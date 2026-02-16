Media Persita
Benamkan PSBS Biak, Persita Tangerang Kembali Ke Jalur Kemenangan
Persita bangkit dari ketertinggalan di babak kedua
Persita Tangerang menghentikan catatan minor mereka setelah meraih kemenangan 2-1 atas PSBS Biak di Stadion Indomilk Arena, Senin (16/2) sore WIB, dalam lanjutan Super League 2025/26.
Tim besutan Carlos Pena ini mengalami kesulitan untuk membongkar pertahanan PSBS yang tampil solid. Bahkan tuan rumah terbungkam ketika serang balik PSBS membawa tim tamu unggul menjelang babak pertama usai lewat tendangan Ruyery Blanco.
Persita selanjutnya bangkit di babak kedua. Mereka mendapat kesempatan untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-68, namun eksekusi penalti Eber Bessa dapat dipatahkan Kadu Monteiro. Kendati demikian, tepisan Kadu dapat diamankan pemain Persita, sehingga Rayco Rodriguez sukses menyamakan skor satu menit kemudian.
Kubu tuan rumah bersorak kegirangan pada menit ke-71. Sundulan Ahmad Nur Hardianto ditepis Kadu, dan menghajar tiang kanan gawang. Tapi bola memantul ke arah badan kiper PSBS tersebut, dan masuk ke dalam gawang. Skor tidak mengalami perubahan hingga peluit panjang ditiupkan wasit.
Posisi Persita tak mengalami perubahan di klasemen
Raihan tiga angka tidak mengubah posisi Persita di klasemen sementara. Pendekar Cisadane tetap berada di peringkat keenam setelah mengumpulkan 35 poin. Meski memiliki poin sama dengan Persebaya Surabaya, Persita kalah head-to-head. Sedangkan PSBS kini harus berjuang lebih keras untuk menjauhi zona merah. Mereka sekarang menempati peringkat ke-15 dengan 17 poin. Mereka hanya berselisih dua angka dari Semen Padang dan Persijap Jepara yang berada di dua teratas zona degradasi.
Apa selanjutnya buat Persita dan PSBS?
Upaya Persita untuk melanjutkan kebangkitan mereka bakal menghadapi ujian berat di laga berikutnya. Sebab, mereka harus menantang Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (22/2) malam WIB. Sedangkan PSBS kembali harus melakoni laga tandang, dan kali ini menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan satu hari sebelumnya.
Susunan pemain
Persita: Igor Rodrigues; Tamirlan Kozubaev, Javlon Guseynov, Mario Jardel, Zalnando, Pablo Ganet, Ramon Bueno, Zulfan Djiaulhaq, Ahmad Nur Hardianto, Aleksa Andrejic, Rayco Rodriguez.
PSBS: Kadu Monteiro; Arif Budiyono, Lucky Oktavianto, Hwang Myung-Hyun, Nurhidayat, Pablo Andrade, Ilham Udin Armaiyn, Luquinhas, Nelson Alom, Damianus Adiman Putra, Ruyery Blanco.
