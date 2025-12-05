Lille OSC
Belum Pulih Dari Cedera, Calvin Verdonk Absen Lawan Marseille
Calvin Verdonk masih menjalani pemulihan cedera
Lille menghadapi krisis pemain akibat cedera dan sanksi kartu merah saat menghadapi Marseille, Sabtu (5/12) dini hari WIB, di Stadion Pierre Mauroy. Setidaknya lima pemain dipastikan absen untuk pertandingan nanti. Selain tiga pemain yang absen lama, Marc-Aurele Caillard, Alexsandro, and Ousmane Toure, dua penggawa lainnya yang dipastikan tidak tampil adalah Ayyoub Bouaddi dan Calvin Verdonk. Bouaddi terkena larangan bermain di dua pertandingan, sedangkan Verdonk masih menjalani perawatan, meski telah bergabung dengan latihan tim.
Verdonk telah selesai menjalankan sanksi dari Komdis
Duel melawan Marseille sebetulnya menjadi momen kembalinya Verdonk selepas dia menjalani sanksi larangan bermain di dua laga dari komite disiplin (komdis) akibat pelanggaran keras yang dilakukan dalam pertandingan melawan Strasbourg pada 9 November lalu. Namun Verdonk mendapatkan cedera hamstring saat menjalani latihan yang memaksanya menepi dari pertandingan fase grup Liga Europa melawan Dinamo Zagreb.
Genesio sampaikan perkembangan terakhir pemain
Pelatih Bruno Genesio menyampaikan perkembangan terakhir dua pemain yang kondisinya membaik, yakni Alexsandro dan Verdonk. Hanya saja, Genesio enggan memastikan waktu buat kedua pemain itu untuk kembali merumput.
“Memberikan jangka waktu untuk Alex praktis mustahil. Situasinya seperti hari demi hari, dia perlu beradaptasi. Dia tampaknya baik-baik saja dan berada dalam suasana hati yang bagus. Kita lihat saja perkembangan Alex dalam beberapa minggu mendatang,” jelas Genesio.
“Mengenai dia (Verdonk), perkembangannya sedang bagus, pemulihannya standar. Memberikan jangka waktu selalu sulit, jadi banyak hal bisa saja terjadi.”
Duel sengit dua tim empat besar klasemen
Pertandingan antara Lille dan Marseille bakal berlangsung sengit. Lille kini berada di peringkat keempat klasemen sementara dengan 26 poin. Jika memenangi laga nanti, Lille akan mengoleksi poin sama dengan Marseille yang berada di peringkat ketiga. Di sisi lain, kemenangan bagi Marseille akan semakin menjauhkan mereka dari rival langsung dalam perebutan posisi tiga besar.
