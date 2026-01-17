Man City Guardiola replacements GFXGetty/GOAL
Yosua Arya dan Richard Martin

Belajar Dari Blunder Manchester United! Manchester City Jangan Salah Langkah Cari Penerus Pep Guardiola - Tapi Siapa Yang Layak Gantikan Sang Manajer Legendaris?

Penggemar Manchester City tentu menikmati menyaksikan kemerosotan Manchester United selama 13 tahun terakhir, dengan setiap pelatih baru yang gagal di Old Trafford memberi The Cityzens banyak bahan baru untuk dinyanyikan di tribun.

Para pendukung City secara sarkastik menjuluki David Moyes sebagai 'jenius sepakbola' selama masa kepemimpinannya yang penuh teror setelah mengambil alih kursi pelatih yang ditinggalkan Sir Alex Ferguson; mereka bersorak tentang Jose Mourinho yang 'memarkir bus' ketika City mengalahkan United yang bermain defensif di Old Trafford; mereka dengan gembira menyanyikan 'Ole di kemudi' ketika masa jabatan Solskjaer berantakan; mereka menyebut Erik ten Hag sebagai 'badut' dan mengubah lirik lagu pujian pendukung United untuk Ruben Amorim, menyatakan 'Mereka tidak akan pernah menang lagi, Si Merah akan terdegradasi'.

Para penggemar yang sama itu pasti sudah mulai membuat nyanyian tentang Michael Carrick menjelang derbi di Old Trafford akhir pekan ini, karena mereka berharap tim mereka dapat memberikan perlawanan sengit kepada pelatih baru tersebut dalam pertandingan pertamanya sejak menggantikan Amorim hingga akhir musim. Namun di tengah ejekan dan tawa terbahak-bahak, City akan memiliki rencana suksesi mereka sendiri yang perlu dipikirkan cepat atau lambat.

    "Bersiap"

    Meskipun Guardiola masih terikat kontrak dengan City hingga Juni 2027, ada harapan yang semakin besar bahwa ia akan mengakhiri masa kepemimpinannya selama satu dekade di klub tersebut pada akhir musim ini. Dilaporkan bahwa City telah memulai pencarian penggantinya dan telah dua kali berbicara dengan Enzo Maresca, yang berujung pada perpisahannya dengan Chelsea.

    Meskipun Guardiola menolak untuk mengatakan apakah ia akan melanjutkan hingga akhir kontraknya, ia telah meminta City untuk "bersiap" untuk kepergiannya. Dan jika ia pergi musim panas ini, maka pengganti Guardiola akan mewarisi skuad City dengan masa depan yang jauh lebih cerah daripada skuad United yang diserahkan Ferguson kepada Moyes, yang menampilkan banyak pemain yang telah melewati masa puncak mereka tetapi tidak dapat menerima cara-cara manajer baru tersebut.

    Berbeda dengan Moyes yang datang ke klub dengan kekosongan kekuasaan ganda yang disebabkan oleh kepergian kepala eksekutif yang sangat dihormati, David Gill, bersamaan dengan kepergian Ferguson, Guardiola akan meninggalkan ekosistem sepakbola yang kuat, klub yang masih dijalankan oleh teman lamanya, Ferran Soriano, sebagai kepala eksekutif dan dengan direktur olahraga Hugo Viana yang sudah ada, serta dipuji karena keputusan perekrutan yang cerdas.

    Kegagalan demi kegagalan

    Yang terpenting, City akan tetap menjadi pusat proyek kekuatan Abu Dhabi dan dalam kondisi keuangan yang sehat, tidak seperti klub United yang terlilit utang pada tahun 2013 - dan masih demikian - setelah bertahun-tahun diabaikan oleh Glazer Family.

    United telah mencoba hampir setiap profil manajer sejak Ferguson dan semuanya gagal. Moyes, yang dianggap sebagai "tangan yang aman", yang memiliki latar belakang dan nilai-nilai yang mirip dengan Ferguson dan telah memimpin Everton selama lebih dari satu dekade, gagal total. Mereka kemudian mencoba gaya Total Football dari Louis van Gaal, sang maestro pemenang Liga Champions, yang tampak lebih baik daripada Moyes tetapi menyajikan rencana permainan yang mudah ditebak dan mengasingkan banyak pemain.

    Mourinho, sang pemenang beruntun, juara Liga Primer bersama Chelsea hanya setahun sebelum diangkat, juga tidak berhasil, dan meskipun Solskjaer, seorang pemain yang loyal kepada klub, membawa gelombang nostalgia dan euforia, ia tidak dapat membawa tim ke langkah selanjutnya sementara kejatuhannya sangat tajam dan menyakitkan.

    Manajer-manajer muda berbakat seperti Ten Hag dan Amorim, yang meraih kesuksesan besar di negara asal mereka, juga gagal. Semua penunjukan, kecuali mungkin Moyes, umumnya disambut dengan antusias oleh para penggemar United, tetapi mereka semua gagal dengan cara dan alasan yang berbeda. Oleh karena itu, City perlu memperhatikan peringatan dari tetangga mereka.

    Hanya yang elite yang akan berhasil

    Satu hal yang gagal dilakukan United adalah menunjuk manajer yang benar-benar elite di masa jayanya, dan itulah yang harus dilakukan City. Itulah mengapa Luis Enrique adalah pilihan yang paling masuk akal di antara semua kandidat yang ada.

