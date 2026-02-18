AFP
Diterjemahkan oleh
Benfica secara terbuka membela Gianluca Prestianni setelah tuduhan rasisme terhadap Vinicius Junior merusak pertandingan Liga Champions melawan Real Madrid
Benfica mengklaim bukti video membebaskan gelandang.
Pertandingan dihentikan selama sekitar 10 menit setelah Vinicius terlibat dalam perdebatan panas dengan pendukung Benfica saat ia merayakan gol penentuannya. Saat kedua tim bersiap untuk Benfica kembali ke tengah lapangan, Vinicius berlari ke wasit dan menuduh pemain Benfica, Gianluca Prestianni, menggunakan kata-kata rasial.
Dalam langkah yang menimbulkan kehebohan di dunia sepak bola mengingat seriusnya tuduhan tersebut, Benfica mengunggah pesan dukungan di akun X resmi mereka. Klub tersebut membagikan bantahan sebelumnya dari Prestianni dan menambahkan caption untuk memperjelas posisi mereka, menulis: “Bersama, di sisi Anda.”
Tidak puas dengan pesan dukungan sederhana, Benfica memperkuat posisinya dengan merilis video yang mereka klaim membebaskan gelandang berusia 19 tahun itu dari segala kesalahan. Klub tersebut berusaha menggunakan klip tersebut untuk membuktikan bahwa pemain Madrid lainnya terlalu jauh untuk mendengar kata-kata kasar yang dilaporkan kepada wasit. Tim Portugal tersebut mendampingi rekaman tersebut dengan keterangan: “Seperti yang terlihat dalam gambar, mengingat jaraknya, para pemain Real Madrid tidak mungkin mendengar apa yang mereka klaim telah mereka dengar.”
Prestianni terlihat menutup mulutnya dengan jersey-nya selama pertukaran yang panas, yang telah mempersulit tinjauan rekaman kamera oleh tim disiplin UEFA. Meskipun tidak ada bukti pembacaan bibir yang jelas, kesaksian yang keluar dari ruang ganti Madrid tetap konsisten dan memberatkan, menggambarkan gambaran yang sangat berbeda tentang peristiwa yang terjadi di lapangan.
- AFP
Bintang-bintang Real Madrid bersatu mendukung Vinicius Junior
Sementara Benfica mendukung pemainnya, suasana di Madrid dipenuhi dengan keyakinan mutlak dan kemarahan. Beberapa pemain kunci Los Blancos telah angkat bicara untuk membenarkan versi peristiwa yang disampaikan Vinicius Junior, dengan klaim bahwa mereka mendengar kata-kata hinaan spesifik. Aurelien Tchouameni mengatakan bahwa Vinicius disebut "monkey" oleh pemain Benfica, komentar yang juga diklaim didengar oleh Kylian Mbappe. Pemain Prancis itu dilaporkan sangat marah atas insiden tersebut, dengan mata di lapangan dilaporkan menangkapnya berteriak pada pemain Argentina: "Kamu adalah rasialis sialan."
Insiden tersebut cukup serius untuk memicu protokol rasisme resmi UEFA, menyebabkan pertandingan dihentikan sementara saat Vinicius Junior mencoba meninggalkan lapangan sebagai protes. Pemain Brasil tersebut kini mendapat dukungan penuh dari rekan setim dan direksi klubnya, yang menuntut badan pengatur mengambil tindakan paling tegas.
Mourinho memberikan tanggapannya saat penyelidikan UEFA dimulai.
Menambah lapisan drama, manajer Benfica Jose Mourinho juga ikut campur, memberikan pembelaan yang sedikit pun tidak meredakan ketegangan. Pelatih legendaris Portugal itu mendukung sikap klubnya sambil menyerang perilaku bintang Real Madrid selama pertandingan. Mourinho sepenuhnya membela klubnya sambil mempertanyakan perayaan gol pemain Brasil tersebut - meskipun ia mengatakan tidak memihak. Pernyataan ini menuai kritik dari mereka yang percaya bahwa fokus harus tetap pada tuduhan rasisme.
Mourinho mengatakan: "Saya melihat dua hal yang benar-benar berbeda. Saya ingin tetap netral dan tidak berkomentar tentang hal itu. Saya mengatakan hal itu tepat kepada [Vinícius]. Saya mengatakan kepadanya bahwa ketika Anda mencetak gol seperti itu, Anda hanya merayakannya dan kembali. Ketika dia membahas tentang rasisme, saya mengatakan kepadanya bahwa orang terbesar [Eusebio] dalam sejarah klub ini adalah orang kulit hitam.
"Klub ini, hal terakhir yang bisa dikatakan tentangnya adalah rasis. Jika di benaknya ada sesuatu terkait hal itu – ini di Benfica. Mereka [Vinicius dan Gianluca Prestianni] mengatakan hal yang berbeda kepada saya. Tapi saya tidak percaya pada satu atau yang lain. Saya ingin tetap independen."
Komentar penggemar memicu kontroversi
Namun, setelah pernyataan Benfica, sejumlah penggemar telah membagikan foto dan klip video di media sosial yang tampaknya menunjukkan Vinicius berdiri tepat di samping Prestianni selama pertandingan Liga Champions yang kontroversial, sementara rekan setimnya di Madrid tidak jauh di belakang. Gambar-gambar ini telah memicu kembali perdebatan online, dengan para pendukung terbagi pendapat tentang apa yang ditampilkan dan implikasinya bagi kontroversi yang sedang berlangsung seputar pertandingan tersebut.
Konten yang dibagikan oleh penggemar ini menjadi tantangan langsung terhadap klaim resmi Benfica bahwa gelandang muda mereka berada di jarak yang cukup jauh dari bintang-bintang Madrid lainnya saat insiden terjadi. Kontradiksi yang tampak antara versi klub tentang peristiwa tersebut dan bukti visual yang disediakan oleh penggemar telah menambah lapisan ketegangan baru dalam situasi yang sudah sangat memanas, memperkuat diskusi di forum, platform media sosial, dan komunitas penggemar sepak bola.
Iklan