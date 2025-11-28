Getty Images Sport
Belum Cukup Habiskan £450 Juta, Liverpool Siap Tebus Mahal Antoine Semenyo Dari Bournemouth Di Bulan Januari
Bournemouth tanggapi rumor transfer Semenyo
Ketika Semenyo menandatangani kontrak baru dengan Bournemouth hingga 2030 musim panas lalu, calon peminat mungkin merasa harapan mereka untuk merekrutnya telah menyusut jauh. Namun, klub-klub seperti Liverpool, Manchester United, Manchester City dan Tottenham justru terdorong setelah berita klausul pelepasan ini muncul pada bulan Oktober. Dengan bursa transfer Januari yang tinggal sebulan lagi, spekulasi kembali menguat bahwa pemain internasional Ghana itu kemungkinan akan pindah pada tahun 2026. Namun, manajer The Cherries Andoni Iraola tidak berminat untuk membahas hal tersebut pekan lalu.
Ia mengatakan kepada para wartawan: "Kita berada di bulan November. Antoine adalah pemain kita, dia akan tetap menjadi pemain kita. Di bulan Januari, Anda bisa bertanya kepada saya tentang bursa transfer Januari, tetapi saat ini saya tidak khawatir tentang bursa transfer berikutnya. Ini adalah sesuatu yang khususnya Anda tahu bahwa saya benci membicarakannya di bulan Agustus, Januari, saat-saat ketika bursa transfer dibuka, tetapi ini bukan salah satu momen tersebut. Ini bulan November. Saya lebih khawatir tentang situasi para pemain yang akan bermain besok, jangka pendek, hal-hal yang benar-benar penting dan di bulan Januari, kita akan membicarakan apa pun yang terjadi, para pemain yang kita butuhkan. Tetapi itu bukan sesuatu yang saya khawatirkan hari ini."
Dilema Liverpool
Menurut The I Paper, Liverpool telah mengajukan pertanyaan tentang Semenyo. Mereka mengetahui klausul yang memungkinkan pembelian klub pada 'minggu pertama' bursa transfer Januari untuk mengontraknya seharga £65 juta, dan mereka melihat mantan pemain Bristol City itu sebagai pesaing potensial bagi Mohamed Salah. Pemain internasional Mesir itu adalah legenda The Reds, tetapi musim ini ia hanya mencetak lima gol dalam 17 pertandingan, yang terbilang kurang mengingat standarnya yang tinggi, sementara Semenyo hanya mencetak enam gol dalam 11 penampilan di Liga Primer. Liverpool diyakini sebagai kandidat terdepan untuk merekrut winger tersebut, tetapi City juga telah memantau situasinya. Tim asuhan Pep Guardiola kemungkinan akan merekrutnya di musim panas ketika klausulnya dikurangi menjadi di bawah £60 juta. Semenyo sendiri dikabarkan bahagia di pesisir selatan dan tidak secara aktif mencari peluang pindah, tetapi minat konkret dari City dan Liverpool 'akan mengubah hal itu'.
Performa Liverpool mungkin menentukan langkah Semenyo
Liverpool meraih gelar juara Liga Primer pada bulan Mei, tetapi musim ini, mereka kesulitan untuk menyamai performa mereka musim lalu. The Reds terpuruk di peringkat ke-12 Liga Primer, kalah enam kali dari tujuh pertandingan di liga, dan menelan sembilan kekalahan dari 12 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi – rekor terendah dalam 71 tahun. Arne Slot berada di bawah tekanan yang semakin besar untuk mempertahankan posisinya, dengan rumor kembalinya Jurgen Klopp dalam jangka pendek jika pelatih asal Belanda itu dipecat. Oleh sebab itu, performa Liverpool antara sekarang dan Januari dapat menentukan apakah klub Merseyside tersebut akan merekrut Semenyo pada bulan Januari atau tidak.
Apa selanjutnya?
Selain pembicaraan transfer, Semenyo akan fokus mengamankan tiga poin bagi Bournemouth saat mereka bertandang ke Sunderland dalam pertarungan antara posisi kedelapan dan ketujuh. Kedua tim sama-sama mengoleksi 19 poin dari 12 pertandingan, dan kemenangan berpotensi membawa tim pemenang naik ke empat besar di akhir pekan.
