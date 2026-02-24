Getty
Diterjemahkan oleh
Benjamin Sesko mengungkap kebenaran tentang saran tembakan Dimitar Berbatov di tengah tren mencetak gol Manchester United
'Tanpa Ampun' Sesko mulai menemukan ritmenya
Sesko membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim United dan Premier League, tetapi kini ia menunjukkan mengapa United rela membayar mahal untuknya dan mengapa ia menjadi salah satu striker paling diburu di Eropa musim panas lalu, dengan Arsenal dan Newcastle juga menunjukkan minat untuk merekrutnya.
Dalam tujuh penampilannya terakhir, ia rata-rata mencetak satu gol setiap 45 menit, sementara gol-golnya dalam periode tersebut telah membawa United total enam poin. Michael Carrick menggambarkan penyelesaian Sesko melawan Everton sebagai "kejam" dan mengatakan striker Slovenia itu berada dalam kondisi yang baik.
Ada berbagai teori tentang mengapa Sesko kini tampil apik, dengan salah satu cerita yang beredar menyarankan bahwa Sesko mendapatkan tips dari mantan striker Red Devils, Berbatov. Pemain Slovenia itu ditanya tentang rumor tersebut oleh wartawan setelah gol penentuannya di Hill Dickinson Stadium.
- Getty
Sesko: Saya belum berbicara dengan Berbatov!
Sesko mengatakan kepada wartawan: "Jujur saja, saya sudah mendengar rumor-rumor itu, tapi saya tidak pernah berbicara [dengan Berbatov]. Saya sangat ingin melakukannya! Itu akan sangat bagus… tapi saya tidak melakukannya. Kami memiliki staf pelatih yang melakukan latihan individu setiap hari, yang benar-benar membantu saya untuk fokus pada momen-momen seperti ini."
Sesko juga menjelaskan bagaimana sesi tambahan setelah latihan tim bersama asisten pelatih Travis Binnion membantunya meningkatkan kemampuan finishing. Dia mengatakan: "Selalu setelah latihan, kami berlatih di kotak penalti, di tepi kotak penalti, kontak singkat karena di Premier League tidak ada waktu. Ini benar-benar membantu saya, dan tidak hanya saya, tapi juga pemain lain. Saya sangat senang bisa bekerja dengan [Travis] karena dia telah membantu saya banyak. Yang paling bisa ditingkatkan adalah di lapangan karena bola, pada akhirnya, adalah hal yang harus masuk ke gawang, dan di sinilah kerja keras paling banyak dilakukan. Tentu saja, sangat penting bagi saya untuk melakukan latihan tambahan saat pulang ke rumah, yang sangat penting untuk aspek mental."
Sesko: Saya butuh tekanan.
Seperti striker lain yang bergabung dengan United dengan biaya transfer besar, Sesko telah menghadapi tekanan dan sorotan yang besar sejak pindah ke Old Trafford. Namun, ia mengatakan bahwa tekanan tersebut membantunya tetap tajam.
"Bagi saya, cara saya memandang tekanan, itu adalah sesuatu yang harus saya miliki jika ingin menjadi pemain yang baik," jelasnya. "Saya menganggapnya sebagai suatu kehormatan. Itu adalah sesuatu yang harus ada jika Anda ingin bermain di level tertinggi, dan itu tentang menerimanya dan tidak terlalu memikirkannya. Bagi saya, hal itu tidak benar-benar memengaruhi saya, dan saya pikir hal yang sama berlaku untuk [Matheus] Cunha dan Bryan [Mbeumo]."
- Getty Images Sport
Sesko merasa nyaman dengan peran cadangan.
Sesko belum pernah bermain sejak Carrick menjadi pelatih, tetapi ia menegaskan hal itu tidak berarti legenda United itu kurang percaya padanya, dan bahwa ia berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi saat dipanggil dari bangku cadangan.
Dia menambahkan: "Tentu saja kami berbicara, tetapi [Michael Carrick] percaya pada saya, semua orang percaya pada saya, mereka sedang mempersiapkan saya untuk bermain sejak awal sesegera mungkin. Ini lebih tentang saya tampil saat penting, tidak peduli berapa menit yang saya dapatkan, saya fokus pada memberikan kontribusi dan berusaha membantu tim meraih kemenangan."
Iklan