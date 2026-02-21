AFP
Bek tengah Real Madrid berikutnya? Los Blancos merencanakan perburuan transfer untuk bintang Borussia Dortmund
Real Madrid berencana untuk memperkuat barisan bek tengah.
Real Madrid telah mengalami kesulitan dengan cedera yang menimpa para bek tengah mereka dalam beberapa tahun terakhir, dengan pemain seperti Eder Militao, David Alaba, dan Antonio Rudiger semua mengalami cedera jangka panjang pada beberapa titik. Kedatangan Dean Huijsen dari Bournemouth telah membantu meringankan beban pada trio tersebut, sementara lulusan akademi Raul Asencio juga telah mendapatkan banyak waktu bermain dalam dua musim terakhir.
Meskipun kontrak Militao berlaku hingga Juni 2028, kontrak Alaba dan Rudiger akan berakhir pada akhir musim ini, dan keduanya berpotensi hengkang sebagai pemain bebas transfer pada musim panas.
Kepergian mereka dapat membuat Madrid kekurangan opsi di lini belakang, itulah mengapa upaya mereka untuk merekrut Schlotterbeck masuk akal.
Los Blancos semakin yakin dengan Schlotterbeck
Sementara satu pemain internasional Jerman, Rudiger, mungkin akan meninggalkan Bernabeu, pemain lain, Schlotterbeck, mungkin akan didatangkan.
AS melaporkan bahwa raksasa Spanyol tersebut semakin yakin dengan penampilan Schlotterbeck untuk Dortmund, dengan tampaknya ia telah naik ke puncak daftar bek tengah yang paling diinginkan. Mereka telah dikaitkan dengan nama-nama seperti Ibrahima Konate, Dayot Upamecano, dan Marc Guehi dalam beberapa bulan terakhir, meskipun dua yang terakhir telah membuat keputusan tentang masa depan mereka—yang pertama menandatangani kontrak baru dengan Bayern Munich dan yang terakhir bergabung dengan Manchester City dari Crystal Palace pada Januari.
Diperkirakan Schlotterbeck ingin mencari tantangan baru, setelah bermain untuk Dortmund sejak kedatangannya dari Freiburg pada 2022. Ia telah tampil dalam 150 pertandingan untuk BVB, mencetak sembilan gol, dan membantu mereka mencapai final Liga Champions 2023-24, yang dimenangkan oleh Real Madrid.
Laporan tersebut menambahkan bahwa merekrut bek tengah pada musim panas ini menjadi prioritas utama, dan Real Madrid menghargai kontribusi signifikan Schlotterbeck baik untuk Dortmund maupun tim nasional Jerman dalam beberapa tahun terakhir. Seperti halnya banyak pemain top di Bundesliga, Schlotterbeck diyakini akan bergabung dengan Bayern, namun perpanjangan kontrak Upamecano tampaknya menggagalkan rencana tersebut.
Barcelona juga terus memantau pergerakan bek.
Namun, Real Madrid bukanlah satu-satunya klub besar Eropa yang dikabarkan tertarik pada Schlotterbeck. Rival Clasico Barcelona juga disebut dalam laporan AS, dengan staf kepelatihan Hansi Flick dilaporkan telah 'menyampaikan kepada dewan direksi manfaat signifikan yang dapat dibawa oleh kedatangan bek tengah tersebut', meskipun klub Catalan tersebut dikabarkan lebih memprioritaskan kedatangan striker tengah baru pada musim panas ini. Apakah mereka mampu mengeluarkan €50 juta (£43,6 juta/$58,9 juta) untuk Schlotterbeck juga menjadi pertimbangan lain.
Hubungan kuat Real Madrid dengan Dortmund diyakini dapat membantu mereka menuntaskan kesepakatan. Klub juara Eropa 15 kali ini telah merekrut sejumlah pemain dari tim North Rhine-Westphalia sepanjang tahun, termasuk Jude Bellingham, Achraf Hakimi, dan Nuri Sahin.
Kisah musim panas kemungkinan akan terjadi di Schotterbeck.
Minat Real Madrid terhadap Schotterbeck bukanlah hal baru. Pada Januari lalu dilaporkan bahwa klub Spanyol tersebut sedang mempertimbangkan Schotterbeck sehubungan dengan keputusan kontrak Upamecano, sementara mereka juga dilaporkan telah mengurangi minat mereka terhadap Konate dari Liverpool.
Direktur olahraga Dortmund, Sebastian Kehl, baru-baru ini memberikan pembaruan tentang masa depan Schlotterbeck, mengungkapkan: "Kami telah mengadakan pembicaraan yang baik dan saling percaya selama beberapa waktu dan keputusan akan diambil pada waktunya. Itu pasti tidak akan terjadi hanya pada musim panas, semua pihak yang terlibat setuju dengan hal itu."
Saat ini, tampaknya tidak mungkin bek tersebut akan menandatangani kontrak baru, dan Dortmund akan segera dihadapkan pada dilema untuk menjualnya tahun ini atau mempertahankannya untuk satu musim lagi sebelum dia pergi tanpa bayaran.
