'Berani-beranilah' - Gary Lineker mempertanyakan mentalitas Arsenal dalam perburuan gelar Premier League setelah kekalahan terbaru

Arsenal hanya memenangkan dua dari tujuh pertandingan Premier League terakhir mereka, memungkinkan tim-tim pesaing untuk mendekat, dan telah finis sebagai runner-up dalam tiga musim terakhir. Lineker ingin melihat keberanian dan semangat juang yang ditunjukkan di Emirates Stadium.

Mantan striker Inggris dan pembawa acara Match of the Day itu mengatakan dalam podcast The Rest Is Football: “Apakah Arsenal hanya perlu lebih berani? Saya tahu itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, tapi kumpulkan diri kalian dan jadilah lebih agresif.

“Berani lebih menyerang, terutama saat mereka unggul. Apakah ini hanya masalah mentalitas Arsenal, ataukah ini sedikit hambatan di musim yang setiap tim akan alami pada suatu saat?

“Saya menduga mereka masih akan memenangkan gelar, tapi ini mungkin menjadi dorongan yang mereka butuhkan untuk memperbaiki diri. Manchester City kini hanya tertinggal lima poin dari Arsenal dan mereka memiliki satu pertandingan lebih banyak.

“Pertanyaannya adalah apakah City bisa sebagus saat mereka memenangkan gelar empat musim berturut-turut, di periode di mana mereka hampir selalu menang setelah Natal, dan sulit melihat mereka kehilangan poin. Saya tidak yakin Man City sudah sampai di sana atau bisa cukup konsisten untuk mengejar Arsenal.”