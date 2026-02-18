Benfica menuding adanya kampanye fitnah terhadap Gianluca Prestianni setelah insiden dengan Vinicius Junior dan membela klaim winger tersebut bahwa dia tidak melakukan pelecehan rasial terhadap bintang Real Madrid

Sebelum pertandingan dilanjutkan pada menit ke-50, Prestianni menutup mulutnya dan sepertinya mengatakan sesuatu kepada Vinicius, yang langsung berlari ke wasit pertandingan Francois Letexier untuk melaporkan bahwa dia telah mengalami pelecehan rasial. Letexier kemudian melakukan gestur untuk mengonfirmasi bahwa dia mengaktifkan protokol anti-rasisme UEFA, dan pertandingan ditunda selama 10 menit untuk memungkinkan percakapan antara ofisial, pemain, dan pelatih.

Penyerang Real Madrid, Kylian Mbappe, mengklaim setelah pertandingan bahwa Prestianni telah memanggil Vinicius "monkey" sebanyak lima kali dan mendesak agar winger tersebut dilarang bermain di Liga Champions. Vinicius, sementara itu, menulis dalam postingan emosional di Instagram: "Rasis adalah pengecut di atas segalanya. Mereka perlu memasukkan kaus mereka ke mulut untuk menunjukkan betapa lemahnya mereka. Namun, mereka didukung oleh orang-orang yang secara teori memiliki kewajiban untuk menghukum. Saya tidak suka berada dalam situasi seperti ini, terutama setelah kemenangan besar ketika headline seharusnya tentang Real Madrid, tapi ini perlu."

Prestianni, bagaimanapun, membantah melakukan kesalahan dalam pernyataan media sosialnya, yang berbunyi: "Saya ingin klarifikasi bahwa saya tidak pernah mengarahkan hinaan rasialis kepada Vini Jr, yang sayangnya salah mengartikan apa yang dia dengar. Saya tidak pernah rasialis terhadap siapa pun dan saya menyesali ancaman yang saya terima dari pemain Real Madrid."