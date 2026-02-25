Keputusan tersebut tentu saja menimbulkan kontroversi di media sosial, dengan sejumlah penggemar menggunakan platform X untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap putusan tersebut.

@eszombek menulis: “Lloyd Kelly dihukum karena melompat dan merebut bola adalah hal yang tidak adil.”

@MatthewRothman6 setuju, menambahkan: “Keputusan wasit terhadap Lloyd Kelly sangat buruk. Ketika seorang pemain melompat, di mana lagi dia harus mendarat? Pemain lawan tidak seharusnya mendapat simpati karena berdiri di tengah area pendaratan.”

@A_Jaay mengklaim: “Fakta bahwa wasit mengusir Lloyd Kelly karena itu adalah sebuah aib. Bagaimana bisa itu salahnya jika pemain lawan menempatkan kakinya di area pendaratan Kelly setelah menyundul bola?”

@RashJuniorr mengatakan: “Lloyd Kelly baru saja menerima kartu merah paling konyol yang pernah saya lihat dalam 42 tahun menonton sepak bola. Sungguh mengesankan bagaimana wasit Eropa bisa semakin buruk setiap tahun.”

@viseanary menyimpulkan: “Lloyd Kelly baru saja menerima salah satu kartu merah terburuk yang pernah saya lihat. Itu adalah pencurian. Mungkin tidak penting, tapi itu TIDAK PERNAH kartu merah langsung. TIDAK PERNAH kartu kuning kedua, dan bahkan mungkin tidak layak kartu kuning pertama. Memalukan. Sangat memalukan. @ChampionsLeague, saya tidak peduli tentang Juve.”