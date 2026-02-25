Benfica kalah dalam banding terkait sanksi larangan bermain Gianluca Prestianni untuk pertandingan final Liga Champions melawan Real Madrid

Keputusan ini berarti Prestianni tidak akan ikut serta dalam leg kedua, dan apakah dia akan hadir di Bernabeu untuk leg kedua masih belum pasti.

Winger tersebut telah berlatih bersama rekan-rekannya di markas Real Madrid menjelang pertandingan, meskipun ia tidak terlibat dalam kemenangan Benfica 3-0 atas AVS Futebol SAD pada Sabtu akhir pekan lalu.

Sejumlah pemain Real Madrid memberikan dukungan kepada Vinicius segera setelah insiden tersebut, sementara manajer Alvaro Arbeloa mendesak UEFA untuk mengirimkan pesan yang kuat dalam perjuangan melawan rasisme.

Ia mengatakan: "Kita memiliki kesempatan besar untuk menandai titik balik dalam perjuangan melawan rasisme. UEFA, yang selalu menjadi pelopor dalam perjuangan ini, memiliki kesempatan untuk melakukan lebih dari sekadar menjadikannya slogan atau spanduk indah sebelum pertandingan. Dan mari kita harap - atau lebih tepatnya, saya harap - mereka memanfaatkan kesempatan ini.

"Seperti yang kami katakan, seperti yang saya katakan... tentang bermain di level tinggi, menampilkan performa yang hebat. Tentang melakukan hal yang benar di lapangan dan menampilkan performa yang hebat sehingga kita bisa memenangkan pertandingan. Itulah yang paling kita fokuskan. Itulah di mana kita menempatkan semua energi dan usaha kita. Dan itulah yang ingin kita lihat besok. Sisanya, jelas, bukan urusan kita. Atau setidaknya, bukan kita yang berhak membuat keputusan semacam itu. Itu harus menjadi kewenangan UEFA."