"Benar-Benar brilian!" - Gary Neville Puji Penampilan Bek Muda Manchester United, Tapi Tetap Kritik Ruben Amorim

Setelah meraih kemenangan kandang pertama dalam empat pertandingan, United memiliki kesempatan sempurna untuk membangun momentum karena pertandingan berikutnya mereka akan menghadapi Wolves, yang sedang mengalami musim terburuk dalam sejarah Liga Primer, hanya mengumpulkan dua poin setelah 17 pertandingan.

Amorim mengakui bahwa United tidak dalam performa terbaik mereka, tetapi ia merasa kemenangan tersebut dapat membantu membangun semangat tim dan membuat mereka akhirnya menyadari potensi mereka setelah musim yang tidak menentu.

Ia berkata: "Kita perlu menderita bersama di stadion. Kami memiliki peluang di babak kedua dengan transisi, tetapi itu adalah kemenangan yang bagus. Namun, saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa kami bermain sangat baik tetapi tidak mendapatkan tiga poin, tetapi hari ini kebalikannya. Saya rasa kami berjuang bersama dan berhasil memenangkan pertandingan."

"Saya rasa kami menghabiskan banyak waktu bersama. Kami mengalami beberapa momen sulit dan itu terkadang bisa membawa hal-hal baik bagi tim, tetapi bagus untuk memiliki perasaan itu, di mana para pemain berpengalaman membantu para pemain muda dalam membantu tim memahami bahwa kami sedang berjuang. Tidak masalah jika Anda berada di luar lapangan, Anda tetap bisa bermain, dan saya rasa semua orang bermain dengan baik."