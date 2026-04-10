Bek timnas AS John Tolkin mengalami cedera dalam kemenangan Holstein Kiel
Apa yang terjadi
Tolkin telah menjadi andalan bagi Kiel sejak pindah ke Eropa pada Januari 2025 dan telah tampil dalam 26 pertandingan untuk klub 2. Bundesliga tersebut musim ini. Pertandingan pekan ini melawan Düsseldorf, dan hal itu bisa jadi sangat berpengaruh.
Tujuh menit setelah pertandingan dimulai, Tolkin terjatuh karena cedera kaki dan digantikan oleh Marko Ivezic. Kiel akhirnya meraih kemenangan 2-1 yang bisa menjadi sangat krusial bagi musim mereka, namun cedera Tolkin berpotensi berdampak jangka panjang bagi klub, negara, dan sang pemain sendiri.
Efek Tim Nasional Sepak Bola Pria AS
Meskipun Tolkin tidak ikut dalam pemusatan latihan USMNT pada bulan Maret, ia jelas masih masuk dalam pertimbangan untuk Piala Dunia setelah tampil di Gold Cup dan selama musim gugur. Ia tampil menonjol dalam kemenangan 5-1 USMNT atas Uruguay pada bulan November, saat bek mantan New York Red Bulls itu menampilkan apa yang mungkin menjadi penampilan terbaiknya di level internasional.
Timnas AS sudah kehilangan satu pemain yang diincar untuk Piala Dunia akibat cedera pekan ini. Patrick Agyemang dipastikan absen di Piala Dunia setelah mengalami cedera Achilles saat bermain untuk Derby County.
Kabar buruk bagi KielPersaingan di zona degradasi 2. Bundesliga berlangsung sangat ketat, meskipun tiga poin yang diraih pada Jumat lalu akan sangat membantu Kiel. Hanya selisih enam poin yang memisahkan peringkat ke-10 dan ke-18, yang berarti masih banyak yang harus diperjuangkan menjelang lima pertandingan terakhir Kiel di musim ini. Namun, mereka mungkin harus melakukannya tanpa Tolkin, tergantung pada tingkat keparahan cederanya.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?Holstein Kiel akan kembali bertanding pada Jumat depan melawan FC Kaiserslautern, yang posisinya relatif aman di peringkat ketujuh. Sementara itu, para pemain Timnas AS akan menanti bulan Mei, saat Mauricio Pochettino mengumumkan skuad Timnas AS.