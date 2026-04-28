"Dalam pertandingan fase grup, dia adalah titik lemah utama," kata pakar Prime, Höwedes, merujuk pada bek tengah dan kapten PSG menjelang leg pertama semifinal Liga Champions pada Selasa malam.
"Belum setara dengan Bayern": Dua juara dunia menjadi titik lemah PSG
Bayern menang 2-1 di Paris pada fase grup Liga Champions awal November lalu. Marquinhos tampil sangat goyah pada babak pertama yang luar biasa dari FCB dan terlihat sangat buruk saat gol balasan yang membuat skor sementara menjadi 0-2 dicetak oleh Luis Diaz.
Hummels, yang juga bertugas sebagai pakar TV di Prime, setuju dengan pandangan Höwedes dan juga menganggap Marquinhos sebagai titik lemah PSG. "Saya rasa dia tidak siap menghadapi tekanan intens dari Bayern," kata mantan pemain timnas Jerman itu mengkritik pemain Brasil tersebut terkait pertandingan di fase grup. "Dia tampak tidak sepenuhnya mampu mengimbangi tempo. Sebenarnya dia bisa, tapi saya bisa membayangkan bahwa hal itu sedikit mengganggu pikirannya hari ini."
Oleh karena itu, Hummels "sebagai Bayern akan mencoba untuk selalu menekan dia saat menguasai bola dan dengan demikian memicu kembali rasa tidak aman dalam dirinya." Duet bek tengah Paris yang terdiri dari Marquinhos dan mantan pemain Frankfurt Willian Pacho "memang bagus, tapi menurut saya tidak berada di level Bayern," kata Hummels.
- AFP
Marquinhos semakin sering menjadi andalan PSG dalam pertandingan-pertandingan besar
Marquinhos telah bermain untuk PSG sejak 2013 dan dalam lebih dari satu dekade telah menjadi ikon klub. Awalnya, ia terlibat selama bertahun-tahun dalam upaya yang tak membuahkan hasil untuk meraih gelar Liga Champions; namun pada musim lalu, pemain berusia 31 tahun ini akhirnya membawa juara bertahan Prancis itu mencapai impian mereka dan memenangkan trofi bergengsi tersebut.
Musim ini, Marquinhos semakin menjadi andalan dalam pertandingan-pertandingan besar. Kapten ini tidak lagi menjadi starter, hanya tampil dalam satu dari sembilan pertandingan Ligue 1 terakhir. Namun, di Liga Champions, pelatih PSG Luis Enrique tidak ingin melepas pemain timnas Brasil ini; ia tampil di 12 dari 14 pertandingan musim ini di kompetisi bergengsi tersebut—termasuk sejak menit pertama pada Selasa melawan Bayern. Di Liga Champions, ia terakhir kali mencuri perhatian pada pertengahan April dalam leg kedua perempat final melawan Liverpool (2-0) dengan aksi penyelamatan spektakuler di kotak penalti sendiri.
Setelah leg pertama semifinal di Paris, Marquinhos dan kawan-kawan akan bertandang ke Munich untuk leg kedua pada Rabu pekan depan. Tim yang lolos akan bertemu FC Arsenal atau Atletico Madrid di final Liga Champions di Budapest pada akhir Mei.
PSG vs. FC Bayern München: Susunan Pemain
Susunan Pemain PSG
Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Zaire-Emery - Kvaratskhelia, Doue, Dembele
Susunan Pemain Bayern
Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Davies - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Diaz - Kane