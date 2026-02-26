Benfica mengeluarkan pernyataan terkait Gianluca Prestianni di tengah laporan bahwa winger Benfica mengakui telah menggunakan kata-kata rasial terhadap Vinicius Jr dari Real Madrid

Klub Portugal, menurut Sky Sports, telah membantah laporan bahwa Prestianni mengatakan kepada rekan setimnya bahwa dia menggunakan kata-katarasial terhadap Vinicius dalam leg pertama pertandingan mereka.

Pernyataan mereka berbunyi: "Sport Lisboa e Benfica secara tegas membantah bahwa pemain Prestianni telah menyampaikan kepada tim atau struktur klub bahwa dia telah mengucapkan kata-kata rasial terhadap pemain Vinicius Jr dari Real Madrid.

"Seperti yang telah diumumkan sebelumnya, pemain tersebut telah meminta maaf kepada rekan setimnya atas insiden yang terjadi selama pertandingan melawan Real Madrid, menyesali skala dan konsekuensinya, dan meyakinkan semua orang, seperti yang ia lakukan sejak awal, bahwa ia bukanlah seorang rasis."

Prestianni terlihat menutup mulutnya dengan kausnya saat berbicara dengan Vinicius selama leg pertama pekan lalu. Pemain internasional Brasil tersebut segera memberitahu wasit Francois Letexier, yang mengaktifkan protokol anti-rasisme, menyebabkan penundaan sepuluh menit sebelum pertandingan dilanjutkan. Benfica tetap mendukung Prestianni, yang menegaskan bahwa Vinicius salah dengar apa yang ia katakan, sementara manajer Jose Mourinho menyatakan setelah pertandingan bahwa klub Portugal tersebut tidak mungkin rasis karena legenda klub Eusebio adalah orang kulit hitam. Pernyataannya mendapat kritik luas dari berbagai pihak di dunia sepak bola Eropa.