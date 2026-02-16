Benamkan PSBS Biak, Persita Tangerang Kembali Ke Jalur Kemenangan

Persita Tangerang menghentikan catatan minor mereka setelah meraih kemenangan 2-1 atas PSBS Biak di Stadion Indomilk Arena, Senin (16/2) sore WIB, dalam lanjutan Super League 2025/26.

Tim besutan Carlos Pena ini mengalami kesulitan untuk membongkar pertahanan PSBS yang tampil solid. Bahkan tuan rumah terbungkam ketika serang balik PSBS membawa tim tamu unggul menjelang babak pertama usai lewat tendangan Ruyery Blanco.

Persita selanjutnya bangkit di babak kedua. Mereka mendapat kesempatan untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-68, namun eksekusi penalti Eber Bessa dapat dipatahkan Kadu Monteiro. Kendati demikian, tepisan Kadu dapat diamankan pemain Persita, sehingga Rayco Rodriguez sukses menyamakan skor satu menit kemudian.

Kubu tuan rumah bersorak kegirangan pada menit ke-71. Sundulan Ahmad Nur Hardianto ditepis Kadu, dan menghajar tiang kanan gawang. Tapi bola memantul ke arah badan kiper PSBS tersebut, dan masuk ke dalam gawang. Skor tidak mengalami perubahan hingga peluit panjang ditiupkan wasit.