Bencana Neymar! Bintang Brasil itu tampil buruk saat Santos tersingkir dari Campeonato Paulista, membuat impian Piala Dunia mereka terancam

Manajer Santos, Juan Pablo Vojvoda, segera membela pemain andalannya, Neymar, yang mengenakan jersey nomor 10, dengan mengatakan kepada wartawan: “Neymar dalam kondisi fisik yang sangat baik. Dia mengikuti semua sesi latihan, dan hari ini dia bermain selama 90 menit pertamanya di tahun ini. Saya benar-benar sangat percaya padanya.

“Permainannya akan semakin baik dengan setiap pertandingan. Saya sangat percaya padanya, seperti halnya pada setiap pemain yang ada di skuad. Namun, dia akan memotivasi pemain lain dan akan berusaha keras untuk mencapai tujuan yang telah dia tetapkan, baik di Santos maupun tim nasional.”

Neymar masih didukung untuk masuk skuad Brasil di Piala Dunia, dengan kemampuan luar biasanya yang mampu menembus pertahanan lawan. Rekan senegaranya, Kleberson, baru-baru ini mengatakan kepada GOAL: “Saya benar-benar ingin melihat Neymar di Piala Dunia. Dalam hal kebugaran, dia saat ini tertinggal dari yang lain - karena cedera, karena tahun lalu dia tidak banyak bermain di lapangan.

“Talenta yang dimiliki anak itu, begitu dia mulai merasa nyaman dan mendapatkan kebugaran yang baik, dia bisa membantu banyak. Dia tidak akan masuk skuad Piala Dunia dengan kebugaran 100 persen, tapi saat Piala Dunia dimulai, terutama dengan situasi saat ini, dia bisa tampil baik karena dia adalah pemain paling berbakat yang kita miliki di Brasil. Pemain lain berada di level yang baik, tapi tidak ada yang bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan anak ini.

“Dia perlu mencapai level kebugaran yang baik, bermain lebih banyak menit, dan tetap di lapangan. Saat saya melihat semua pemain Brasil, tidak ada yang seperti dia. Baiklah, kita bisa membicarakan Vini Junior atau Raphinha atau Estevao, tapi hal-hal yang bisa dilakukan Neymar dengan bola, membuatnya menakutkan untuk dijaga. Neymar adalah yang paling dekat dengan Ronaldinho yang pernah saya lihat.”