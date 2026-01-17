Belajar Dari Blunder Manchester United! Manchester City Jangan Salah Langkah Cari Penerus Pep Guardiola - Tapi Siapa Yang Layak Gantikan Sang Manajer Legendaris?

Para pendukung City secara sarkastik menjuluki David Moyes sebagai 'jenius sepakbola' selama masa kepemimpinannya yang penuh teror setelah mengambil alih kursi pelatih yang ditinggalkan Sir Alex Ferguson; mereka bersorak tentang Jose Mourinho yang 'memarkir bus' ketika City mengalahkan United yang bermain defensif di Old Trafford; mereka dengan gembira menyanyikan 'Ole di kemudi' ketika masa jabatan Solskjaer berantakan; mereka menyebut Erik ten Hag sebagai 'badut' dan mengubah lirik lagu pujian pendukung United untuk Ruben Amorim, menyatakan 'Mereka tidak akan pernah menang lagi, Si Merah akan terdegradasi'.
Para penggemar yang sama itu pasti sudah mulai membuat nyanyian tentang Michael Carrick menjelang derbi di Old Trafford akhir pekan ini, karena mereka berharap tim mereka dapat memberikan perlawanan sengit kepada pelatih baru tersebut dalam pertandingan pertamanya sejak menggantikan Amorim hingga akhir musim. Namun di tengah ejekan dan tawa terbahak-bahak, City akan memiliki rencana suksesi mereka sendiri yang perlu dipikirkan cepat atau lambat.