Bellingham siap meledak saat menghadapi lawan favoritnya

Stadion Santiago Bernabéu akan menjadi tuan rumah pertandingan yang dinanti-nantikan antara Real Madrid dan Girona pada Jumat malam ini, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-31 Liga Spanyol musim 2025-2026.

Real Madrid memasuki pertandingan ini dengan menempati posisi kedua di klasemen dengan 69 poin, setelah meraih 22 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 5 kekalahan, dalam upayanya untuk terus mengejar posisi puncak.

Tim Asosiasi Kerajaan ini baru saja mengalami kekalahan mengejutkan dari Mallorca pada putaran sebelumnya, yang memungkinkan Barcelona menjauh di puncak klasemen dengan selisih 7 poin penuh, sehingga kemenangan dalam pertandingan malam ini menjadi kebutuhan mendesak.

