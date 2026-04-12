Bencana Hakimi dan insiden bintang Libya... Wasit Piala Dunia "kelas dua" untuk pertandingan Liverpool dan PSG

Liverpool vs Paris Saint-Germain
Stadion Anfield diperkirakan akan menjadi saksi pertandingan penentuan pada leg kedua perempat final Liga Champions antara Liverpool dan Paris Saint-Germain pada Selasa malam mendatang.

Dalam konteks yang sensitif ini, UEFA memilih wasit Italia yang kontroversial untuk memimpin pertandingan yang dinantikan tersebut. 

Pertandingan leg pertama di Stadion Parc des Princes berakhir dengan kemenangan tuan rumah dengan skor 2-0.

    UEFA mengumumkan pada Minggu pagi ini penunjukan wasit asal Italia, Maurizio Mariani (44 tahun), untuk memimpin pertandingan antara Liverpool dan Paris Saint-Germain.

    Mariani memiliki pengalaman yang mengesankan di Liga Champions, di mana ia telah memimpin 17 pertandingan di kompetisi tersebut, termasuk 6 pertandingan musim ini.

    Dia sebelumnya telah memimpin pertandingan kedua tim musim ini; dia memimpin kemenangan Liverpool atas Atletico Madrid 3-2 di fase grup.

    Ia juga memimpin pertandingan kekalahan Paris Saint-Germain dari Bayern Munich 1-2, di mana ia mengusir Luis Diaz akibat tekel fatalnya terhadap pergelangan kaki Achraf Hakimi yang menyebabkan cedera pada pemain tersebut, serta mengancam absennya Hakimi dari Piala Afrika 2025, sebelum ia pulih tepat waktu.

    Pada musim lalu, Mariani memimpin pertandingan kemenangan Paris 3-1 pada leg pertama perempat final melawan Aston Villa.

    Ia juga menarik perhatian selama pertandingan antara Monaco dan Benfica di babak play-off, ketika ia dengan tegas mengeluarkan kartu merah kepada pemain Libya, Moatassem Al-Masrati, yang saat itu bermain untuk Monaco (sekarang Hellas Verona), hanya karena ia memprotes dan menuntut kartu untuk lawannya.

    Meskipun demikian, Mariani mengalami musim yang sulit. Pada awal musim, Federasi Sepak Bola Italia menjatuhkan sanksi kepadanya dengan menurunkan statusnya sementara ke divisi kedua, akibat kesalahan yang dilakukannya pada 25 Oktober lalu dalam pertandingan antara Napoli dan Inter Milan (Napoli menang 3-1). Ia memberikan tendangan penalti kepada Napoli akibat pelanggaran ringan yang dilakukan Henrikh Mkhitaryan terhadap Giovanni Di Lorenzo, yang memicu kemarahan "Nerazzurri" dan hujan kritik pedas, terutama dari Gianluca Rocchi, pejabat yang bertanggung jawab atas wasit-wasit Italia.

    Mariani dilarang memimpin pertandingan pada akhir pekan berikutnya, dan mendapat kritik keras dari media Italia.

    demikian, ia baru-baru ini dipanggil untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli.

    Mariani akan dibantu dalam pertandingan ini oleh rekan senegaranya, Daniele Bindoni dan Alberto Tegni, sebagai asisten wasit, sementara Matteo Marchetti akan bertindak sebagai wasit keempat. Adapun ruang Video Assistant Referee (VAR) akan dipimpin oleh Marco Di Bello dari Italia, yang dibantu oleh Alessandro Di Paolo.

