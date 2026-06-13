"No.9 Saya Adalah Brian Brobbey!" - Eks Timnas Belanda Beri Klaim Berani Saat Robin Roefs Muncul Sebagai Solusi Mengejutkan di Posisi Penjaga Gawang

Menurut El Ghazi, Brobbey telah menunjukkan bahwa ia mampu menghadapi lawan yang menuntut fisik dan menjadi titik fokus bagi tim asuhan Koeman. Ia menunjuk kemampuan striker tersebut untuk mengalahkan para bek sebagai aset kunci bagi tim nasional.

"Pemain nomor 9 saya adalah Brian Brobbey," tegas El Ghazi dikutip dari Telegraaf. "Dan saya mengatakan itu bukan hanya karena saya pikir dia bisa sangat penting bagi Belanda dengan gaya bermainnya, atau karena dia telah menunjukkan performa luar biasa di Liga Premier yang menuntut fisik dengan tubuhnya yang kekar, tetapi juga untuk membela Memphis Depay. Statistiknya untuk Oranje sangat menakjubkan, dengan 55 gol dan 36 assist. Dan saya merasa dia kurang dihargai oleh pers dan para penggemar.

“Saat ini, Brobbey adalah striker pilihan utama saya. Cara dia melewati 'monster' seperti James Tarkowski melawan Everton dan mencetak gol sebenarnya menceritakan keseluruhan kisah musimnya. Di tim nasional Belanda, dia adalah titik fokus yang ideal. Oranje selalu ingin menguasai pertandingan, tetapi akan ada juga momen-momen melawan lawan yang kuat di turnamen ini ketika kita berada di bawah tekanan. Kemudian umpan panjang ke Brobbey, yang kemudian harus dilewati pemain lawan, dapat memberikan ruang bernapas.”