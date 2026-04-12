Bencana Hakimi dan insiden bintang Libya... Wasit Piala Dunia "kelas dua" untuk pertandingan Liverpool dan PSG

UEFA mengumumkan pada Minggu pagi ini penunjukan wasit asal Italia, Maurizio Mariani (44 tahun), untuk memimpin pertandingan antara Liverpool dan Paris Saint-Germain.

Mariani memiliki pengalaman yang mengesankan di Liga Champions, di mana ia telah memimpin 17 pertandingan di kompetisi tersebut, termasuk 6 pertandingan musim ini.

Dia sebelumnya telah memimpin pertandingan kedua tim musim ini; dia memimpin kemenangan Liverpool atas Atletico Madrid 3-2 di fase grup.

Baca juga: Flick mengungkap kesombongan Simeone.. Atletico di antara mimpi juara dan bayangan musim yang bencana

Baca juga: Dengan skenario derby dan kelemahan Real Madrid.. Barcelona dengan tenang merajut jalannya menuju gelar La Liga

Ia juga memimpin pertandingan kekalahan Paris Saint-Germain dari Bayern Munich 1-2, di mana ia mengusir Luis Diaz akibat tekel fatalnya terhadap pergelangan kaki Achraf Hakimi yang menyebabkan cedera pada pemain tersebut, serta mengancam absennya Hakimi dari Piala Afrika 2025, sebelum ia pulih tepat waktu.

Pada musim lalu, Mariani memimpin pertandingan kemenangan Paris 3-1 pada leg pertama perempat final melawan Aston Villa.

Ia juga menarik perhatian selama pertandingan antara Monaco dan Benfica di babak play-off, ketika ia dengan tegas mengeluarkan kartu merah kepada pemain Libya, Moatassem Al-Masrati, yang saat itu bermain untuk Monaco (sekarang Hellas Verona), hanya karena ia memprotes dan menuntut kartu untuk lawannya.