Belajar Dari Blunder Manchester United! Manchester City Jangan Salah Langkah Cari Penerus Pep Guardiola - Tapi Siapa Yang Layak Gantikan Sang Manajer Legendaris?

Meskipun Guardiola masih terikat kontrak dengan City hingga Juni 2027, ada harapan yang semakin besar bahwa ia akan mengakhiri masa kepemimpinannya selama satu dekade di klub tersebut pada akhir musim ini. Dilaporkan bahwa City telah memulai pencarian penggantinya dan telah dua kali berbicara dengan Enzo Maresca, yang berujung pada perpisahannya dengan Chelsea.

Meskipun Guardiola menolak untuk mengatakan apakah ia akan melanjutkan hingga akhir kontraknya, ia telah meminta City untuk "bersiap" untuk kepergiannya. Dan jika ia pergi musim panas ini, maka pengganti Guardiola akan mewarisi skuad City dengan masa depan yang jauh lebih cerah daripada skuad United yang diserahkan Ferguson kepada Moyes, yang menampilkan banyak pemain yang telah melewati masa puncak mereka tetapi tidak dapat menerima cara-cara manajer baru tersebut.

Berbeda dengan Moyes yang datang ke klub dengan kekosongan kekuasaan ganda yang disebabkan oleh kepergian kepala eksekutif yang sangat dihormati, David Gill, bersamaan dengan kepergian Ferguson, Guardiola akan meninggalkan ekosistem sepakbola yang kuat, klub yang masih dijalankan oleh teman lamanya, Ferran Soriano, sebagai kepala eksekutif dan dengan direktur olahraga Hugo Viana yang sudah ada, serta dipuji karena keputusan perekrutan yang cerdas.