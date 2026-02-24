Benjamin Sesko & Senne Lammens Bawa Harapan Baru: Manchester United Makin Dekat Amankan Tiket Liga Champions

Article continues below
Carrick memberikan pujian setinggi langit atas proses adaptasi Sesko di Manchester United. Penyerang asal Slovenia yang didatangkan dengan nilai transfer £73,7 juta dari RB Leipzig tersebut mulai membuktikan kualitasnya setelah sempat kesulitan di awal karier Old Trafford. Kontribusi terbarunya sebagai penentu kemenangan 1-0 atas Everton membuktikan bahwa sang pemain telah berkembang pesat.
Performa Sesko di lapangan menunjukkan peningkatan kepercayaan diri yang signifikan, terutama setelah mencetak gol krusial di menit ke-71 melalui skema serangan balik cepat. Carrick mencatat bahwa pemain mudanya tersebut telah mengambil langkah besar dalam beberapa pekan terakhir. "Ia tumbuh sebagai pemain. Terkadang itu langkah besar, terkadang kecil. Dia telah mengambil langkah besar baru-baru ini," ujar sang manajer dikutip dari BBC.
Ketajaman Sesko sangat terlihat dari catatan enam gol dalam tujuh pertandingan terakhirnya, sebuah transformasi luar biasa dibandingkan saat ia hanya mencetak dua gol di bawah asuhan Ruben Amorim. Carrick menambahkan bahwa ia sangat menyukai cara Sesko menyelesaikan peluang dengan penuh ketenangan. "Itu adalah penyelesaian yang hebat, penyelesaian yang kejam. Saya suka caranya menuntaskan peluang dengan kepercayaan diri yang nyata," tambahnya.
Jika Sesko menjadi pahlawan di lini serang, Lammens tampil sebagai penyelamat di lini pertahanan. Kiper muda Belgia tersebut melakukan serangkaian penyelamatan gemilang, termasuk menepis tembakan keras Michael Keane yang hampir berbuah gol bagi Everton. Keberhasilan Lammens menjaga gawang United sekaligus menjadi validasi bagi departemen rekrutmen klub yang lebih memilihnya ketimbang mendatangkan Emi Martinez.
Performa impresif ini membawa Setan Merah mencatatkan rekor tak terkalahkan dalam sepuluh pertandingan di Liga Primer untuk pertama kalinya sejak tahun 2021. Saat ini, United kokoh di posisi keempat klasemen, unggul tiga poin dari Chelsea dan Liverpool. Keunggulan fisik dan mental yang ditunjukkan skuad asuhan Carrick membuat mereka kini dijagokan untuk kembali ke kompetisi elite Eropa musim depan.
Ketenangan Lammens di bawah tekanan bahkan memicu perbandingan dengan legenda klub Edwin van der Sar. Carrick mengakui adanya kemiripan dalam hal reliabilitas dan kemampuan menenangkan situasi kacau di area penalti.
"Seorang kiper harus bisa diandalkan dan dipercaya. Alih-alih menciptakan kekacauan, Anda ingin dia menghilangkan kekacauan itu dan menenangkan suasana. Saya rasa Senne memiliki hal itu," jelas Carrick mengenai kiper berusia 23 tahun tersebut.
Carrick memahami perdebatan publik mengenai status Sesko yang sering memulai laga dari bangku cadangan meskipun tengah produktif. Sang manajer menegaskan bahwa ia memiliki hubungan yang sangat baik dengan sang striker dan selalu menjalin komunikasi yang jujur mengenai perannya di tim. Menurut Carrick, persaingan sehat di lini depan adalah hal positif bagi kedalaman skuat United saat ini.
"Saya mengerti mengapa semua orang membicarakannya dan membesar-besarkannya, tetapi situasinya tidak selalu ekstrem. Dia jelas ingin bermain, tetapi kami memiliki beberapa penyerang bagus dan saya tidak bisa berhenti memuji bagaimana sikapnya selama ini," ungkap Carrick.
Sesko sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan menit bermain selama ia bisa memberikan kontribusi nyata bagi kemenangan tim. Baginya, kepercayaan dari rekan setim adalah modal utama untuk tampil klinis di depan gawang lawan. Ia merasa sangat percaya diri dengan kemampuannya saat ini dan siap memberikan yang terbaik terlepas dari durasi waktu yang diberikan oleh manajer.
"Saya percaya pada diri saya sendiri, begitu juga pemain lain. Mereka tahu apa yang akan mereka dapatkan ketika saya masuk ke dalam pertandingan. Apakah itu lima menit atau 90 menit, itu tidak masalah. Ini tentang menunjukkan bahwa saya bisa memberikan hasil jika memungkinkan, dan saya sangat senang dengan hal tersebut," tutur Sesko dalam wawancaranya selepas laga.
United kini menatap sisa musim dengan optimisme tinggi mengingat mereka tidak memiliki angguan jadwal kompetisi Eropa, tidak seperti rival mereka seperti Aston Villa atau Chelsea. Waktu istirahat yang lebih panjang di tengah pekan memberikan kesempatan bagi Carrick untuk lebih mendalami implementasi taktik di tempat latihan. Fokus utama tim saat ini adalah mempertahankan momentum tak terkalahkan untuk mengunci posisi di zona Liga Champions sesegera mungkin.
Setan Merah berikutnya bakal menjamu Crystal Palace di Old Trafford pada lanjutan Liga Primer, Minggu (1/3) malam WIB.