.
Ketegangan akan terasa di London Utara, dengan Arteta melihat timnya kehilangan dua poin berharga secara dramatis di Wolves pada pertandingan terakhir. Arsenal memimpin 2-0 di Molineux, melawan lawan yang berada di dasar klasemen, tetapi disamakan dan kebobolan gol penyeimbang pada menit ke-94.
- Getty Images Sport
Lineker mendesak Arsenal untuk menunjukkan keberanian.
Arsenal hanya memenangkan dua dari tujuh pertandingan Premier League terakhir mereka, memungkinkan tim-tim pesaing untuk mendekat, dan telah finis sebagai runner-up dalam tiga musim terakhir. Lineker ingin melihat keberanian dan semangat juang yang ditunjukkan di Emirates Stadium.
Mantan striker Inggris dan pembawa acara Match of the Day itu mengatakan dalam podcast The Rest Is Football: “Apakah Arsenal hanya perlu lebih berani? Saya tahu itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, tapi kumpulkan diri kalian dan jadilah lebih agresif.
“Berani lebih menyerang, terutama saat mereka unggul. Apakah ini hanya masalah mentalitas Arsenal, ataukah ini sedikit hambatan di musim yang setiap tim akan alami pada suatu saat?
“Saya menduga mereka masih akan memenangkan gelar, tapi ini mungkin menjadi dorongan yang mereka butuhkan untuk memperbaiki diri. Manchester City kini hanya tertinggal lima poin dari Arsenal dan mereka memiliki satu pertandingan lebih banyak.
“Pertanyaannya adalah apakah City bisa sebagus saat mereka memenangkan gelar empat musim berturut-turut, di periode di mana mereka hampir selalu menang setelah Natal, dan sulit melihat mereka kehilangan poin. Saya tidak yakin Man City sudah sampai di sana atau bisa cukup konsisten untuk mengejar Arsenal.”
Shearer yakin Arsenal masih akan meraih gelar Premier League.
Lineker sedang berbicara dengan pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Premier League, Alan Shearer. Dia menjawab: “Mereka mungkin masih akan memenangkannya, tapi hanya sedikit. Menurut saya, jika Anda membutuhkan pertandingan setelah apa yang terjadi, maka ini bukanlah pertandingan yang buruk untuk dimainkan melawan rival lokal Anda. Saya tahu mereka memiliki manajer baru dan ini adalah pertandingan tandang, tapi betapa hebatnya responsnya jika mereka bisa menang di Tottenham pada akhir pekan ini.
“Saya tidak pernah mengharapkan Arsenal melakukannya dengan mudah, saya selalu tahu akan ada rintangan dan segala macam hal, masa-masa yang menegangkan. Orang-orang akan melontarkan pertanyaan dan kritik, dan kamu harus melewatinya. Saya memang mengharapkan ini terjadi. Mari kita lihat apa yang mereka miliki.”
Shearer menambahkan tentang tekanan yang dihadapi Arteta: “Jika dia tidak memenangkan liga, dia mungkin tidak akan berada di Arsenal. Setelah peluang yang mereka miliki untuk memenangkannya dan finis di posisi kedua, dengan apa yang mereka habiskan untuk pemain yang mereka miliki dan posisi mereka saat ini, mereka harus memenangkannya.
“Secara mental, mungkin Liga Champions akan menjadi hambatan yang lebih mudah untuk dilewati untuk memenangkan itu daripada Liga Premier karena apa yang telah terjadi pada mereka di Liga Premier.”
- Getty Images Sport
Morgan terlibat dalam upaya untuk menyaingi kesuksesan 'Invincibles'.
Piers Morgan adalah salah satu pendukung Arsenal yang paling bersemangat yang khawatir akan terjadinya krisis lagi di Emirates. Dia mengatakan dalam serangkaian posting media sosial yang diterbitkan setelah hasil imbang yang mengecewakan di Wolves: “FFS. Apa yang kalian lakukan, Arsenal? Kita sedang terpuruk. Lagi.
“Tidak cukup baik. Jika kalian ingin menjadi juara @Arsenal, bangunlah sebelum terlambat. Penampilan babak kedua tadi malam adalah yang terburuk yang pernah saya lihat dalam bertahun-tahun. Saya memaafkan @_DeclanRice yang menunjukkan standar semangat/intensitas yang harus dipenuhi oleh pemain lain.”
Tim legendaris ‘Invincibles’ musim 2003-04 adalah tim Arsenal terakhir yang meraih gelar juara Premier League. Tim musim 2025-26 sedang berburu quadruple yang belum pernah terjadi sebelumnya - karena mereka masih berkompetisi di Liga Champions, Carabao Cup, dan FA Cup - namun jadwal padat dan ekspektasi yang terus meningkat mungkin mulai berdampak.
Iklan