"Benjamin Sesko Seperti Pemain Akademi!" - Legenda Liga Primer Lempar Kritik Pedas Ke Striker Manchester United
Sesko masih beradaptasi dengan kehidupan di Inggris
Meskipun transfer besar-besaran di bursa transfer musim panas, Sesko belum memenuhi harapan para penggemar United. Pemain internasional Slovenia itu didatangkan untuk mengatasi krisis lini serang mereka, yang semakin parah di musim 2024/25. Pemain-pemain seperti Joshua Zirzkee, Rasmus Hojlund dan Marcus Rashford gagal total saat klub mengalami musim yang buruk.
Minimnya pilihan penyerang berkualitas memaksa Setan Merah merogoh kocek dalam-dalam di bursa transfer terakhir dengan mendatangkan Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo, serta Sesko. Meskipun performa Cunha dan Mbeumo memuaskan, Sesko justru gagal total, hanya mencetak dua gol di semua kompetisi.
Legenda Liga Primer turut berkomentar
Mantan striker Liverpool dan Inggris Robbie Fowler memberikan penilaiannya tentang Sesko sambil membandingkan bintang United tersebut dengan rekrutan Arsenal di musim panas, Viktor Gyokeres. Fowler mengatakan kepada Adventure Gamers: "Bagi saya, yang paling jelas adalah Gyokeres. Dia mungkin lebih cocok untuk Liga Primer dan dia mengerti apa yang dibutuhkan dalam hal kecepatan, energi dan komitmen. Sementara Sesko mungkin sedikit kesulitan. Dia terlihat agak, semoga ini tidak salah, tetapi dia terlihat seperti pemain akademi. Saya tidak ragu dia pemain yang bagus. Tidak ada yang meragukan kemampuannya, tetapi saat ini saya pikir dari keduanya, Gyokeres sejauh ini terlihat lebih siap."
Shearer mengkritik Man United karena mengeluarkan banyak uang untuk Sesko
Ikon Newcastle Alan Shearer baru-baru ini buka suara tentang kesulitan Sesko di awal kariernya di Old Trafford, mengecam Setan Merah karena menghabiskan banyak uang untuk transfernya. Ia mengatakan kepada Betfair: "Satu pemain yang harus bermain lebih baik untuk United adalah Benjamin Sesko. Mereka membayar sekitar 70 juta untuknya. Itu uang yang sangat banyak, saya tahu ini pasar transfer, tetapi itu terlalu mahal. Dia mengalami awal yang sulit dan sejujurnya saya tidak mengharapkan hal besar darinya. Saya pikir dia pemain yang bagus, tetapi saya tidak yakin dia lebih dari itu. Seharusnya dia mencetak beberapa gol lebih banyak daripada yang telah dia cetak sejauh ini. Awal yang sulit baginya, terutama mengingat uang yang dibayarkan United."
Kondisi Sesko
Dalam pertandingan terakhir United melawan Tottenham, yang berakhir imbang 2-2, Amorim memasukkan Sesko pada menit ke-58, tetapi kemudian menariknya keluar di menit-menit akhir pertandingan setelah tekel keras dari Micky van de Ven yang membuatnya cedera. Di akhir pertandingan, sang manajer menyatakan kekhawatirannya atas kondisi strikernya, sambil mengabaikan pertanyaan tentang performanya. Pelatih asal Portugal itu berkata: "Itu bukan kekhawatiran terbesar saat ini. Itu terjadi, terutama dengan seorang striker. Saya lebih khawatir dengan cederanya, karena cederanya di lutut, kami tidak tahu, kami membutuhkan Ben untuk menjadi tim yang lebih baik. Saya tidak tahu. Karena cedera lututnya yang tidak pernah kami ketahui."
Menurut laporan terbaru Sky Sports, pemain berusia 22 tahun itu diperkirakan akan absen "paling lama" sebulan. Jangka waktu tersebut berarti Sesko akan absen di pertandingan Liga Primer mendatang melawan Everton, Crystal Palace dan West Ham.
