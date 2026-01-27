Getty/GOAL
"Belajar Dari Ahlinya!" - Patrick Dorgu Akui Terinspirasi Cara Bermain Legenda Manchester United Patrice Evra
Posisi favorit: Dorgu terbebas dari sistem bek sayap Amorim
Dorgu menghadapi pertanyaan apakah ia cocok di sepakbola Inggris setelah kesulitan memberikan dampak sejak pindah dari Lecce senilai £25 juta pada bursa transfer musim dingin 2025. Sekitar 12 bulan kemudian, pemain berusia 21 tahun tersebut mulai menunjukkan kemampuannya.
Sebagian masalah bagi Dorgu adalah ia direkrut oleh mantan bos Setan Merah Ruben Amorim untuk mengisi peran bek sayap. Posisi itu dianggap membatasinya di kedua ujung lapangan, dengan kualitasnya dianggap terkurung.
Ia tidak pernah terlihat sepenuhnya nyaman dalam bertahan, tetapi dicegah untuk maju ke depan sesering yang diinginkannya. Dengan kepergian Amorim dan kedatangan Michael Carrick untuk sementara waktu, pemain muda itu akhirnya diberi kesempatan untuk berkembang sebagai pemain sayap yang gesit.
Dorgu terinspirasi Evra
Dalam tujuh pertandingan Liga Primer terakhirnya, Dorgu telah mencetak tiga gol dan dua assist. Ia mencetak gol pada pertandingan derbi melawan Manchester City, sebelum mengulangi hal yang sama dalam kemenangan dramatis 3-2 di Arsenal.
Tendangan menakjubkannya di Emirates Stadium masuk ke gawang setelah membentur bagian bawah mistar gawang, dengan David Raya tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Mantan bek kiri Manchester United Evra termasuk di antara mereka yang menyaksikan dari jauh.
Mantan pemain internasional Prancis itu mengunggah di X, bersama dengan video dirinya merayakan gol spektakuler Dorgu: “Apa yang Anda lakukan pada saya, bro?” Pemain Denmark itu menjawab: “Belajar dari yang terbaik. Saya sudah melihat gol Anda melawan Bayern.”
Gol yang dimaksud Dorgu dicetak oleh Evra saat pertandingan Liga Champions melawan Bayern Munich pada tahun 2014. Tendangan setengah volinya dalam pertandingan itu melesat ke gawang melewati kiper internasional Jerman Manuel Neuer.
Dorgu disamakan dengan mantan bintang Spurs & Real Madrid Bale
Dorgu kini memiliki gol serupa, dengan aksi terbarunya disamakan dengan mantan bintang Tottenham dan Real Madrid Gareth Bale - dengan pemain Wales itu menyelesaikan transformasinya sendiri dari bek kiri yang gesit menjadi penyerang pencetak gol.
Mantan gelandang Spurs Jamie O’Hara menulis di media sosial setelah menyaksikan penampilan memukau Dorgu untuk United: “Dorgu selalu tampil luar biasa setiap kali saya menontonnya bermain, sedikit mengingatkan saya pada Bale di awal kariernya di Spurs.”
Kondisi terbaru Dorgu
Dorgu tidak dapat menyelesaikan 90 menit penuh penampilannya yang mengesankan melawan Arsenal, karena keluhan kebugaran memaksanya keluar lapangan di menit-menit akhir pertandingan. Carrick menegaskan tidak ada masalah serius dan dengan cepat memuji dampak yang diberikan oleh pemain muda berbakat tersebut selama dua pertandingan pertamanya sebagai pelatih.
Carrick berkata: “Pat [Dorgu] telah menjadi pemain penting bagi kami dalam beberapa pertandingan terakhir. Dalam banyak hal. Dari segi serangan, dia jelas telah mencetak dua gol, tetapi saya pikir dalam hal ancaman dan atletis, kualitasnya juga, koneksi. Tetapi secara defensif, dia juga luar biasa di sisi lapangan bersama Luke, melakukan penjagaan ganda. Melawan dua tim yang banyak mengancam di sisi lapangan. Ini adalah tugas yang sangat besar baginya."
“Saya senang untuknya. Dua gol yang dia cetak sangat berbeda, tetapi Anda mendapatkan itu karena dia telah memberikan begitu banyak dalam penampilannya. Senang melihatnya tersenyum dan bahagia. Dia keluar lapangan karena mudah-mudahan hanya kram ringan, tidak lebih buruk. Itu hanya menunjukkan apa yang telah dia berikan dalam penampilannya. Sangat senang untuknya, mudah-mudahan tidak terlalu parah."
