Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

Bellingham siap meledak saat menghadapi lawan favoritnya

Kembalinya dia membuat semua orang cemas... namun membuat Madrid lega

Stadion Santiago Bernabéu akan menjadi tuan rumah pertandingan yang dinanti-nantikan antara Real Madrid dan Girona pada Jumat malam ini, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-31 Liga Spanyol musim 2025-2026.

Real Madrid memasuki pertandingan ini dengan menempati posisi kedua di klasemen dengan 69 poin, setelah meraih 22 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 5 kekalahan, dalam upayanya untuk terus mengejar posisi puncak.

Tim Asosiasi Kerajaan ini baru saja mengalami kekalahan mengejutkan dari Mallorca pada putaran sebelumnya, yang memungkinkan Barcelona menjauh di puncak klasemen dengan selisih 7 poin penuh, sehingga kemenangan dalam pertandingan malam ini menjadi kebutuhan mendesak.

    Kembali ke susunan pemain inti

    Menurut laporan surat kabar Spanyol "AS", bintang Inggris Jude Bellingham akan kembali ke susunan pemain inti setelah absen selama 67 hari, menyusul penampilannya yang menawan saat melawan Bayern Munich. Girona merupakan salah satu lawan favoritnya, di mana ia telah mencetak 4 gol ke gawang mereka dalam 4 pertandingan.

    Pelatih Alvaro Arbeloa menunjukkan optimismenya atas kembalinya pemain tersebut, menegaskan bahwa ia akan memberikan kontribusi besar bagi tim, baik dalam laga malam ini maupun pertandingan-pertandingan mendatang, sambil mencatat bahwa penampilannya melawan Bayern Munich merupakan ujian terakhir sebelum ia kembali ke susunan pemain inti.

    Penampilan Bellingham baru-baru ini mencerminkan perkembangan fisik dan teknis yang telah dicapainya, di mana ia tampil luar biasa melawan raksasa Bavaria tersebut, dengan menampilkan performa yang komprehensif yang ditandai dengan kelincahan dan kecerdasan, dan berhasil unggul dalam duel udara, serta akurasi umpan mencapai 94%, yang dianggap oleh staf pelatih sebagai indikator krusial atas kesiapannya yang penuh.

    Pemain ini secara bertahap terlibat dalam pertandingan-pertandingan terakhir, di mana ia bermain selama 16 menit melawan Atlético Madrid, dan 31 menit melawan Mallorca, sebelum tampil lebih matang melawan Bayern Munich, dalam pertandingan yang mengembalikan kepercayaan terhadap kemampuannya dan menegaskan bahwa ia semakin dekat untuk kembali ke performa terbaiknya.

    Girona... lawan favorit Bellingham

    Girona merupakan lawan yang istimewa bagi bintang Inggris tersebut, karena ia memiliki rekor mencetak gol yang sempurna melawan mereka, dengan mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan—jumlah yang sama dengan golnya melawan Barcelona dan Sevilla, namun dengan efisiensi yang lebih tinggi mengingat jumlah pertandingannya yang lebih sedikit.

    Rekor ini memperkuat ambisi staf pelatih untuk mengembalikan Bellingham ke performa terbaiknya, terutama mengingat kebutuhan mendesak akan kontribusinya pada fase krusial musim ini.

    Masalah teknis di lini tengah

    Meskipun kembalinya Bellingham sangat penting, hal ini menempatkan Arbeloa di hadapan tantangan taktis terkait penentuan posisinya, mengingat penampilan gemilang sejumlah pemain selama ia absen, seperti Arda Güler, ditambah konsistensi performa Fede Valverde, serta peran Orelien Tchouameni sebagai gelandang bertahan.

    Dilema terletak pada pencarian keseimbangan ideal di lini tengah, terutama dengan semakin banyaknya opsi teknis, yang digambarkan pelatih sebagai "masalah yang menyenangkan", sambil menegaskan bahwa Bellingham tetap menjadi elemen kunci yang tak tergantikan.

    Perjalanan Pemulihan dan Kembali

    Bellingham mengalami musim yang terputus-putus akibat cedera, yang dimulai dengan cedera bahu yang memerlukan tindakan bedah setelah Piala Dunia Antarklub, dan hal itu memengaruhi masa persiapannya menjelang musim ini. Meskipun ia menunjukkan beberapa penampilan menonjol, terutama antara bulan Oktober dan Desember, di mana ia mencetak 5 gol dan menciptakan 4 assist, ia mengalami kemunduran baru akibat cedera otot paha belakang saat menghadapi Rayo Vallecano, yang membuatnya absen selama 9 pertandingan.

    Secara keseluruhan, pemain ini absen dalam 13 pertandingan, yang memengaruhi konsistensinya, sebelum memulai perjalanan pemulihan bertahap yang diakhiri dengan penampilan meyakinkan melawan Bayern Munich. Kini, Bellingham berada di ambang pemulihan posisinya di starting line-up, meninggalkan masa sulit di belakangnya, dan bertekad memimpin timnya bersaing dengan kuat di fase krusial musim ini.

