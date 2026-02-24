"Belum pernah mencium bau napas seburuk ini" - Ivan Toney mengejek lawan dari Saudi Pro League yang sepertinya mencoba menciumnya dalam pertandingan terbaru Al-Ahli

Saat pertandingan mencapai klimaks yang penuh ketegangan, Harkass tampak kehilangan ketenangannya, mendekati Toney, dan berulang kali membuat gerakan seolah-olah ingin mencium striker tersebut. Bek tersebut juga menempelkan dahinya ke dahi Toney dalam aksi agresif yang mendekati keanehan. Toney, yang tidak pernah mundur dari konfrontasi, tetap teguh di tempatnya dan merayakan dengan provokatif di hadapan pemain Damac setelah peluit akhir memastikan tiga poin untuk timnya. Gambar kedua pemain yang terkunci dalam pelukan aneh itu segera beredar online, memicu gelombang pertanyaan dari para penggemar.

Toney tidak menunggu lama untuk memberikan versinya, menggunakan X untuk memberikan ulasan pedas tentang insiden tersebut. Menanggapi klip insiden, striker berusia 29 tahun itu mengunggah emoji muntah disertai pesan yang tidak meninggalkan ruang untuk interpretasi. "Saya belum pernah mencium napas seburuk itu," tulis Toney, secara efektif menghina Harkass secara terbuka. Postingan blak-blakan itu menjadi kata akhir dari sore yang sama produktifnya dengan keanehannya bagi bintang Inggris tersebut.