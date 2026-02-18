Benfica secara terbuka membela Gianluca Prestianni setelah tuduhan rasisme terhadap Vinicius Junior merusak pertandingan Liga Champions melawan Real Madrid

Pertandingan dihentikan selama sekitar 10 menit setelah Vinicius terlibat dalam perdebatan panas dengan pendukung Benfica saat ia merayakan gol penentuannya. Saat kedua tim bersiap untuk Benfica kembali ke tengah lapangan, Vinicius berlari ke wasit dan menuduh pemain Benfica, Gianluca Prestianni, menggunakan kata-kata rasial.

Dalam langkah yang menimbulkan kehebohan di dunia sepak bola mengingat seriusnya tuduhan tersebut, Benfica mengunggah pesan dukungan di akun X resmi mereka. Klub tersebut membagikan bantahan sebelumnya dari Prestianni dan menambahkan caption untuk memperjelas posisi mereka, menulis: “Bersama, di sisi Anda.”

Tidak puas dengan pesan dukungan sederhana, Benfica memperkuat posisinya dengan merilis video yang mereka klaim membebaskan gelandang berusia 19 tahun itu dari segala kesalahan. Klub tersebut berusaha menggunakan klip tersebut untuk membuktikan bahwa pemain Madrid lainnya terlalu jauh untuk mendengar kata-kata kasar yang dilaporkan kepada wasit. Tim Portugal tersebut mendampingi rekaman tersebut dengan keterangan: “Seperti yang terlihat dalam gambar, mengingat jaraknya, para pemain Real Madrid tidak mungkin mendengar apa yang mereka klaim telah mereka dengar.”

Prestianni terlihat menutup mulutnya dengan jersey-nya selama pertukaran yang panas, yang telah mempersulit tinjauan rekaman kamera oleh tim disiplin UEFA. Meskipun tidak ada bukti pembacaan bibir yang jelas, kesaksian yang keluar dari ruang ganti Madrid tetap konsisten dan memberatkan, menggambarkan gambaran yang sangat berbeda tentang peristiwa yang terjadi di lapangan.