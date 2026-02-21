Bek tengah Real Madrid berikutnya? Los Blancos merencanakan perburuan transfer untuk bintang Borussia Dortmund

Sementara satu pemain internasional Jerman, Rudiger, mungkin akan meninggalkan Bernabeu, pemain lain, Schlotterbeck, mungkin akan didatangkan.

AS melaporkan bahwa raksasa Spanyol tersebut semakin yakin dengan penampilan Schlotterbeck untuk Dortmund, dengan tampaknya ia telah naik ke puncak daftar bek tengah yang paling diinginkan. Mereka telah dikaitkan dengan nama-nama seperti Ibrahima Konate, Dayot Upamecano, dan Marc Guehi dalam beberapa bulan terakhir, meskipun dua yang terakhir telah membuat keputusan tentang masa depan mereka—yang pertama menandatangani kontrak baru dengan Bayern Munich dan yang terakhir bergabung dengan Manchester City dari Crystal Palace pada Januari.

Diperkirakan Schlotterbeck ingin mencari tantangan baru, setelah bermain untuk Dortmund sejak kedatangannya dari Freiburg pada 2022. Ia telah tampil dalam 150 pertandingan untuk BVB, mencetak sembilan gol, dan membantu mereka mencapai final Liga Champions 2023-24, yang dimenangkan oleh Real Madrid.

Laporan tersebut menambahkan bahwa merekrut bek tengah pada musim panas ini menjadi prioritas utama, dan Real Madrid menghargai kontribusi signifikan Schlotterbeck baik untuk Dortmund maupun tim nasional Jerman dalam beberapa tahun terakhir. Seperti halnya banyak pemain top di Bundesliga, Schlotterbeck diyakini akan bergabung dengan Bayern, namun perpanjangan kontrak Upamecano tampaknya menggagalkan rencana tersebut.