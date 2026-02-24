Benjamin Sesko mengungkap kebenaran tentang saran tembakan Dimitar Berbatov di tengah tren mencetak gol Manchester United

Sesko membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim United dan Premier League, tetapi kini ia menunjukkan mengapa United rela membayar mahal untuknya dan mengapa ia menjadi salah satu striker paling diburu di Eropa musim panas lalu, dengan Arsenal dan Newcastle juga menunjukkan minat untuk merekrutnya.

Dalam tujuh penampilannya terakhir, ia rata-rata mencetak satu gol setiap 45 menit, sementara gol-golnya dalam periode tersebut telah membawa United total enam poin. Michael Carrick menggambarkan penyelesaian Sesko melawan Everton sebagai "kejam" dan mengatakan striker Slovenia itu berada dalam kondisi yang baik.

Ada berbagai teori tentang mengapa Sesko kini tampil apik, dengan salah satu cerita yang beredar menyarankan bahwa Sesko mendapatkan tips dari mantan striker Red Devils, Berbatov. Pemain Slovenia itu ditanya tentang rumor tersebut oleh wartawan setelah gol penentuannya di Hill Dickinson Stadium.