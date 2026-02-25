Getty Images Sport
"Benar-benar memalukan!" - Para penggemar terkejut saat Lloyd Kelly menerima kartu merah yang dianggap "tidak pantas" dalam laga Liga Champions Juventus melawan Galatasaray
Kelly dikeluarkan dari lapangan setelah secara tidak sengaja menabrak Yilmaz.
Juventus sedang dalam performa yang cukup buruk, setelah kalah dalam empat dari lima pertandingan terakhir mereka menjelang leg kedua yang krusial melawan Galatasaray. La Vecchia Signora dihancurkan 5-2 dalam pertandingan pertama babak playoff knockout, artinya mereka membutuhkan kebangkitan besar di Allianz Stadium.
Namun, setelah memimpin pada malam itu berkat penalti Manuel Locatelli, peluang mereka untuk lolos ke babak 16 besar mendapat pukulan telak di awal babak kedua. Bek mantan Bournemouth, Kelly, telah mendapat kartu kuning pada 45 menit pertama, tetapi ia mendapat kartu merah langsung setelah menendang betis Baris Alper Yilmaz dengan studnya saat berusaha menyundul bola.
Insiden tersebut terlihat cukup mengerikan, tetapi Kelly jelas dirugikan, karena matanya tertuju pada bola sebelum secara tidak sengaja mengenai lawannya.
Reaksi di media sosial
Keputusan tersebut tentu saja menimbulkan kontroversi di media sosial, dengan sejumlah penggemar menggunakan platform X untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap putusan tersebut.
@eszombek menulis: “Lloyd Kelly dihukum karena melompat dan merebut bola adalah hal yang tidak adil.”
@MatthewRothman6 setuju, menambahkan: “Keputusan wasit terhadap Lloyd Kelly sangat buruk. Ketika seorang pemain melompat, di mana lagi dia harus mendarat? Pemain lawan tidak seharusnya mendapat simpati karena berdiri di tengah area pendaratan.”
@A_Jaay mengklaim: “Fakta bahwa wasit mengusir Lloyd Kelly karena itu adalah sebuah aib. Bagaimana bisa itu salahnya jika pemain lawan menempatkan kakinya di area pendaratan Kelly setelah menyundul bola?”
@RashJuniorr mengatakan: “Lloyd Kelly baru saja menerima kartu merah paling konyol yang pernah saya lihat dalam 42 tahun menonton sepak bola. Sungguh mengesankan bagaimana wasit Eropa bisa semakin buruk setiap tahun.”
@viseanary menyimpulkan: “Lloyd Kelly baru saja menerima salah satu kartu merah terburuk yang pernah saya lihat. Itu adalah pencurian. Mungkin tidak penting, tapi itu TIDAK PERNAH kartu merah langsung. TIDAK PERNAH kartu kuning kedua, dan bahkan mungkin tidak layak kartu kuning pertama. Memalukan. Sangat memalukan. @ChampionsLeague, saya tidak peduli tentang Juve.”
Juventus tersingkir meskipun melakukan comeback yang heroik.
Dengan keunggulan pemain, tampaknya Galatasaray akan mengamankan sisa pertandingan dan memastikan tempat mereka di babak 16 besar. Namun, hal itu tidak berjalan mulus bagi raksasa Turki tersebut, dengan Federico Gatti mencetak gol pada menit ke-70 sebelum Weston McKennie menyundul bola untuk menyamakan skor agregat menjadi 5-5, memaksa perpanjangan waktu.
Namun, kelelahan tampaknya mulai mempengaruhi tim Luciano Spalletti, dan Victor Osimhen yang kembali membawa Galatasaray unggul sebelum Yilmaz memastikan hasil agregat dengan gol lainnya pada menit ke-119. Tim Turki ini akan menghadapi lawan dari Premier League di babak berikutnya, dengan Liverpool atau Tottenham Hotspur sebagai lawan mereka selanjutnya.
Kelly terancam skorsing akibat kartu merah.
Sayangnya bagi Kelly, pemain berusia 27 tahun ini kini dihadapkan pada kemungkinan sanksi dari UEFA. Kelly telah menjadi salah satu pemain terbaik timnya selama musim yang sulit ini, dan ada spekulasi bahwa ia bisa dipanggil ke skuad Inggris oleh manajer Thomas Tuchel.
Ia belum pernah bermain di level senior untuk Timnas Inggris, namun ia mungkin bisa memaksa dirinya masuk ke skuad Piala Dunia 2026 jika ia mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuan selama jeda internasional Maret.
