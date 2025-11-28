Belum Cukup Habiskan £450 Juta, Liverpool Siap Tebus Mahal Antoine Semenyo Dari Bournemouth Di Bulan Januari

Ketika Semenyo menandatangani kontrak baru dengan Bournemouth hingga 2030 musim panas lalu, calon peminat mungkin merasa harapan mereka untuk merekrutnya telah menyusut jauh. Namun, klub-klub seperti Liverpool, Manchester United, Manchester City dan Tottenham justru terdorong setelah berita klausul pelepasan ini muncul pada bulan Oktober. Dengan bursa transfer Januari yang tinggal sebulan lagi, spekulasi kembali menguat bahwa pemain internasional Ghana itu kemungkinan akan pindah pada tahun 2026. Namun, manajer The Cherries Andoni Iraola tidak berminat untuk membahas hal tersebut pekan lalu.

Ia mengatakan kepada para wartawan: "Kita berada di bulan November. Antoine adalah pemain kita, dia akan tetap menjadi pemain kita. Di bulan Januari, Anda bisa bertanya kepada saya tentang bursa transfer Januari, tetapi saat ini saya tidak khawatir tentang bursa transfer berikutnya. Ini adalah sesuatu yang khususnya Anda tahu bahwa saya benci membicarakannya di bulan Agustus, Januari, saat-saat ketika bursa transfer dibuka, tetapi ini bukan salah satu momen tersebut. Ini bulan November. Saya lebih khawatir tentang situasi para pemain yang akan bermain besok, jangka pendek, hal-hal yang benar-benar penting dan di bulan Januari, kita akan membicarakan apa pun yang terjadi, para pemain yang kita butuhkan. Tetapi itu bukan sesuatu yang saya khawatirkan hari ini."