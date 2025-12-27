Getty Images
"Benar-Benar brilian!" - Gary Neville Puji Penampilan Bek Muda Manchester United, Tapi Tetap Kritik Ruben Amorim
Heaven bantu United raih kemenangan penting
Lisandro Martinez menjalani penampilan pertamanya yang gemilang dalam sepuluh bulan setelah akhirnya pulih dari cedera lutut, tetapi Neville sangat terkesan dengan penampilan Ayden Heaven dalam kemenangan atas Newcastle. Pemain berusia 19 tahun itu kesulitan dalam dua pertandingan kandang terakhir United melawan West Ham dan Bournemouth, tetapi ia memberikan penampilan tanpa cela melawan tim asuhan Eddie Howe. Heaven tampil luar biasa dalam penguasaan bola, namun kerja defensifnya paling menonjol karena ia sering kali menjauhkan gawang timnya dari bahaya dan melakukan serangkaian duel penting di udara. Heaven dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan dan Neville kagum dengan penampilannya.
- Getty Images Sport
Neville memuji Heaven
Neville, yang menjadi komentator pertandingan untuk Sky Sports, mengatakan: "Dia [Ayden Heaven] benar-benar luar biasa, pemuda itu. Dia benar-benar brilian. Dia menyundul semua bola dengan bersih, dan dia pantas mendapatkan pelukan dari Luke Shaw dan staf pelatih."
Namun, mantan bek United itu kurang memuji Amorim setelah dia mengganti Martinez dan Luke Shaw dengan Tyler Fredricson dan Tyrell Malacia yang kurang berpengalaman, yang belum bermain untuk klub sejak Januari lalu - dan menjadi anggota di 'bomb squad' bersama Marcus Rashford, Jadon Sancho dan Alejandro Garnacho selama musim panas, dilarang berlatih dengan tim utama.
Neville menambahkan: "Saya pikir Manchester United unggul di babak pertama. Saya pikir mereka bermain sangat baik, tetapi kemudian pergantian pemain terjadi. Formasi, para pemain di lapangan menjadi semakin aneh, tetapi mereka bertahan."
Heaven: Segala sesuatu mungkin terjadi
Heaven senang United mampu mencatatkan clean sheet pertama sejak mengalahkan Sunderland 2-0 pada awal Oktober dan ia mendesak tim untuk menjaga momentum dan lolos ke Eropa. Ia mengatakan kepada Sky Sports: "Akhirnya, clean sheet, kami telah menunggu ini, dan saya sangat senang. Dia [Patrick Dorgu] membantu kami mencapai ini, sangat berterima kasih kepada semua orang yang membantu kami."
"Saya sangat bangga dengan tim. Saya pikir sebagai Manchester United, kami pantas berada di Eropa. Kami ingin kembali ke sana musim depan sehingga kami bahkan dapat berjuang untuk empat besar, mungkin memenangkan liga, segala sesuatunya mungkin. Kami ingin terus mencoba."
Dorgu, yang mencetak gol pertamanya untuk klub, menambahkan: "Itu tendangan yang bagus. Saya tidak tahu saya bisa melakukan itu, tetapi saya sangat senang bisa mencetak gol pertama saya di stadion ini. Itu luar biasa. Saya hanya mengikuti apa yang dia [Ruben Amorim] katakan kepada saya untuk meningkatkan kepercayaan diri dan hal-hal lainnya. Saya pikir saya bermain bagus hari ini. Saya hanya melihat bola, melihatnya jatuh, dan saya langsung menendangnya. Saya telah berlatih di sesi latihan, jadi saya pikir itulah yang membantu saya."
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya?
Setelah meraih kemenangan kandang pertama dalam empat pertandingan, United memiliki kesempatan sempurna untuk membangun momentum karena pertandingan berikutnya mereka akan menghadapi Wolves, yang sedang mengalami musim terburuk dalam sejarah Liga Primer, hanya mengumpulkan dua poin setelah 17 pertandingan.
Amorim mengakui bahwa United tidak dalam performa terbaik mereka, tetapi ia merasa kemenangan tersebut dapat membantu membangun semangat tim dan membuat mereka akhirnya menyadari potensi mereka setelah musim yang tidak menentu.
Ia berkata: "Kita perlu menderita bersama di stadion. Kami memiliki peluang di babak kedua dengan transisi, tetapi itu adalah kemenangan yang bagus. Namun, saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa kami bermain sangat baik tetapi tidak mendapatkan tiga poin, tetapi hari ini kebalikannya. Saya rasa kami berjuang bersama dan berhasil memenangkan pertandingan."
"Saya rasa kami menghabiskan banyak waktu bersama. Kami mengalami beberapa momen sulit dan itu terkadang bisa membawa hal-hal baik bagi tim, tetapi bagus untuk memiliki perasaan itu, di mana para pemain berpengalaman membantu para pemain muda dalam membantu tim memahami bahwa kami sedang berjuang. Tidak masalah jika Anda berada di luar lapangan, Anda tetap bisa bermain, dan saya rasa semua orang bermain dengan baik."
