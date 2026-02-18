Getty Images
Benfica menuding adanya kampanye fitnah terhadap Gianluca Prestianni setelah insiden dengan Vinicius Junior dan membela klaim winger tersebut bahwa dia tidak melakukan pelecehan rasial terhadap bintang Real Madrid
Vini dan Mbappe menentang Prestianni
Sebelum pertandingan dilanjutkan pada menit ke-50, Prestianni menutup mulutnya dan sepertinya mengatakan sesuatu kepada Vinicius, yang langsung berlari ke wasit pertandingan Francois Letexier untuk melaporkan bahwa dia telah mengalami pelecehan rasial. Letexier kemudian melakukan gestur untuk mengonfirmasi bahwa dia mengaktifkan protokol anti-rasisme UEFA, dan pertandingan ditunda selama 10 menit untuk memungkinkan percakapan antara ofisial, pemain, dan pelatih.
Penyerang Real Madrid, Kylian Mbappe, mengklaim setelah pertandingan bahwa Prestianni telah memanggil Vinicius "monkey" sebanyak lima kali dan mendesak agar winger tersebut dilarang bermain di Liga Champions. Vinicius, sementara itu, menulis dalam postingan emosional di Instagram: "Rasis adalah pengecut di atas segalanya. Mereka perlu memasukkan kaus mereka ke mulut untuk menunjukkan betapa lemahnya mereka. Namun, mereka didukung oleh orang-orang yang secara teori memiliki kewajiban untuk menghukum. Saya tidak suka berada dalam situasi seperti ini, terutama setelah kemenangan besar ketika headline seharusnya tentang Real Madrid, tapi ini perlu."
Prestianni, bagaimanapun, membantah melakukan kesalahan dalam pernyataan media sosialnya, yang berbunyi: "Saya ingin klarifikasi bahwa saya tidak pernah mengarahkan hinaan rasialis kepada Vini Jr, yang sayangnya salah mengartikan apa yang dia dengar. Saya tidak pernah rasialis terhadap siapa pun dan saya menyesali ancaman yang saya terima dari pemain Real Madrid."
Benfica mengeluarkan pernyataan resmi.
UEFA telah menanggapi insiden tersebut dengan menunjuk seorang inspektur etika dan disiplin untuk mengumpulkan bukti dengan berbicara kepada pihak-pihak yang terlibat. Benfica menyambut baik penyelidikan tersebut sambil memberikan dukungan penuh kepada Prestianni dalam pernyataan resmi di situs web mereka: "Sport Lisboa e Benfica menyambut langkah-langkah yang diumumkan hari ini oleh UEFA dengan semangat kerja sama penuh, transparansi, keterbukaan, dan kejelasan, terkait kasus dugaan rasisme yang terjadi dalam pertandingan melawan Real Madrid. Klub menegaskan dengan jelas dan tegas komitmen historis dan tak tergoyahkan dalam memperjuangkan nilai-nilai
kesetaraan, rasa hormat, dan inklusi, yang sejalan dengan nilai-nilai inti pendiriannya dan yang memiliki Eusébio sebagai simbol terbesarnya. Sport Lisboa e Benfica menegaskan kembali bahwa klub sepenuhnya mendukung dan percaya pada versi yang disampaikan oleh pemain Gianluca Prestianni, yang selama bertugas di klub selalu bertindak dengan menghormati lawan, institusi, dan prinsip-prinsip yang mendefinisikan identitas Benfica. Klub menyesalkan kampanye pencemaran nama baik yang dialami oleh pemain tersebut."
Mourinho memicu kontroversi lagi.
Pelatih Benfica, Jose Mourinho, yang dikeluarkan dari lapangan karena protes di akhir pertandingan, juga memicu kontroversi dengan mengkritik Vinicius karena menari untuk merayakan gol spektakulernya, yang memberikan Real Madrid kemenangan 1-0 untuk dibawa ke leg kedua pertandingan di Santiago Bernabeu. Mantan manajer Madrid itu juga bersikeras bahwa Benfica bukanlah klub rasis dalam pidato panjangnya.
"Saya tidak ingin mengatakan bahwa Vinícius adalah pembohong, dan saya juga tidak ingin mengatakan bahwa pemain saya adalah anak yang luar biasa," katanya. "Mereka telah memutuskan untuk mengikuti jalan mereka sendiri, perspektif mereka; saya tidak ingin terlibat dalam hal itu. Saya berkata kepada Vinícius [pada awalnya]: Kamu mencetak gol yang luar biasa, mengapa kamu merayakannya seperti ini? Mengapa tidak merayakannya seperti [Alfredo] Di Stéfano, Pelé, Eusébio, hanya dengan kebahagiaan menjadi pemain dari dunia lain?
"Ketika dia membahas tentang rasisme, saya katakan padanya bahwa orang terbesar dalam sejarah klub ini adalah orang kulit hitam [Eusebio]. Klub ini, yang terakhir kali disebut rasis. Jika di pikirannya ada sesuatu yang rasis — ini adalah Benfica. Ada yang salah karena hal itu terjadi di setiap stadion. Setiap stadion tempat Vinicius bermain, sesuatu terjadi. Selalu."
Prestianni berisiko menghadapi larangan yang cukup lama.
The Athletic melaporkan bahwa penyelidikan UEFA kemungkinan akan memakan waktu berminggu-minggu untuk diselesaikan, artinya Prestianni kemungkinan besar akan tersedia untuk dipilih kembali untuk leg kedua pada Rabu depan. Jika terbukti bersalah melakukan pelecehan rasial terhadap Vinicius, pemain Benfica tersebut dapat menghadapi larangan bermain hingga sepuluh pertandingan.
Vinicius telah menjadi sasaran pelecehan rasial beberapa kali sepanjang kariernya, termasuk pada awal Januari, ketika sebuah pisang dilemparkan kepadanya selama pertandingan Copa del Rey Madrid melawan Albacete. Pelatih kepala Madrid, Alvaro Arbeloa, mengungkapkan kesedihannya melihat Vinicius kembali menjadi pusat kontroversi rasial pada Selasa malam, mengatakan kepada wartawan: "Hal yang menyedihkan adalah ini bukan kali pertama. Dia bukan hanya pemain yang luar biasa, tetapi juga orang yang hebat dan disukai oleh semua orang. Begitu Anda bertemu dengannya, Anda segera menyadari betapa baiknya dia dan betapa seringnya dia harus berjuang melawan situasi seperti ini. Dia selalu menjadi pejuang, dia akan selalu begitu, dan kami akan selalu berada di sisinya."
