Romelu Lukaku sungguh luar biasa: ia masuk ke lapangan pada menit ke-66 dalam laga Belgia vs Mesir, saat skor masih 1-0 untuk tim Afrika tersebut, dan hanya dalam hitungan detik, ia berperan aktif dalam gol penyama kedudukan timnya: umpan silang dari Tielemans membuat Hany, yang berusaha menghalangi Lukaku dan terlibat kontak fisik dengannya, justru memasukkan bola ke gawangnya sendiri, menghasilkan gol bunuh diri yang mengejutkan.





Gol Mesir dicetak oleh Ashour pada menit ke-19. Pada menit ke-66, Lukaku memiliki peluang emas melalui sundulan: penyerang tengah itu melompat dengan baik di tengah kotak penalti, cukup bebas dari penjagaan, namun gagal mengontrol bola dengan baik, sehingga bola melambung tinggi.



