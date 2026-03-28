Levante UD v Valencia CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Beltran: "Saya ingin tetap di Valencia, tapi sepertinya saya harus kembali ke Fiorentina"

Vikingo tidak ragu-ragu saat membicarakan masa depannya

Masa depan Lucas Beltran masih belum pasti. Penyerang asal Argentina yang saat ini dipinjamkan secara permanen oleh Fiorentina ke Valencia ini berbicara secara terbuka mengenai situasinya dalam sebuah wawancara panjang dengan surat kabar AS, sekaligus menegaskan ikatan kuat yang telah terjalin dengan lingkungan di Spanyol.

  SEORANG PEMAIN YANG KEMBALI

    Beltrán tidak menyembunyikan keinginannya untuk tetap bertahan di Mestalla, tempat ia merasa telah menemukan kembali tempat yang tepat baginya: “Di sini saya merasa menjadi diri saya sendiri lagi. Saya ingin menemukan kembali jati diri saya, intensitas saya, dan di Spanyol saya bisa memaksimalkan kelebihan saya.” Ada ikatan yang langsung terjalin, baik dengan kota maupun para pendukung: “Saya bisa bilang bahwa Mestalla menyayangi saya. Seorang pemain harus mewakili orang-orang di lapangan dan saya selalu berusaha melakukannya. Saya benci kalah dan selalu memberikan segalanya.”

  MASA DEPAN UNGU... MESKIPUN IA TIDAK INGIN

    Meskipun ada perasaan positif, situasi kontraknya mempersulit rencana tersebut. Peminjaman ini memang tidak mencakup opsi pembelian, dan keputusan akhir ada di tangan Fiorentina: “Masih ada sembilan pertandingan lagi, dan kita lihat nanti. Skenario yang paling mungkin adalah kembali ke Firenze, karena tidak ada klausul pembelian. Itu tidak tergantung pada saya: yang penting adalah apa yang ingin dilakukan Valencia dan apa yang dipikirkan Fiorentina. Saya ingin tetap di sini.”

