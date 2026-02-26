Getty Images
Benfica mengeluarkan pernyataan terkait Gianluca Prestianni di tengah laporan bahwa winger Benfica mengakui telah menggunakan kata-kata rasial terhadap Vinicius Jr dari Real Madrid
Benfica membantah
Klub Portugal, menurut Sky Sports, telah membantah laporan bahwa Prestianni mengatakan kepada rekan setimnya bahwa dia menggunakan kata-katarasial terhadap Vinicius dalam leg pertama pertandingan mereka.
Pernyataan mereka berbunyi: "Sport Lisboa e Benfica secara tegas membantah bahwa pemain Prestianni telah menyampaikan kepada tim atau struktur klub bahwa dia telah mengucapkan kata-kata rasial terhadap pemain Vinicius Jr dari Real Madrid.
"Seperti yang telah diumumkan sebelumnya, pemain tersebut telah meminta maaf kepada rekan setimnya atas insiden yang terjadi selama pertandingan melawan Real Madrid, menyesali skala dan konsekuensinya, dan meyakinkan semua orang, seperti yang ia lakukan sejak awal, bahwa ia bukanlah seorang rasis."
Prestianni terlihat menutup mulutnya dengan kausnya saat berbicara dengan Vinicius selama leg pertama pekan lalu. Pemain internasional Brasil tersebut segera memberitahu wasit Francois Letexier, yang mengaktifkan protokol anti-rasisme, menyebabkan penundaan sepuluh menit sebelum pertandingan dilanjutkan. Benfica tetap mendukung Prestianni, yang menegaskan bahwa Vinicius salah dengar apa yang ia katakan, sementara manajer Jose Mourinho menyatakan setelah pertandingan bahwa klub Portugal tersebut tidak mungkin rasis karena legenda klub Eusebio adalah orang kulit hitam. Pernyataannya mendapat kritik luas dari berbagai pihak di dunia sepak bola Eropa.
Permohonan banding ditolak.
Prestianni ditangguhkan sementara untuk leg kedua melawan Real, yang dimenangkan oleh Benfica setelah Vinicius mencetak gol untuk memastikan tempat Los Blancos di babak 16 besar.
UEFA mengeluarkan pernyataan yang berbunyi: “Banding yang diajukan oleh SL Benfica ditolak. Dengan demikian, keputusan Badan Pengawasan, Etika, dan Disiplin UEFA tanggal 23 Februari 2026 dikonfirmasi.
"Tuan Gianluca Prestianni tetap ditangguhkan sementara untuk pertandingan kompetisi klub UEFA berikutnya yang seharusnya ia ikuti."
Pada Selasa, dilaporkan bahwa pembelaan Prestianni akan berargumen bahwa ia menggunakan bahasa homofobik daripada kata-kata rasialis, dengan klaim bahwa ia dipancing oleh Vinicius yang tampaknya mengejeknya karena tinggi badannya. Bahasa semacam itu tetap termasuk dalam aturan anti-diskriminasi UEFA dan dapat dikenakan sanksi skorsing berat jika seseorang dinyatakan bersalah.
Vini Jr memiliki kata akhir.
Vinicius mencetak gol penentu saat Real mengalahkan Benfica 2-1 untuk mengamankan kemenangan agregat 3-1 dalam dua leg. Dan rekan setimnya, Aurelien Tchouameni, yang mencetak gol pertama Real, mempersembahkan kemenangan ini untuk "semua yang melawan rasisme".
"Saya pikir ada hal-hal yang lebih penting daripada pertandingan ini, daripada sepak bola," kata pemain Prancis itu. "Vinícius tetap percaya diri dan tetap fokus pada apa yang perlu dia lakukan. Saya pikir mereka membuat keputusan yang tepat dengan tidak membiarkan anak itu [Prestianni] bermain dalam pertandingan ini. Seperti yang saya katakan, ada hal-hal yang lebih penting daripada sepak bola dan ini adalah kemenangan bagi kita semua."
Pemain internasional Inggris Trent Alexander-Arnold memuji ketahanan mental rekan setimnya, mencatat bahwa kebisingan eksternal tidak memengaruhi persiapan sang winger. Mantan pemain Liverpool itu mengungkapkan bahwa Vinícius tetap "sangat tenang" dan "sangat rileks" sepanjang minggu yang tegang. "Dia tidak perlu mencetak gol untuk mengirim pesan atau menunjukkan mentalitasnya," jelas Alexander-Arnold. "Dia tidak perlu membuktikan apa pun kepada siapa pun karena dia telah menunjukkan berkali-kali seberapa hebatnya dia. Dia tampil saat kita paling membutuhkannya. Dia tahu kualitasnya dan apa yang dia bawa ke tim."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Benfica akan menunggu keputusan sanksi UEFA. Prestianni terancam hukuman larangan bermain 10 pertandingan, atau lebih, jika terbukti bersalah. Klub Portugal tersebut saat ini berada di peringkat ketiga Liga NOS, sementara Real berada di peringkat kedua LaLiga. Pertandingan berikutnya Benfica akan melawan Gil Vicente; Real akan menghadapi Getafe.
