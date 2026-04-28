"Belum setara dengan Bayern": Dua juara dunia menjadi titik lemah PSG

Bayern menang 2-1 di Paris pada fase grup Liga Champions awal November lalu. Marquinhos tampil sangat goyah pada babak pertama yang luar biasa dari FCB dan terlihat sangat buruk saat gol balasan yang membuat skor sementara menjadi 0-2 dicetak oleh Luis Diaz.

Hummels, yang juga bertugas sebagai pakar TV di Prime, setuju dengan pandangan Höwedes dan juga menganggap Marquinhos sebagai titik lemah PSG. "Saya rasa dia tidak siap menghadapi tekanan intens dari Bayern," kata mantan pemain timnas Jerman itu mengkritik pemain Brasil tersebut terkait pertandingan di fase grup. "Dia tampak tidak sepenuhnya mampu mengimbangi tempo. Sebenarnya dia bisa, tapi saya bisa membayangkan bahwa hal itu sedikit mengganggu pikirannya hari ini."

Oleh karena itu, Hummels "sebagai Bayern akan mencoba untuk selalu menekan dia saat menguasai bola dan dengan demikian memicu kembali rasa tidak aman dalam dirinya." Duet bek tengah Paris yang terdiri dari Marquinhos dan mantan pemain Frankfurt Willian Pacho "memang bagus, tapi menurut saya tidak berada di level Bayern," kata Hummels.