    Bos Paris Saint-Germain tersebut mungkin terdengar seperti pilihan yang terlalu jelas mengingat ia juga mengikuti Guardiola di Barcelona - meskipun dua tahun setelah pelatih asal Catalan itu mengundurkan diri - dan juga telah mengasah kemampuannya di tim B Barca. Tetapi ia memiliki profil yang paling mirip dengan Guardiola dan orang yang paling siap untuk memastikan bahwa City tidak akan merosot sebagai kekuatan seperti yang dialami United ketika pemimpin mereka yang perkasa itu pensiun.

    Sama seperti Guardiola, Luis Enrique memenangkan treble di musim pertamanya bersama Barcelona dan mempertahankan gelar juara Spanyol di musim keduanya, serta memenangkan Copa del Rey di setiap tiga musimnya di Camp Nou. Masa jabatannya sebagai pelatih Spanyol secara keseluruhan mengecewakan, tetapi ia telah lebih dari sekadar membangun kembali reputasinya di PSG, memenangkan Ligue 1 dan Coupe de France dalam dua musim pertamanya serta memberikan gelar Liga Champions pertama yang telah lama ditunggu-tunggu klub musim lalu, menjadikannya salah satu dari hanya dua pelatih dalam sejarah, bersama Guardiola, yang telah memenangkan treble dengan dua tim.

    Opsi terbaik setelah Pep

    Luis Enrique mendapatkan rasa hormat dari para pemain karena karier bermainnya yang cemerlang, tetapi ketika ia mencoba untuk terlalu banyak memberi wewenang kepada Lionel Messi, ia juga memiliki kerendahan hati untuk mengalah, seperti yang harus dilakukan Guardiola pada saat-saat jenius Argentina itu membuat keributan.

    Namun Enrique juga telah menunjukkan kelebihan dari tidak sepenuhnya tunduk pada kekuatan pemain dan pada akhirnya mempertahankan rasa hormat dari skuadnya. Ia tidak ragu untuk mengatakan kepada Kylian Mbappe untuk 'bertahan dengan sekuat tenaga', dan ketika superstar Prancis itu meninggalkan PSG, mereka menghasilkan permainan sepakbola terbaik mereka sepanjang masa.

    Ia juga pantas mendapatkan pujian besar karena membantu Ousmane Dembele dalam transformasinya dari seorang pemain yang, menurut kata-katanya sendiri, "menyia-nyiakan lima tahun karier saya", menjadi pemenang Ballon d'Or. Luis Enrique juga dapat menandingi intensitas Guardiola dan menjaga City tetap berada di jalur tanpa henti yang telah mereka tempuh selama dekade terakhir.

    Tapi, meyakinkan PSG untuk melepas Luis Enrique bukanlah hal yang mudah, terutama mengingat persaingan antara Qatar dan Abu Dhabi. Kontraknya saat ini berlaku hingga 2027, menjadikannya pilihan yang layak jika Guardiola memilih untuk menyelesaikan kontraknya sendiri, meskipun laporan menunjukkan bahwa Luis Enrique bisa saja meninggalkan Parc des Princes musim panas ini di tengah kebuntuan kontrak.

    Terlalu cepat untuk Kompany

    Kepergian dramatis Xabi Alonso dari Real Madrid memberi City pilihan lain di level atas yang pasti akan tersedia di bursa transfer musim panas ini. Guardiola sangat mengagumi Alonso ketika melatihnya di Bayern Munich, dan kekaguman itu semakin kuat dengan prestasi mantan gelandang Liverpool itu di Bayer Leverkusen.

    Alonso telah menunjukkan dirinya sebagai ahli taktik yang luar biasa, meskipun pemandangan para pemain Madrid yang terang-terangan menentangnya dengan menolak memberikan penghormatan kepada Barca setelah final Piala Super Spanyol menimbulkan keraguan apakah ia mampu mempertahankan kendalinya atas skuad superstar lainnya jika ia mendapatkan pekerjaan di City. Namun, Madrid tidak pernah menerima pelatih yang otoriter, tidak seperti City.

    Sementara itu, Vincent Kompany adalah pilihan yang romantis, dan juga menarik mengingat rekornya yang luar biasa di Bayern, yang tak terkalahkan di Bundesliga musim ini. Namun, rasanya masih terlalu dini dalam karier kepelatihan Kompany untuk kembali ke klub tempat ia menghabiskan 11 tahun sebagai pemain. Kompany juga perlu memperbaiki rekornya di Liga Champions setelah tersingkir di perempat-final musim lalu melawan Inter.

    Jauhi Maresca

    Lalu ada Maresca. Seperti Alonso, pelatih asal Italia itu berstatus bebas transfer setelah meninggalkan Chelsea dan jelas sangat dihargai oleh City, setelah melatih tim U-21 mereka hingga meraih gelar liga dan kemudian membantu tim utama memenangkan treble sebagai asisten Guardiola.

    Maresca adalah pengikut gaya permainan penguasaan bola yang disempurnakan oleh Guardiola dan rekornya di luar City, memenangkan promosi bersama Leicester City dan mengangkat dua trofi di Chelsea, juga mengesankan. Tetapi cara dia meninggalkan Stamford Bridge seharusnya membunyikan alarm di City, begitu pula beberapa keputusan taktisnya serta berbagai tingkat rasa hormat yang dia miliki di dalam skuad Chelsea.

    Siapa pun yang menggantikan Guardiola tidak diharapkan untuk mendekati rekornya. Bagaimanapun, dia adalah sosok yang unik. Itulah mengapa menemukan penggantinya merupakan prospek yang menakutkan dan City tidak boleh salah langkah. Tanyakan saja pada United.

