Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

Bellingham dan Pitarš... Siapa yang lebih baik untuk skuad Real Madrid?

Perbandingan di kalangan penggemar antara dua pemain Real Madrid

 "Tiago Paredes atau Jude Bellingham?".. Pertanyaan ini sering terdengar di kalangan suporter Real Madrid, terutama seiring kembalinya pemain Inggris itu dari cedera dan partisipasinya secara bertahap bersama tim Los Blancos.

Pertanyaan ini muncul di tengah penampilan gemilang Petarš dalam pertandingan-pertandingan yang ia ikuti belakangan ini, saat Bellingham absen karena cedera sebelum kembali ke tim.

Perbandingan antara kedua pemain pun semakin marak, terutama karena Álvaro Arbeloa memilih Tiago sebagai starter dalam laga puncak melawan Bayern Munich kemarin, sementara Bellingham duduk di bangku cadangan.

Ketika Arbeloa membutuhkan perubahan untuk membalikkan keadaan dan menghadapi serangan gencar Bayern, ia memasukkan Bellingham dan menggantikan Petarš.

  • Pitarch(C)Getty Images

    Kesempatan nyata dan prestasi yang menonjol

    Setelah mengambil alih jabatan pelatih kepala Real Madrid menyusul pemecatan Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa menegaskan bahwa ia akan memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain muda, mengingat pengetahuannya yang mendalam tentang bakat-bakat yang ada di akademi klub.

    Tiago Pietarch, yang berusia 18 tahun, memanfaatkan krisis cedera yang melanda lini tengah Real Madrid untuk mendapatkan kesempatan nyata yang dimanfaatkannya dengan sangat baik.

    Dengan absennya Jude Bellingham dan penurunan performa Dani Ceballos, Real Madrid mengandalkan Bitarch untuk menghadirkan kombinasi antara kerja keras dan kualitas dalam mengolah bola di lini tengah.

    Tidak diragukan lagi, Pitarch tampil menonjol melawan Manchester City, di mana ia bersinar di lini tengah dalam dua leg babak 16 besar Liga Champions.

  • Kemampuan pertahanan yang kuat

    Pitarš dikenal karena penguasaan bola yang sangat baik, transisi dari pertahanan ke serangan, serta umpan-umpan yang akurat, dan ia juga menunjukkan keberanian yang besar saat berhadapan dengan lawan di lini tengah.

    Peta panas pemain muda ini menunjukkan bahwa ia lebih sering berada di depan kotak penalti Real Madrid, bahkan hingga melewati garis tengah lapangan, sambil tetap melakukan penutupan di kedua sayap.

    Ia tidak mudah kehilangan bola, yang menjadikannya target umpan yang ideal bagi para pemain Real Madrid, karena ia berperan sebagai titik penting di tengah lapangan.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ATLETICO MADRIDAFP

    Bellingham adalah kekuatan luar biasa dalam skuad Real Madrid

    Tidak ada yang meragukan bahwa Jude Bellingham adalah salah satu pemain terpenting Real Madrid, terutama berkat kemampuan bertahan dan menyerangnya yang luar biasa, serta kemampuannya berkolaborasi dengan baik bersama Kylian Mbappé dan Vinícius Júnior.

    Bellingham memiliki keunggulan dalam bermain di lebih dari satu posisi, selain kontribusinya yang efektif dalam serangan, di mana ia bersinar sebagai gelandang serang.

    Bellingham juga mahir dalam menembak ke gawang dan menyelesaikan serangan, serta telah membuktikan perannya yang sangat penting dalam skuad Los Blancos sejak bergabung pada musim panas 2023.

  • Perbandingan antara Bellingham dan Petarš


     Jika melihat statistik keduanya bersama Real Madrid, Bellingham lebih unggul dalam banyak hal, baik dalam hal umpan akurat, kontribusi serangan, maupun tugas-tugas pertahanan.

    Bellingham telah tampil dalam 31 pertandingan musim ini di semua kompetisi, dengan total menit bermain 2.049 menit, mencetak 6 gol, dan memberikan 4 assist.

    Sedangkan Petarš, ia tampil dalam 10 pertandingan, dengan total menit bermain mencapai 510 menit, dan menciptakan satu gol.

    Penampilan Bellingham bervariasi di tiga posisi, di mana ia tampil 18 kali sebagai gelandang serang, 7 kali sebagai gelandang tengah, dan 6 kali sebagai gelandang kiri.

    Sementara itu, Petarš tampil 9 kali sebagai gelandang tengah, dan sekali sebagai gelandang kiri.

    Jika dibandingkan berdasarkan data dari situs global "Sofascore", terlihat bahwa Bellingham unggul dalam segala hal terkait serangan, umpan akurat, serta dalam hal menghadapi dribel lawan, tendangan ke gawang, dan memenangkan duel pertahanan baik di darat maupun udara.

    Pemain muda ini hanya unggul dalam hal rata-rata kehilangan bola; misalnya, di La Liga, rata-rata kehilangan bolanya mencapai 7 kali per pertandingan, sementara rata-rata Bellingham mencapai 8,4 kali per pertandingan.

    Angka Bellingham mungkin lebih tinggi karena upaya serangannya yang lebih banyak dibandingkan rekan mudanya, selain perbedaan jumlah pertandingan yang signifikan (20 berbanding 5).

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Apa saja pilihan yang tersedia bagi Arbeloa?


    Dengan masuknya Bellingham dan Pitarch ke dalam daftar pemain yang siap bertanding bersama Real Madrid, banyak yang membicarakan apakah kembalinya pemain asal Inggris itu merupakan hal yang positif atau negatif, mengingat adanya talenta cemerlang dalam skuad selama pertandingan-pertandingan terakhir.

    Selain itu, juga ada pembicaraan mengenai siapa di antara keduanya yang lebih baik untuk sistem tim, dalam periode mendatang.

    Melalui fleksibilitas posisi Bellingham, kemampuan unik Petarš di lini tengah, dan keberaniannya menghadapi lawan meski usianya masih muda, tampaknya Arbeloa akan memiliki beberapa opsi.

    Pilihan pertama adalah mengandalkan Bellingham, mengingat kemampuan menyerang dan pengalaman yang membedakannya dari Petarš, dan saat itu ia akan mengesampingkan yang terakhir mengingat banyaknya gelandang yang siap.

    Sedangkan pilihan kedua adalah kemungkinan Arbeloa memanfaatkan kedua pemain tersebut dalam susunan tim, terutama karena Bellingham sangat mahir sebagai gelandang serang dan mendukung Vinícius serta Mbappé.

    Di sisi lain, Bitarch unggul sebagai gelandang tengah yang lebih condong ke pertahanan, sehingga dapat membentuk duet yang kompak di lini tengah: satu bintang yang mahir menyerang dan satu lagi yang unggul dalam penguasaan bola serta tugas-tugas pertahanan.

