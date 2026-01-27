"Belajar Dari Ahlinya!" - Patrick Dorgu Akui Terinspirasi Cara Bermain Legenda Manchester United Patrice Evra

Dorgu menghadapi pertanyaan apakah ia cocok di sepakbola Inggris setelah kesulitan memberikan dampak sejak pindah dari Lecce senilai £25 juta pada bursa transfer musim dingin 2025. Sekitar 12 bulan kemudian, pemain berusia 21 tahun tersebut mulai menunjukkan kemampuannya.

Sebagian masalah bagi Dorgu adalah ia direkrut oleh mantan bos Setan Merah Ruben Amorim untuk mengisi peran bek sayap. Posisi itu dianggap membatasinya di kedua ujung lapangan, dengan kualitasnya dianggap terkurung.

Ia tidak pernah terlihat sepenuhnya nyaman dalam bertahan, tetapi dicegah untuk maju ke depan sesering yang diinginkannya. Dengan kepergian Amorim dan kedatangan Michael Carrick untuk sementara waktu, pemain muda itu akhirnya diberi kesempatan untuk berkembang sebagai pemain sayap yang gesit.