Belum Pulih Dari Cedera, Calvin Verdonk Absen Lawan Marseille

Pelatih Bruno Genesio menyampaikan perkembangan terakhir dua pemain yang kondisinya membaik, yakni Alexsandro dan Verdonk. Hanya saja, Genesio enggan memastikan waktu buat kedua pemain itu untuk kembali merumput.

“Memberikan jangka waktu untuk Alex praktis mustahil. Situasinya seperti hari demi hari, dia perlu beradaptasi. Dia tampaknya baik-baik saja dan berada dalam suasana hati yang bagus. Kita lihat saja perkembangan Alex dalam beberapa minggu mendatang,” jelas Genesio.

“Mengenai dia (Verdonk), perkembangannya sedang bagus, pemulihannya standar. Memberikan jangka waktu selalu sulit, jadi banyak hal bisa saja terjadi.”