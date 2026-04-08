Bellingham dan Pitarš... Siapa yang lebih baik untuk skuad Real Madrid?

"Tiago Paredes atau Jude Bellingham?".. Pertanyaan ini sering terdengar di kalangan suporter Real Madrid, terutama seiring kembalinya pemain Inggris itu dari cedera dan partisipasinya secara bertahap bersama tim Los Blancos.

Pertanyaan ini muncul di tengah penampilan gemilang Petarš dalam pertandingan-pertandingan yang ia ikuti belakangan ini, saat Bellingham absen karena cedera sebelum kembali ke tim.

Perbandingan antara kedua pemain pun semakin marak, terutama karena Álvaro Arbeloa memilih Tiago sebagai starter dalam laga puncak melawan Bayern Munich kemarin, sementara Bellingham duduk di bangku cadangan.

Ketika Arbeloa membutuhkan perubahan untuk membalikkan keadaan dan menghadapi serangan gencar Bayern, ia memasukkan Bellingham dan menggantikan Petarš.