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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Belgia, Lukaku sungguh luar biasa: begitu masuk lapangan, ia langsung memicu gol bunuh diri Mesir

Belgium
Belgium vs Egypt
Egypt
World Cup
R. Lukaku

Penyerang Napoli itu masuk pada menit ke-66 dan timnya langsung mencetak gol, berkat gol bunuh diri

Romelu Lukaku sungguh luar biasa: ia masuk ke lapangan pada menit ke-66 dalam laga Belgia vs Mesir, saat skor masih 1-0 untuk tim Afrika tersebut, dan hanya dalam hitungan detik, ia berperan aktif dalam gol penyama kedudukan timnya: umpan silang dari Tielemans membuat Hany, yang berusaha menghalangi Lukaku dan terlibat kontak fisik dengannya, justru memasukkan bola ke gawangnya sendiri, menghasilkan gol bunuh diri yang mengejutkan.


Gol Mesir dicetak oleh Ashour pada menit ke-19. Pada menit ke-66, Lukaku memiliki peluang emas melalui sundulan: penyerang tengah itu melompat dengan baik di tengah kotak penalti, cukup bebas dari penjagaan, namun gagal mengontrol bola dengan baik, sehingga bola melambung tinggi.


  • Pada musim 2025-26, Lukaku hanya tampil dalam 7 pertandingan dan mencetak satu gol bersama Napoli, klub yang kemungkinan besar akan ia tinggalkan pada bursa transfer musim panas nanti. Pemain asal Belgia kelahiran 1993 ini terikat kontrak dengan klub asal Naples tersebut hingga 30 Juni 2027.

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