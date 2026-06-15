BELGIA-MESIR 0-0

PENCETAK GOL: -

Belgia memulai petualangannya di Piala Dunia 2026 melawan Mesir di Seattle Stadium, dalam pertandingan Grup G yang sudah sangat berarti bagi kedua tim nasional. Setan Merah asuhan Rudi Garcia mengincar kemenangan langsung untuk menegaskan diri sebagai kekuatan utama di grup, sementara Firaun bertekad untuk menulis ulang sejarah mereka di kompetisi ini.

Belgia datang ke pertandingan ini dengan modal transisi generasi yang sukses. Kevin De Bruyne memimpin lini tengah berkualitas, sementara Jeremy Doku telah membuktikan dirinya selama masa persiapan sebagai salah satu pemain sayap paling tak terduga di seluruh turnamen. Mantan bek Tottenham Toby Alderweireld menyebut Doku sebagai "sepak bola murni", menyoroti kemampuannya untuk mengacaukan pertahanan mana pun dengan akselerasi dan dribelnya.

Mesir, di sisi lain, membawa senjata tertajamnya ke Seattle: Mohamed Salah. Bagi bintang Liverpool ini, ini adalah Piala Dunia dengan nuansa khusus, mungkin kesempatan terakhir untuk meninggalkan jejak tak terlupakan di turnamen paling bergengsi di dunia. Pengalaman di Rusia 2018 merupakan kekecewaan mendalam; kini, dengan Firaun kembali menjadi protagonis setelah absen pada 2022, Salah ingin membuktikan bahwa ia mampu membuat perbedaan saat yang paling menentukan.

Hossam Hassan telah membangun tim yang sulit dihadapi, dirancang untuk membatasi kreativitas lawan dan melancarkan serangan balik dengan cepat. Rencana taktisnya jelas: bertahan dengan rapi dan memanfaatkan transisi untuk mengaktifkan Salah dan Omar Marmoush.

Garcia, di sisi lain, harus mengelola serangan timnya tanpa membiarkan pertahanan terpapar serangan balik Mesir. Pertarungan antara kreativitas Belgia dan ketangguhan Afrika menjanjikan pertandingan taktis dan intens, layak menjadi pembuka Piala Dunia.







