"Benjamin Sesko Seperti Pemain Akademi!" - Legenda Liga Primer Lempar Kritik Pedas Ke Striker Manchester United

Dalam pertandingan terakhir United melawan Tottenham, yang berakhir imbang 2-2, Amorim memasukkan Sesko pada menit ke-58, tetapi kemudian menariknya keluar di menit-menit akhir pertandingan setelah tekel keras dari Micky van de Ven yang membuatnya cedera. Di akhir pertandingan, sang manajer menyatakan kekhawatirannya atas kondisi strikernya, sambil mengabaikan pertanyaan tentang performanya. Pelatih asal Portugal itu berkata: "Itu bukan kekhawatiran terbesar saat ini. Itu terjadi, terutama dengan seorang striker. Saya lebih khawatir dengan cederanya, karena cederanya di lutut, kami tidak tahu, kami membutuhkan Ben untuk menjadi tim yang lebih baik. Saya tidak tahu. Karena cedera lututnya yang tidak pernah kami ketahui."

Menurut laporan terbaru Sky Sports, pemain berusia 22 tahun itu diperkirakan akan absen "paling lama" sebulan. Jangka waktu tersebut berarti Sesko akan absen di pertandingan Liga Primer mendatang melawan Everton, Crystal Palace dan West Ham.