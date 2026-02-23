Getty
Bencana Neymar! Bintang Brasil itu tampil buruk saat Santos tersingkir dari Campeonato Paulista, membuat impian Piala Dunia mereka terancam
Neymar pulih dari operasi lutut di Santos.
Neymar meraih caps ke-128 dan terakhirnya pada musim gugur 2023. Pada saat itu, ia mengalami cedera ligamen lutut, yang membuatnya absen selama 12 bulan. Kontraknya di klub Saudi Pro League, Al-Hilal, akhirnya dibatalkan, membebaskan gelandang serang misterius ini untuk kembali ke klub asalnya.
Bintang mantan Barcelona dan Paris Saint-Germain ini bermain dengan rasa sakit pada akhir 2025 saat membantu Santos terhindar dari ancaman degradasi. Ia menjalani operasi pada Desember dan telah menghabiskan beberapa bulan terakhir untuk pulih sepenuhnya.
Neymar mengalami masa sulit dalam kekalahan di babak perempat final.
Dalam penampilannya yang kedua di kompetisi pada tahun 2026, Neymar tidak mampu mencegah Santos tersingkir dari Campeonato Paulista. Kekalahan dramatis dari Novorizontino di babak perempat final membuat kampanye tersebut berakhir secara tiba-tiba.
Laporan media Spanyol, AS, menggambarkan kekalahan tersebut sebagai "bencana Neymar". Mereka melanjutkan dengan melaporkan: "Pemain Brasil itu tidak tampil gemilang dan tidak dapat membantu Santos lolos. Kekalahan lain bagi pemain tersebut, yang kehilangan kesempatan untuk meraih gelar yang bisa membawanya lebih dekat ke Piala Dunia bersama Brasil."
Neymar bermain penuh 90 menit melawan Novorizontino, tetapi kesulitan memberikan kontribusi positif. Dia dijaga ketat sepanjang pertandingan dan sebagian bertanggung jawab atas gol pembuka yang kebobolan menjelang akhir babak pertama, dengan ESPN mencatat bahwa pemain berusia 34 tahun itu membuat “kesalahan konyol” yang pada akhirnya membuat Romulo mencetak gol ke gawang kosong.
Neymar didukung oleh pelatihnya dan diyakini akan masuk dalam skuad Brasil untuk Piala Dunia.
Manajer Santos, Juan Pablo Vojvoda, segera membela pemain andalannya, Neymar, yang mengenakan jersey nomor 10, dengan mengatakan kepada wartawan: “Neymar dalam kondisi fisik yang sangat baik. Dia mengikuti semua sesi latihan, dan hari ini dia bermain selama 90 menit pertamanya di tahun ini. Saya benar-benar sangat percaya padanya.
“Permainannya akan semakin baik dengan setiap pertandingan. Saya sangat percaya padanya, seperti halnya pada setiap pemain yang ada di skuad. Namun, dia akan memotivasi pemain lain dan akan berusaha keras untuk mencapai tujuan yang telah dia tetapkan, baik di Santos maupun tim nasional.”
Neymar masih didukung untuk masuk skuad Brasil di Piala Dunia, dengan kemampuan luar biasanya yang mampu menembus pertahanan lawan. Rekan senegaranya, Kleberson, baru-baru ini mengatakan kepada GOAL: “Saya benar-benar ingin melihat Neymar di Piala Dunia. Dalam hal kebugaran, dia saat ini tertinggal dari yang lain - karena cedera, karena tahun lalu dia tidak banyak bermain di lapangan.
“Talenta yang dimiliki anak itu, begitu dia mulai merasa nyaman dan mendapatkan kebugaran yang baik, dia bisa membantu banyak. Dia tidak akan masuk skuad Piala Dunia dengan kebugaran 100 persen, tapi saat Piala Dunia dimulai, terutama dengan situasi saat ini, dia bisa tampil baik karena dia adalah pemain paling berbakat yang kita miliki di Brasil. Pemain lain berada di level yang baik, tapi tidak ada yang bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan anak ini.
“Dia perlu mencapai level kebugaran yang baik, bermain lebih banyak menit, dan tetap di lapangan. Saat saya melihat semua pemain Brasil, tidak ada yang seperti dia. Baiklah, kita bisa membicarakan Vini Junior atau Raphinha atau Estevao, tapi hal-hal yang bisa dilakukan Neymar dengan bola, membuatnya menakutkan untuk dijaga. Neymar adalah yang paling dekat dengan Ronaldinho yang pernah saya lihat.”
Pensiun atau bergabung dengan Messi di MLS: Apa yang akan terjadi dengan masa depan Neymar?
Neymar telah memberi isyarat bahwa ia mungkin akan pensiun pada akhir tahun kalender ini, saat kontraknya berakhir, karena masalah cedera mulai menghantuinya. Namun, ia telah mempertimbangkan kemungkinan bergabung dengan mantan rekan setimnya di Barcelona, Lionel Messi, di MLS bersama Inter Miami, dan hal ini dapat memperpanjang karirnya setidaknya selama 12 bulan lagi. Santos akan kembali beraksi pada Kamis saat menjamu Vasco da Gama.
