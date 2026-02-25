Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Benfica kalah dalam banding terkait sanksi larangan bermain Gianluca Prestianni untuk pertandingan final Liga Champions melawan Real Madrid
Prestianni dituduh melakukan pelecehan rasial terhadap Vinicius.
Prestianni terlihat menutup mulutnya dengan kausnya saat berbicara dengan Vinicius pada leg pertama pekan lalu. Pemain internasional Brasil itu segera memberitahu wasit Francois Letexier, yang mengaktifkan protokol anti-rasisme, menyebabkan penundaan sepuluh menit sebelum pertandingan dilanjutkan.
Benfica tetap mendukung Prestianni, yang menegaskan bahwa Vinicius salah mendengarkan apa yang dia katakan, sementara manajer Jose Mourinho menyatakan setelah pertandingan bahwa klub Portugal tersebut tidak bisa rasialis karena legenda klub Eusebio adalah orang kulit hitam. Pernyataannya mendapat kritik luas dari berbagai pihak di dunia sepak bola Eropa.
Pada Selasa, dilaporkan bahwa pembelaan Prestianni akan berfokus pada penggunaan bahasa homofobik daripada hinaan rasial, dengan klaim bahwa dia dipicu oleh Vinicius yang tampaknya mengejeknya karena tinggi badannya. Bahasa semacam itu masih termasuk dalam aturan anti-diskriminasi UEFA dan dapat dikenakan sanksi berat jika seseorang dinyatakan bersalah.
- AFP
UEFA menolak banding Benfica.
Benfica mengajukan banding terhadap sanksi penangguhan sementara yang dijatuhkan kepada Prestianni, namun banding tersebut ditolak oleh UEFA.
Pernyataan dari badan pengatur berbunyi: “Banding yang diajukan oleh SL Benfica ditolak. Dengan demikian, keputusan Badan Pengawasan, Etika, dan Disiplin UEFA tanggal 23 Februari 2026 dikonfirmasi.
"Tuan Gianluca Prestianni tetap dikenakan sanksi penangguhan sementara untuk pertandingan kompetisi klub UEFA berikutnya yang seharusnya ia ikuti."
Winger Argentina berlatih di Bernabeu meskipun ada larangan.
Keputusan ini berarti Prestianni tidak akan ikut serta dalam leg kedua, dan apakah dia akan hadir di Bernabeu untuk leg kedua masih belum pasti.
Winger tersebut telah berlatih bersama rekan-rekannya di markas Real Madrid menjelang pertandingan, meskipun ia tidak terlibat dalam kemenangan Benfica 3-0 atas AVS Futebol SAD pada Sabtu akhir pekan lalu.
Sejumlah pemain Real Madrid memberikan dukungan kepada Vinicius segera setelah insiden tersebut, sementara manajer Alvaro Arbeloa mendesak UEFA untuk mengirimkan pesan yang kuat dalam perjuangan melawan rasisme.
Ia mengatakan: "Kita memiliki kesempatan besar untuk menandai titik balik dalam perjuangan melawan rasisme. UEFA, yang selalu menjadi pelopor dalam perjuangan ini, memiliki kesempatan untuk melakukan lebih dari sekadar menjadikannya slogan atau spanduk indah sebelum pertandingan. Dan mari kita harap - atau lebih tepatnya, saya harap - mereka memanfaatkan kesempatan ini.
"Seperti yang kami katakan, seperti yang saya katakan... tentang bermain di level tinggi, menampilkan performa yang hebat. Tentang melakukan hal yang benar di lapangan dan menampilkan performa yang hebat sehingga kita bisa memenangkan pertandingan. Itulah yang paling kita fokuskan. Itulah di mana kita menempatkan semua energi dan usaha kita. Dan itulah yang ingin kita lihat besok. Sisanya, jelas, bukan urusan kita. Atau setidaknya, bukan kita yang berhak membuat keputusan semacam itu. Itu harus menjadi kewenangan UEFA."
- Getty Images Sport
Gol Vinicius menjadi penentu sebelum leg kedua.
Tuduhan rasisme muncul setelah Vinicius mencetak gol tunggal pada leg pertama dengan tendangan jarak jauh yang luar biasa. Pemain berusia 25 tahun ini akan menjadi kunci bagi harapan Real Madrid untuk meraih kemenangan agregat dan lolos ke babak 16 besar, terutama dengan absennya penyerang kunci lainnya, Kylian Mbappe, akibat cedera lutut yang dialaminya dalam sesi latihan.
Vinicius kembali mencetak gol pada Sabtu, artinya ia kini telah mencetak lima gol dalam empat pertandingan terakhirnya, meskipun upaya terbarunya sia-sia karena Los Blancos kalah 2-1 secara mengejutkan dari Osasuna. Hasil tersebut membuat mereka kembali tertinggal dari Barcelona dalam perburuan gelar La Liga, dengan selisih satu poin antara kedua rival Clasico tersebut setelah 25 pertandingan dimainkan.
Jika Real Madrid berhasil mengalahkan Benfica, mereka akan menghadapi Manchester City atau Sporting CP di babak berikutnya, dengan undian untuk sisa babak gugur akan dilakukan pada Jumat.
Iklan