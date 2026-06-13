Sunderland
"No.9 Saya Adalah Brian Brobbey!" - Eks Timnas Belanda Beri Klaim Berani Saat Robin Roefs Muncul Sebagai Solusi Mengejutkan di Posisi Penjaga Gawang
El Ghazi dukung Brobbey jadi starter
El Ghazi mendukung Brobbey untuk menjadi striker utama Belanda di Piala Dunia, mengungguli penyerang veteran De Oranje, Depay. Mantan pemain Aston Villa tersebut percaya bahwa kehadiran fisik dan gaya bermain Brobbey membuatnya lebih cocok untuk memimpin serangan. Belanda juga menghadapi kekhawatiran di tempat lain dalam skuad. Cedera pinggul yang dialami kiper utama, Bart Verbruggen, telah menciptakan ketidakpastian di bawah mistar gawang, meningkatkan fokus pada kiper Sunderland, Roefs.
- Sunderland
"Brobbey pilihan utama saya"
Menurut El Ghazi, Brobbey telah menunjukkan bahwa ia mampu menghadapi lawan yang menuntut fisik dan menjadi titik fokus bagi tim asuhan Koeman. Ia menunjuk kemampuan striker tersebut untuk mengalahkan para bek sebagai aset kunci bagi tim nasional.
"Pemain nomor 9 saya adalah Brian Brobbey," tegas El Ghazi dikutip dari Telegraaf. "Dan saya mengatakan itu bukan hanya karena saya pikir dia bisa sangat penting bagi Belanda dengan gaya bermainnya, atau karena dia telah menunjukkan performa luar biasa di Liga Premier yang menuntut fisik dengan tubuhnya yang kekar, tetapi juga untuk membela Memphis Depay. Statistiknya untuk Oranje sangat menakjubkan, dengan 55 gol dan 36 assist. Dan saya merasa dia kurang dihargai oleh pers dan para penggemar.
“Saat ini, Brobbey adalah striker pilihan utama saya. Cara dia melewati 'monster' seperti James Tarkowski melawan Everton dan mencetak gol sebenarnya menceritakan keseluruhan kisah musimnya. Di tim nasional Belanda, dia adalah titik fokus yang ideal. Oranje selalu ingin menguasai pertandingan, tetapi akan ada juga momen-momen melawan lawan yang kuat di turnamen ini ketika kita berada di bawah tekanan. Kemudian umpan panjang ke Brobbey, yang kemudian harus dilewati pemain lawan, dapat memberikan ruang bernapas.”
Roefs: Tembok baru di gawang?
Masalah De Oranje tidak hanya terbatas pada lini serang, karena krisis penjaga gawang telah memaksa Koeman untuk mencari opsi alternatif. Setelah cedera pinggul yang dialami penjaga gawang utama Verbruggen dalam pertandingan persahabatan melawan Uzbekistan, pintu terbuka bagi kiper Sunderland, Roefs. Kiper muda tersebut kini mendapat sorotan besar setelah musim yang luar biasa di Inggris, di mana ia mendominasi area penaltinya.
Koeman juga masih belum mengambil keputusan soal penjaga gawang utamanya jika Verbruggen tidak tersedia di laga pembuka melawan Jepang, dengan mengatakan kepada NOS: "Kita lihat saja nanti."
- Sunderland
Keputusan berat Koeman jelang laga pembuka
Koeman sekarang harus memutuskan apakah akan mengandalkan pemain berpengalaman seperti Depay atau lebih mempercayai pilihan-pilihan baru seperti Brobbey dan Roefs. De Oranje akan mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Jepang di Grup F, Senin (15/6) dini hari WIB. Mereka kemudian akan melawan Swedia pada tanggal 21 Juni, dan menutup babak grup dengan menghadapi Tunisia akhir bulan ini.