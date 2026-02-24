Benjamin Sesko & Senne Lammens Bawa Harapan Baru: Manchester United Makin Dekat Amankan Tiket Liga Champions

Carrick memberikan pujian setinggi langit atas proses adaptasi Sesko di Manchester United. Penyerang asal Slovenia yang didatangkan dengan nilai transfer £73,7 juta dari RB Leipzig tersebut mulai membuktikan kualitasnya setelah sempat kesulitan di awal karier Old Trafford. Kontribusi terbarunya sebagai penentu kemenangan 1-0 atas Everton membuktikan bahwa sang pemain telah berkembang pesat.

Performa Sesko di lapangan menunjukkan peningkatan kepercayaan diri yang signifikan, terutama setelah mencetak gol krusial di menit ke-71 melalui skema serangan balik cepat. Carrick mencatat bahwa pemain mudanya tersebut telah mengambil langkah besar dalam beberapa pekan terakhir. "Ia tumbuh sebagai pemain. Terkadang itu langkah besar, terkadang kecil. Dia telah mengambil langkah besar baru-baru ini," ujar sang manajer dikutip dari BBC.

Ketajaman Sesko sangat terlihat dari catatan enam gol dalam tujuh pertandingan terakhirnya, sebuah transformasi luar biasa dibandingkan saat ia hanya mencetak dua gol di bawah asuhan Ruben Amorim. Carrick menambahkan bahwa ia sangat menyukai cara Sesko menyelesaikan peluang dengan penuh ketenangan. "Itu adalah penyelesaian yang hebat, penyelesaian yang kejam. Saya suka caranya menuntaskan peluang dengan kepercayaan diri yang nyata," tambahnya.