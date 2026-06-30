Belanda, Koeman mengundurkan diri

Ronald Koeman mengundurkan diri dan meninggalkan jabatannya sebagai pelatih tim nasional Belanda. Sehari setelah tersingkir dari Piala Dunia, melalui adu penalti melawan Maroko di babak 16 besar, sang pelatih mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai pelatih kepala tim nasional Belanda.





Mantan bek kelahiran 1963 ini menjabat sebagai pelatih tim nasional Belanda dari tahun 2018 hingga 2020, kemudian kembali menjabat dari tahun 2023 hingga kemarin, dengan jeda saat ia melatih Barcelona pada musim 2020-21.



