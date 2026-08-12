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XaviGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Belanda, resmi: Xavi adalah pelatih baru tim nasional Belanda

X. Hernandez
Transfers
Netherlands

Mantan pelatih Barcelona itu menjadi pelatih tim nasional Belanda

Xavi Hernández adalah pelatih tim nasional baru Belanda, seperti diumumkan oleh federasi sepak bola Belanda: "Kami bangga memperkenalkan pelatih baru kami. Selamat datang, Xavi Hernandez".


Mantan pelatih Barcelona itu telah menerima tawaran dari federasi Belanda dan kesepakatan kini sudah rampung: hari ini tanda tangan telah dilakukan yang secara resmi mengesahkan kesepakatan antara kedua pihak.


Setelah pengalamannya di bangku pelatih Barcelona, Xavi kini bersiap menghadapi tantangan baru, kali ini memimpin sebuah tim nasional. Pelatih asal Spanyol itu memilih menerima proyek Belanda, membuka fase baru dalam kariernya.


Kesepakatan telah dicapai dalam beberapa jam terakhir dan hari ini tanda tangan pada dokumen telah dilakukan. Dengan demikian, kesepakatan resmi tercapai: Xavi siap menjadi pelatih tim nasional baru Belanda.


  • Bagi mantan gelandang Barcelona itu, ini adalah titik balik penting. Setelah menimba pengalaman di level tertinggi bersama Barcelona, Xavi kini bersiap bekerja dengan sekelompok pemain yang berasal dari klub-klub utama Eropa, dengan tujuan membawa Belanda kembali ke puncak sepakbola internasional.


    Tanda tangan telah dilakukan: Xavi dan Belanda siap memulai petualangan baru. Perlu diingat bahwa, setelah Piala Dunia, kerja sama Belanda dengan Ronald Koeman telah berakhir.


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